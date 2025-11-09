Celebridades e TV
Elymar Santos ousou e venceu: cantor que bancou o próprio show para ganhar fama faz 40 anos de carreira
-
O cantor, conhecido por interpretar Música Popular Brasileira e música romântica, nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de outubro de 1952, no Complexo do Alemão, e também viveu em São Gonçalo do Sapucaí, no interior de Minas Gerais, cidade natal de sua mãe. Foto: Reprodução Youtube
-
Seu nome de batismo era Elimar, porém mais tarde, adotou Elymar, com “y” como nome artístico. Foto: Reprodução Youtube
-
Seu estilo artístico mistura romantismo com interpretações de clássicos da MPB de diversos compositores nacionais, como Wando, Cazuza, Raul Seixas, Roupa Nova e Elis Regina, além de músicas internacionais, como “Corazón Partido”, de Alejandro Sanz. Foto: Cristina Ruiz/Unnika wikimedia commons
-
Elymar iniciou sua carreira como cantor ainda adolescente com apresentações em bares e churrascarias, e ganhou destaque ao vencer concursos de calouros nos programas de Chacrinha e Flávio Cavalcanti. Foto: Reprodução Youtube
-
-
Antes de desenvolver seu estilo próprio, ele imitava seu ídolo Cauby Peixoto. Foto: Reprodução YouTube / TV Globo-Fantástico
-
Um momento decisivo para a sua carreira ocorreu em 1985, quando ele alugou o Canecão no Rio de Janeiro para se apresentar e lotou a casa, o que impulsionou fortemente sua carreira. Foto: Wikimedia Commos / Tito Martins
-
Sua discografia é ampla. Ele já lançou mais de 50 LPs, CDs e DVDs. Títulos como "Missão", "Mais Popular" e "Na Pele do Tambor" são sempre lembrados. Foto: Reprodução Youtube
-
-
Alguns de seus maiores sucessos incluem “Escancarando de Vez” e “Amor Proibido”. Outras músicas que marcaram sua trajetória são “Dona”, “Sonhar Contigo”, “Fogo de Paixão”. Foto: Reprodução Youtube
-
Em 1994, após a morte do piloto brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna, Elymar compôs a música “Guerreiros Não Morrem Jamais” em homenagem ao atleta. Foto: Divulgação/Instituto Ayrton Senna
-
Além de cantor, Elymar atuou no teatro e em musicais com participações em obras como a ópera-rock "Evita", interpretando o personagem Che Guevara. Foto: Reprodução Youtube
-
-
Entre a década de 1990 e os anos 2000, Elymar foi homenageado quatro vezes por diferentes escolas de samba durante o Carnaval brasileiro, incluindo a Império da Tijuca, que apresentou em 1998 o enredo “Elymar Superpopular”. Foto: Wikimedia Commons / Vianna Rafael
-
Em São Paulo, a escola Camisa Verde e Branco usou temas relativos a Elymar em sua homenagem. Foto: Reprodução/Youtube
-
Em relação à vida pessoal, Elymar trata da vida privada com discrição. Mas já declarou publicamente ter enfrentado problemas de saúde mental, como depressão, especialmente durante a pandemia, quando ficou sem shows e com dificuldades financeiras. Foto: Reprodução Youtube
-
-
Também já revelou que desistiu de procurar seu pai biológico, mencionando ser filho de doméstica e ter passado parte da vida sem ter identificado seu pai. Foto: Reprodução Youtube
-
Elymar também desenvolve ações sociais: em momentos de crise, distribuiu cestas básicas e brinquedos, e participou de iniciativas filantrópicas, especialmente em comunidades carentes no Rio de Janeiro. Foto: Flickr / zwynglio