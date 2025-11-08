Assine
Naufrágio no Quênia pode ser da viagem derradeira de Vasco da Gama

RF
Redação Flipar
  • Os estudos sugerem que o naufrágio seja do São Jorge, um dos 14 navios da frota de Vasco da Gama.
    Os estudos sugerem que o naufrágio seja do São Jorge, um dos 14 navios da frota de Vasco da Gama. Foto: reprodução/filipe castro
  • Por volta de 1518, Portugal começou a construir navios de guerra, conhecidos como
    Por volta de 1518, Portugal começou a construir navios de guerra, conhecidos como "naus", para explorar os oceanos Índico e Pacífico. Foto: mo eid pexels
  • Vestígios históricos indicam que esses navios eram embarcações à vela com três ou quatro mastros e artilharia de 360º.
    Vestígios históricos indicam que esses navios eram embarcações à vela com três ou quatro mastros e artilharia de 360º. Foto: reprodução/filipe castro
  • Tudo indica que a última viagem de Vasco da Gama começou em abril de 1524, a bordo do navio Santa Catarina do Monte Sinai, com outros 13 navios.
    Tudo indica que a última viagem de Vasco da Gama começou em abril de 1524, a bordo do navio Santa Catarina do Monte Sinai, com outros 13 navios. Foto: domínio público
  • O São Jorge, que se perdeu na costa do Quênia em 1524, fazia parte da terceira armada e era comandado por Fernando de Monroy, não por Vasco da Gama.
    O São Jorge, que se perdeu na costa do Quênia em 1524, fazia parte da terceira armada e era comandado por Fernando de Monroy, não por Vasco da Gama. Foto: pixabay
  • Logo após concluir sua última viagem, Vasco da Gama faleceu na véspera de Natal de 1524, em Kochi, após contrair malária, a cerca de 4,5 mil km do local onde os arqueólogos encontraram o navio.
    Logo após concluir sua última viagem, Vasco da Gama faleceu na véspera de Natal de 1524, em Kochi, após contrair malária, a cerca de 4,5 mil km do local onde os arqueólogos encontraram o navio. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • Nascido em Sines, Portugal, por volta de 1460, Vasco da Gama foi um dos mais importantes navegadores portugueses da Era dos Descobrimentos.
    Nascido em Sines, Portugal, por volta de 1460, Vasco da Gama foi um dos mais importantes navegadores portugueses da Era dos Descobrimentos. Foto: António Manuel da Fonseca - Wikimédia Commons
  • Sua principal façanha foi ter liderado a primeira expedição marítima que conseguiu chegar à Índia, abrindo assim uma nova rota comercial entre a Europa e a Ásia.
    Sua principal façanha foi ter liderado a primeira expedição marítima que conseguiu chegar à Índia, abrindo assim uma nova rota comercial entre a Europa e a Ásia. Foto: Domínio público
  • Em 1497, Vasco da Gama, a mando do rei D. Manuel I de Portugal, partiu de Lisboa com uma pequena frota.
    Em 1497, Vasco da Gama, a mando do rei D. Manuel I de Portugal, partiu de Lisboa com uma pequena frota. Foto: freepik wirestock
  ApÃ³s meses de navegaÃ§Ã£o, contornando o continente africano e cruzando o temido Cabo da Boa EsperanÃ§a, chegou finalmente Ã s Ãndias em 1498.
    ApÃ³s meses de navegaÃ§Ã£o, contornando o continente africano e cruzando o temido Cabo da Boa EsperanÃ§a, chegou finalmente Ã s Ãndias em 1498. Foto: Unsplash/Matthieu Joannon
  • Essa jornada épica durou cerca de 10 meses e revolucionou o comércio mundial, consolidando o poder de Portugal como uma das principais nações marítimas da época.
    Essa jornada épica durou cerca de 10 meses e revolucionou o comércio mundial, consolidando o poder de Portugal como uma das principais nações marítimas da época. Foto: Manuel Costa/Unsplash
  • Além de sua façanha na navegação, Vasco da Gama também foi nomeado almirante do mar da Índia e desempenhou um papel crucial na expansão do império colonial português.
    Além de sua façanha na navegação, Vasco da Gama também foi nomeado almirante do mar da Índia e desempenhou um papel crucial na expansão do império colonial português. Foto: domínio público
  • Portugal passou a controlar uma rota comercial lucrativa, dominando o comércio de especiarias, tecidos e outras mercadorias valiosas.
    Portugal passou a controlar uma rota comercial lucrativa, dominando o comércio de especiarias, tecidos e outras mercadorias valiosas. Foto: Sasha Pleshco/Unsplash
  • Após sua primeira viagem, Vasco da Gama retornou à Índia em 1502, com uma frota maior, e em 1524 foi nomeado vice-rei da Índia.
    Após sua primeira viagem, Vasco da Gama retornou à Índia em 1502, com uma frota maior, e em 1524 foi nomeado vice-rei da Índia. Foto: domínio público
  • Ao longo de sua vida, o navegador português recebeu títulos de nobreza e prestígio, sendo reconhecido tanto em Portugal quanto internacionalmente.
    Ao longo de sua vida, o navegador português recebeu títulos de nobreza e prestígio, sendo reconhecido tanto em Portugal quanto internacionalmente. Foto: domínio público
  • A história de Vasco da Gama foi imortalizada em obras literárias, como
    A história de Vasco da Gama foi imortalizada em obras literárias, como "Os Lusíadas", de Luís de Camões, e continua a ser objeto de estudo e admiração até hoje. Foto: reprodução
