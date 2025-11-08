Pra quem não viu: câmera flagra queda de meteorito em casa no Canadá

Laura Kelly, dona da casa, retornava de uma caminhada com seu parceiro quando notou uma poeira branca em frente à residência. Ao acionarem o vídeo da câmera de segurança, eles viram um objeto parecido com uma pedra caindo do céu em direção ao local. O casal aspirou o pó e encaminhou para uma universidade, onde análises confirmaram que era um meteorito. Foto: Divulgação/Universidade de Alberta