Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Santiago Calatrava, arquiteto do Museu do Amanhã tem obras icônicas pelo mundo

RF
Redação Flipar
  • Santiago Pevsner Calatrava Valls nasceu na província de Valência, no leste espanhol, em 28 de julho de 1951.
    Santiago Pevsner Calatrava Valls nasceu na província de Valência, no leste espanhol, em 28 de julho de 1951. Foto: Divulgação
  • Ele é um renomado arquiteto, engenheiro civil e escultor cujas obras transcendem os limites entre arte e estrutura funcional.
    Ele é um renomado arquiteto, engenheiro civil e escultor cujas obras transcendem os limites entre arte e estrutura funcional. Foto: - Wilson Center/Wikimédia Commons
  • Formado em arquitetura pela Universidade Politécnica de Valência e com doutorado em engenharia pela ETH Zürich, Calatrava fundou seu próprio escritório em Zurique, na Suíça, que depois espalhou por Paris, Valência e Nova York
    Formado em arquitetura pela Universidade Politécnica de Valência e com doutorado em engenharia pela ETH Zürich, Calatrava fundou seu próprio escritório em Zurique, na Suíça, que depois espalhou por Paris, Valência e Nova York Foto: Reprodução do Youtube Canal ArchDaily
  • A arquitetura de Calatrava é marcante e profundamente influenciada por formas orgânicas - esqueletos, ossos, movimentos humanos e ritmos da natureza.
    A arquitetura de Calatrava é marcante e profundamente influenciada por formas orgânicas - esqueletos, ossos, movimentos humanos e ritmos da natureza. Foto: Creative Commons
  • Sua criação valoriza a expressão das forças estruturais, traz dinamismo, assimetria e, às vezes, elementos móveis, resultando em criações que são ao mesmo tempo tecnológicas e poéticas. Confira na sequência suas obras mais representativas!
    Sua criação valoriza a expressão das forças estruturais, traz dinamismo, assimetria e, às vezes, elementos móveis, resultando em criações que são ao mesmo tempo tecnológicas e poéticas. Confira na sequência suas obras mais representativas! Foto: Carlos Adampol Galindo/Wikimédia Commons
  • Ponte Alamillo, em Sevilha, na Espanha - Construída para a Expo 92, é uma ponte estaiada com um pilar inclinado que liga as margens do rio Guadalquivir.
    Ponte Alamillo, em Sevilha, na Espanha - Construída para a Expo 92, é uma ponte estaiada com um pilar inclinado que liga as margens do rio Guadalquivir. Foto: Galván/Wikimedia Commons
  • Cidade das Artes e das Ciências, em Valência - Um complexo arquitetônico futurista desenhado por Calatrava com o também arquiteto Félix Candela. É composto por diversas construções como o L’Hemisfèric, Museu Príncipe Felipe, Umbracle, Oceanogràfic, Palau de les Arts Reina Sofía, ponte e arena L’Àgora.
    Cidade das Artes e das Ciências, em Valência - Um complexo arquitetônico futurista desenhado por Calatrava com o também arquiteto Félix Candela. É composto por diversas construções como o L’Hemisfèric, Museu Príncipe Felipe, Umbracle, Oceanogràfic, Palau de les Arts Reina Sofía, ponte e arena L’Àgora. Foto: l - Diego Delso/Wikimédia Commons
  • Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro - Estrutura inspirada em bromélias do Jardim Botânico que parece flutuar e dialoga com a paisagem, incorporando conceitos de sustentabilidade como iluminação, ventilação natural e integração com a Baía de Guanabara.
    Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro - Estrutura inspirada em bromélias do Jardim Botânico que parece flutuar e dialoga com a paisagem, incorporando conceitos de sustentabilidade como iluminação, ventilação natural e integração com a Baía de Guanabara. Foto: Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimédia Commons
  • O Museu do Amanhã foi inaugurado no dia 17 de dezembro de 2015. A estrutura foi erguida ao lado da Praça Mauá, na zona portuária, e tornou-se símbolo da revitalização da região.
    O Museu do Amanhã foi inaugurado no dia 17 de dezembro de 2015. A estrutura foi erguida ao lado da Praça Mauá, na zona portuária, e tornou-se símbolo da revitalização da região. Foto: Arne Müseler/Wikimédia Commons
  • Turning Torso, em Malmö, na Suécia - Arranha-céu com geometria torcional inspirada na espinha humana, mesclando escultura e habitação.
