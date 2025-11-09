Pesquisadora revela presença de Maria Madalena em arte de Michelangelo

O gênio de Michelangelo já havia causado assombro outras vezes. Em 8/9/1504, a estátua de David foi exibida pela primeira vez. Dá pra imaginar o espanto das pessoas ao verem obra tão perfeita, em frente ao Palazzo della Signoria, sede do governo de Florença na época. A escultura em mármore, de 5,17 metros de altura, representa o herói bíblico David. Foto: Jörg Bittner Unna - wkimedia commons