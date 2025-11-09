Entretenimento
Fora de cena: atores que decidiram se afastar das telas
Cameron Diaz: Conhecida por filmes como "As Panteras" e “O Amor Não Tira Férias”, a atriz se afastou de Hollywood em 2014 com o intuito de cuidar da saúde mental e ter mais tempo com a família. Foto: Divulgação
Dez anos depois, em 2024, Diaz voltou às telas no filme "De Volta à Ação", ao lado de Jamie Foxx. Foto: Divulgação
Jack Nicholson: Uma das grandes lendas do cinema, Jack Nicholson se aposentou em 2010, quando atuou na comédia romântica "Como Você Sabe". Foto: Reprodução
Segundo rumores, o ator vinha enfrentando dificuldades para decorar alguns textos. Foto: Divulgação
Rick Moranis: Conhecido por comédias como "Querida, Encolhi as Crianças" e "Os Caça-Fantasmas", Moranis se afastou dos holofotes nos anos 1990 para cuidar de seus filhos após a morte da esposa. Foto: Reprodução
Desde então, ele só tem feito trabalhos de dublagem e participado de alguns comerciais. Foto: Divulgação/Sony Pictures
Daniel Day-Lewis: Vencedor de três Oscars, o ator anunciou em 2017 que "Trama Fantasma" seria seu último filme. Foto: Reprodução
Porém, passados oito anos, o ator voltou às telonas em "Anemone", por um motivo especial: o filme écdirigido pelo seu filho, Ronan Day-Lewis. Foto: Reprodução
Eva Mendes: A atriz despontou no início dos anos 2000, tendo atuado em filmes como “Hitch, Conselheiro Amoroso”, “Motoqueiro Fantasma” e “Os Donos da Noite”. Foto: Divulgação/Columbia Pictures
Desde “Lost River”, lançado em 2014, ela decidiu dar um tempo para se dedicar à família, à maternidade e ao empreendedorismo, tanto que lançou uma linha de produtos de beleza e a própria marca de esponjas de lavar louça. Foto: Reprodução @evamendes
David Caruso: o ator ficou famoso por interpretar o agente Horatio Caine, na série “CSI: Miami”, que foi ao ar de 2002 a 2012. Foto: CBS CLIFF LIPSON
Hoje aposentado, o ator é um dos donos de uma loja de roupas chamada "Steam", em Miami. Foto: Facebook Horatio Caine
Jack Gleeson: O ator que interpretou o cruel Joffrey Baratheon em "Game of Thrones" optou por deixar a atuação após o fim de seu arco na série, em 2014, quando ainda tinha 22 anos. Foto: Divulgação HBO
No entanto, a partir de 2020 voltou a atuar tanto no cinema quanto na TV. Em 2023, ele trabalhou em "Na Terra de Santos e Pecadores" ao lado de Liam Neeson. Foto: Reprodução
Bridget Fonda: Neta de Henry Fonda e estrela de filmes como "O Poderoso Chefão 3" e "Jackie Brown", a atriz se afastou da carreira após sofrer um acidente de carro em 2003 e nunca mais voltou a atuar. Foto: Reprodução
Desde então, ela optou por levar uma vida mais privada ao lado do marido, o renomado compositor Danny Elfman. Foto: Reprodução
Meg Ryan: Um ícone das comédias românticas, Meg Ryan estourou para o mundo no clássico do gênero “Harry e Sally: Feitos Um Para o Outro”, de 1989. Foto: Reprodução
Ela foi recebendo cada vez menos papéis depois dos anos 1990 até que decidiu se aposentar em 2015. Em 2023, retornou em "O que Acontece Depois", que ela mesma dirigiu. Foto: Divulgação