    Turning Torso, em Malmö, na Suécia - Arranha-céu com geometria torcional inspirada na espinha humana, mesclando escultura e habitação. Foto: David Castor/Wikimédia Commons
  • Estação ferroviária Liège-Guillemins, em Liège, na Bélgica - Um terminal ferroviário com cobertura de grande leveza e transparência, evocando asas abertas e uma atmosfera acolhedora.
    Estação ferroviária Liège-Guillemins, em Liège, na Bélgica - Um terminal ferroviário com cobertura de grande leveza e transparência, evocando asas abertas e uma atmosfera acolhedora. Foto: Bert Kaufmann/Wikimédia Commons
  • Pavilhão Quadracci, em Milwaukee, nos Estados Unidos - Elemento móvel semelhante às asas de um pássaro, que abre e fecha conforme a luz do dia.
    Pavilhão Quadracci, em Milwaukee, nos Estados Unidos - Elemento móvel semelhante às asas de um pássaro, que abre e fecha conforme a luz do dia. Foto: Michael Hicks /Wikimédia Commons
  • Oculus – World Trade Center Transportation Hub, em Nova York - Estação de transporte que simboliza esperança e renascimento, com design que remete a uma ave abrindo suas asas.
    Oculus – World Trade Center Transportation Hub, em Nova York - Estação de transporte que simboliza esperança e renascimento, com design que remete a uma ave abrindo suas asas. Foto: Divulgação
  • Pont de Bac de Roda, em Barcelona - Projetada como parte de um plano de revitalização urbana, a ponte conecta dois bairros antes separados pela linha ferroviária, simbolizando integração e modernidade.
    Pont de Bac de Roda, em Barcelona - Projetada como parte de um plano de revitalização urbana, a ponte conecta dois bairros antes separados pela linha ferroviária, simbolizando integração e modernidade. Foto: Goyo Arriaga/Wikimédia Commons
  • Yuan Ze University Project, em Taiwan - Complexo que integra arquitetura e engenharia com forte identidade escultural. Desenvolvido para o campus da Universidade Yuan Ze, o projeto abriga espaÃ§os acadÃªmicos e de convivÃªncia em estruturas marcadas por linhas fluidas, amplas Ã¡reas envidraÃ§adas e elementos que favorecem a iluminaÃ§Ã£o natural.
    Yuan Ze University Project, em Taiwan - Complexo que integra arquitetura e engenharia com forte identidade escultural. Desenvolvido para o campus da Universidade Yuan Ze, o projeto abriga espaÃ§os acadÃªmicos e de convivÃªncia em estruturas marcadas por linhas fluidas, amplas Ã¡reas envidraÃ§adas e elementos que favorecem a iluminaÃ§Ã£o natural. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • Puente de la Mujer, em Buenos Aires - Localizada no bairro de Puerto Madero, é uma ponte giratória para pedestres. Inspirada na figura de um casal dançando tango, sua estrutura assimétrica é sustentada por um mastro inclinado de 39 metros, do qual partem cabos de aço que seguram a plataforma.
    Puente de la Mujer, em Buenos Aires - Localizada no bairro de Puerto Madero, é uma ponte giratória para pedestres. Inspirada na figura de um casal dançando tango, sua estrutura assimétrica é sustentada por um mastro inclinado de 39 metros, do qual partem cabos de aço que seguram a plataforma. Foto: Jorge Lascar/Wikimédia Commons
  • Estação do Oriente, em Lisboa, Portugal - Exemplar impressionante de arquitetura contemporânea que une funcionalidade e design, com sua estrutura metálica que lembra uma floresta futurista, iluminada por amplos painéis de vidro, tornando-se um marco urbano e um polo de mobilidade na cidade.
    Estação do Oriente, em Lisboa, Portugal - Exemplar impressionante de arquitetura contemporânea que une funcionalidade e design, com sua estrutura metálica que lembra uma floresta futurista, iluminada por amplos painéis de vidro, tornando-se um marco urbano e um polo de mobilidade na cidade. Foto: W.Rebel /Wikimédia Commons
  • Calatrava foi vencedor do Prêmio Europeu de Arquitetura em 2015, que destacou sua fusão harmoniosa entre arquitetura, engenharia e arte.
    Calatrava foi vencedor do Prêmio Europeu de Arquitetura em 2015, que destacou sua fusão harmoniosa entre arquitetura, engenharia e arte. Foto: - Divulgação
  • Santiago Calatrava é um arquiteto visionário que cria estruturas que parecem vivas - que respiram, se movem e nos emocionam.
    Santiago Calatrava é um arquiteto visionário que cria estruturas que parecem vivas - que respiram, se movem e nos emocionam. Foto: Diliff /Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay