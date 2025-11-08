Meio Ambiente
‘Buracos misteriosos’ atraem curiosidade na Amazônia
Nas vastas e belas terras da Floresta Amazônica, surgiu um fenômeno fascinante que tem despertado a curiosidade de muitos: os enigmáticos "buracos" no fundo do Rio Mutum. Foto: reprodução instagram
O espetáculo singular fica localizado a 110 quilômetros de Manaus, no município de Presidente Figueiredo. Foto: reprodução instagram
A peculiaridade geológica ficou conhecida localmente como “marmitas” ou “panelas”. O fenômeno, que desafia explicações lógicas, tem inspirando teorias diversas. Foto: reprodução instagram
Quando vistos de cima, os círculos alinhados se parecem com uma obra de arte da natureza, e quando vistos do nível da água, lembram jacuzzis naturais encaixadas nas rochas. Foto: reprodução instagram
São cerca de 11 poços circulares, cada um com seu próprio tamanho e profundidade. Foto: reprodução instagram
Em 2023, a especialista em geodiversidade Isabela Apoema, que faz mestrado na Universidade Federal do Amazonas, deu uma explicação intrigante acerca da formação. Foto: reprodução instagram
Segundo ela, a água que flui com força age como uma esponja, penetrando nas rochas, absorvendo seus sedimentos e os levando pela correnteza. Foto: reprodução youtube
Conforme esses sedimentos são aos poucos removidos, os buracos se ampliam e ficam mais profundos, como se a rocha fosse cuidadosamente retirada grão por grão. Foto: reprodução zappeando
A região de Presidente Figueiredo conta com uma diversidade de terrenos acidentados, que cria um ambiente ideal para o surgimento de várias cachoeiras. Foto: flickr MTur Destinos
Além dos misteriosos "buracos", a Cachoeira do Mutum tem sua própria queda d'água, com sua praia atraente para turistas e areias brancas. Foto: reprodução instagram
A geóloga Isabela Apoema também destaca a importância do Geoparque Cachoeiras do Amazonas, criado em 2011, que adota uma abordagem completa para o geoturismo. Foto: flickr lubasi
Essa abordagem inclui abraçar e divulgar o conhecimento científico, a preservação do patrimônio e a divulgação de informações importantes para todos os públicos. Foto: flickr MTur Destinos
Quando as pessoas da região aproveitam suas cachoeiras preferidas, frequentemente encontram indícios geológicos e até fósseis. Foto: wikimedia commons Luciano cta
De acordo com Apoema, criar geoparques não só apoia o turismo sustentável, mas também impulsiona o crescimento das comunidades locais, criando empregos e oportunidades. Foto: flickr MTur Destinos
Para curtir algumas das verdadeiras preciosidades de Presidente Figueiredo, como a Cachoeira do Mutum, é preciso topar uma aventura mais ousada. Foto: divulgação / governo do amazonas
Isso porque é preciso pegar uma trilha de terra com seis quilômetros, acessível apenas por veículos 4x4, a pé ou por "paus de arara," um meio de transporte alternativo para grupos, leva os visitantes até o centro desse espetáculo natural. Foto: reprodução youtube
O fascinante lugar conta ainda com outros lugares surpreendentes, como a impressionante Caverna do Maroaga e a Gruta da Judeia, que fazem parte das inúmeras formações geológicas da área. Foto: wikimedia commons ThiagoALacerda
Presidente Figueiredo Ã© um municÃpio localizado em Manaus, no estado do Amazonas. O local ficou conhecido como a "Terra das Cachoeiras" devido Ã abundÃ¢ncia de quedas d'Ã¡gua na regiÃ£o. Foto: wikimedia commons James Martins
O município tem uma área de 25 mil km² e sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, era de 37.193 habitantes. Foto: flickr lubasi
Algumas das cachoeiras mais famosas de Presidente Figueiredo são a Cachoeira do Urubuí, Cachoeira da Pedra Pintada, Cachoeira do Urubu (foto) e Cachoeira do Santuário. Foto: wikimedia commons GLandovsky