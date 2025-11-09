Record investe em mais um drama turco. Conheça os astros da Turquia.

Engin Akyürek – Nascido em 12 de outubro de 1981, foi protagonista de diversas novelas turcas de sucesso internacional e é um dos atores mais exportados da Turquia. Destacam-se suas atuações em “Dinheiro Sujo e Amor”, que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional de Melhor Ator, “Fatmagül – A Força do Amor” e “A Filha do Embaixador”. Foto: Reprodução Instagram /@enginakyurek