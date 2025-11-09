Artes
Pesquisadora revela presença de Maria Madalena em arte de Michelangelo
-
De acordo com a versão de Penco, Maria Madalena foi retratada pelo artista renascentista no afresco “The Last Judgment” (“O Juízo Final”) na parede do altar da Capela Sistina, no Vaticano. A restauradora defende a teoria de que uma mulher loira retratada no canto direito da obra beijando uma cruz é a lendário apóstola de Cristo. Foto: Richard Mortel/Wikimedia Commons
-
"Michelangelo era um artista muito culto, alguém que conhecia muito bem a dinâmica da igreja, conhecia os evangelhos e não poderia tê-la esquecido. Estou firmemente convencida de que esta é Maria Madalena”, disse Sara Penco em Roma, durante uma conferência de arte. Foto: Reprodução do afresco
-
O "Juízo Final", criado na parede da capela entre 1535 e 1541, é um dos marcos da cultura do Ocidente. Com 13,7m por 12,2m, traz uma concepção única da justiça divina, com Cristo na parte central, entre eleitos e condenados. Mortos ressuscitam e anjos tocam trombetas. Uma composição apoteótica. Foto: Domínio Públoico
-
Um dos artistas mais geniais da história, Michelangelo Buonarroti nasceu em 6 de março de 1475. E os seus afrescos no teto da Capela Sistina, no Vaticano, foram exibidas publicamente pela primeira vez em 1512. Foto: Domínio Público - Wikimídia Commons
-
-
Trata-se de uma das obras-primas mais famosas do Vaticano. O conjunto de afrescos fica na capela onde os papas são eleitos durante o conclave. Foto: FSU Guy - Wikimédia Commons
-
A imagem da CriaÃ§Ã£o de AdÃ£o por Deus, com os dedos quase se tocando, foi feita em 1511 e Ã© uma das mais reproduzidas e imitadas da histÃ³ria mundial. Foto: DomÃnio PÃºblico - WikimÃdia Commons
-
O gênio de Michelangelo já havia causado assombro outras vezes. Em 8/9/1504, a estátua de David foi exibida pela primeira vez. Dá pra imaginar o espanto das pessoas ao verem obra tão perfeita, em frente ao Palazzo della Signoria, sede do governo de Florença na época. A escultura em mármore, de 5,17 metros de altura, representa o herói bíblico David. Foto: Jörg Bittner Unna - wkimedia commons
-
-
Veja outras obras impactantes criadas pelo mestre, que nasceu em Caprese, em 6/3/1475 e morreu em Roma, em 18/2/1564. Foto: Domínio público
-
Pietà - A escultura de Maria, mãe de Jesus, com o filho morto nos braços, foi feita em 1499 e tem tamanha delicadeza que mal dá pra acreditar ser feita de mármore. É a única obra de Michelangelo que leva a assinatura do autor na peça. Está na faixa que atravessa a roupa de Maria. Foto:
-
A Pietà é uma das obras mais visitadas do Vaticano. E desde que sofreu um ataque, em 1972, foi protegida por vidro à prova de bala. Tem 1,74 metro por 1,95 metro Foto: Danilo Siqueira - Flickr
-
-
Moisés - A bela escultura ornamenta o túmulo do Papa Júlio II e tem veracidade tão impressionante que, ao terminar a obra, conta-se que Michelangelo gritou: "Por que não falas?". A estátua, feita entre 1513 e 1515, mostra o profeta acorrentado, com longas barbas. Foto: JOERG BITTNER - Wikimédia Commons
-
E um detalhe...Uma radiação que sai da testa de Moisés foi traduzida como "chifre" em escritos antigos, gerando polêmica. Mas trata-se de raios de luz que emanam da figura, patriarca de três religiões: Cristianismo, Judaísmo e Islamismo. Foto: Michelangelo wikimedia commons
-
A escultura de Moisés pode ser vista na Igreja de San Pietro in Vincoli, perto do Coliseu, em Roma, capital da Itália. Foto: JOERG BITTNER - Wikimédia Commons
-
-
Cúpula da Basílica de São Pedro - Michelangelo era tão genial que assumiu o posto de arquiteto oficial do Vaticano, em 1547. E projetou a imponente cúpula acima do altar, que chama atenção pela grandiosidade. Foto: Jean-Pol GRANDMONT wikimedia commons
-
Madonna de Bruges - Foi esculpida entre 1501 e 1504 retratando Nossa Senhora com o menino Jesus, fugindo do padrão comum. Ele está de pé, não nos braços da mãe. Foto: Elke Wetzig - Wikimédia Commons
-
Essa Madonna é a única obra de Michelangelo que saiu da Itália. Ela foi comprada por comerciantes de Bruges, na Bélgica (daí o nome), e está na Igreja de Nossa Senhora, a principal da cidade. Foto: Autor Desconhecido - Wikimédia Commons
-
-
Túmulo dos Medici - Os Medici foram os mecenas de Michelangelo e o túmulo da família tem obras de arte do escultor, um dos principais pontos de atração de Florença, capital da Toscana. Foto: Rabe , wikimedia commons
-
Piazza del Campidoglio - Como arquiteto, Michelangelo projetou esta praça (que é uma das mais importantes de Roma), todos os palácios no entorno e o pódio onde fica a estátua de Marco Aurélio no cavalo. Foto: Ricardo André Frantz wikimedia commons
-
Michelangelo morreu em 1564, aos 88 anos, e seu túmulo é uma obra de arte projetada por Giorgio Vasari. Fica na Igreja de Santa Croce, em Florença. Foto: Guia de Turismo de Florença. divulgação
-
-
Ele deixou uma obra inacabada: Pietà Rondanini retoma o tema de Maria diante da morte de Jesus. Está no Castelo Sforzesco, em Milão. Foto: Paolo da Reggio wikimedia commons