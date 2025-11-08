Aos 72 anos, Tim Allen volta a dublar Buzz Lightyear em ‘Toy Story’

"Se eles não tivessem criado um roteiro brilhante, eles não teriam feito isso, e não teriam me chamado nem ao Tom. É realmente inteligente", afirmou Allen em entrevista a respeito de “Toy Story 5”, referindo-se a Tom Hanks, que dá voz ao xerife Woody na animação. Foto: Reprodução do Instagram @unofficial_timallen