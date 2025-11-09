Entretenimento
Uma seleção de filmes que atraem o público com loops temporais
Trata-se de um subgênero que consegue ser versátil o suficiente para se adaptar à comédia, terror e ação devido à sua criatividade e capacidade de surpreender o público. Relembre agora 10 filmes marcantes com loops temporais! Foto: divulgação
"Feitiço do Tempo" (1993): Talvez o maior clássico dessa lista, "Feitiço do Tempo" é um filme de comédia romântica dirigido por Harold Ramis e estrelado por Bill Murray e Andie MacDowell. Foto: Divulgação
Na trama, Phil Connors é um meteorologista egocêntrico que se vê preso em um loop temporal enquanto precisa cobrir o evento anual do Dia da Marmota, na pequena cidade de Punxsutawney, na Pensilvânia. Foto: Divulgação
"12 Encontros Antes do Natal" (2011): Nesta comédia romântica de Natal, a jovem Kate (Amy Smart) acorda depois de um horrível encontro às cegas na véspera do feriado e descobre que está revivendo aquele mesmo dia várias vezes. Foto: Divulgação
O detalhe é que no mesmo dia ela também estava tentando reatar o namoro com um ex-namorado, o que provoca uma série de situações divertidas. Foto: Divulgação
"Terror nos Bastidores" (2015): O filme é uma sátira que conta a história de Max, uma adolescente que é transportada "para dentro" de um filme de terror. Foto: Terror nos Bastidores (2015) - 10 melhores filmes com loop temporal - Divulgação
O filme homenageia os clássicos do gênero dos anos 80, como "Acampamento Sangrento" e "Sexta-Feira 13", e brinca com os clichês e convenções desse estilo cinematográfico. Foto: Divulgação
"Mate Ou Morra" (2020): Dirigido por Joe Carnahan, o filme conta com Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts e Michelle Yeoh no elenco. Foto: Divulgação
A trama segue Roy Pulver, um ex-agente das forças especiais que se encontra preso em um loop temporal, revivendo o mesmo dia repetidamente. Cada vez que ele acorda, é atacado por assassinos altamente qualificados que tentam matá-lo. Foto: Divulgação
"A Morte te Dá Parabéns" (2017): Esse é um filme de terror com uma pitada de comédia que deve te prender do início ao fim. Foto: Divulgação
A história gira em torno de Tree Gelbman, uma jovem universitária que, em seu aniversário, é brutalmente assassinada. No entanto, ao invés de seguir para o além, ela acorda repetidamente no mesmo dia, revivendo sua morte de maneiras cada vez mais bizarras. Foto: Divulgação
"Antes que Eu Vá" (2017): É um filme de drama e mistério baseado no romance homônimo de Lauren Oliver. A história segue Samantha "Sam" Kingston (Zoey Deutch), uma adolescente popular que parece ter a vida perfeita. Foto: Divulgação
Tudo muda no Dia do Cupido, quando, apÃ³s uma festa, Sam e suas amigas sofrem um acidente de carro e, inexplicavelmente, ela acorda no mesmo dia, condenada a revivÃª-lo repetidamente. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
"O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas" (2021): O filme apresenta uma história de amor adolescente, mas com um toque especial. A trama gira em torno de Margaret e Mark, dois jovens que se encontram presos em um loop temporal Foto: Divulgação
Enquanto Mark busca desesperadamente uma forma de escapar do loop, Margaret, por outro lado, decide aproveitar ao máximo cada segundo. Foto: Divulgação
"O Predestinado" (2014): Estrelado por Ethan Hawke, o filme é uma ficção científica que conta uma história complexa e cheia de mistérios. Foto: Divulgação
A trama gira em torno de um agente temporal que viaja para o passado a fim de impedir a ação de um perigoso terrorista conhecido apenas como "O Detonador". Foto: Divulgação
"Contra o Tempo" (2011): Estrelado por Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga e Jeffrey Wright, o filme segue um piloto de helicóptero do Exército dos EUA que acorda em um trem com destino a Chicago, sem lembrar como chegou lá. Foto: Divulgação
Acontece que o soldado foi enviado para os últimos oito minutos de vida de um homem que morreu em um atentado à bomba e agora precisa descobrir uma maneira de salvá-lo. Foto: Divulgação
"No Limite do Amanhã" (2014): Com Tom Cruise no papel principal, essa é uma ficção científica que combina ação frenética com uma trama inteligente sobre viagem no tempo. Foto: Divulgação
Na trama, o Major William Cage (Cruise), um oficial sem experiência em combate, é enviado para a linha de frente, onde é rapidamente morto. No entanto, ele descobre que está preso em um loop temporal, revivendo o mesmo dia de batalha repetidamente. Foto: Divulgação