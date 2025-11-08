Assine
Aos 72 anos, Tim Allen volta a dublar Buzz Lightyear em ‘Toy Story’

RF
Redação Flipar
  • Tim Allen completou 72 anos no dia 13/07/2025. E no vasto currículo tem o personagem como um dos destaques. Buzz o popularizou mundialmente. Conheça a seguir a sua trajetória!
  • Natural de Denver, capital e cidade mais populosa do estado do Colorado, Tim Allen é o terceiro de seis filhos do casal Martha Katherine e Gerald M. Dick.
  • Na juventude, ele estudou na Seaholm High School, em Birmingham, no Michigan, onde frequentou aulas de teatro e música - de onde nasceu sua paixão por piano clássico.
  • Ele deu início à carreira como comediante em 1975, um ano antes de se formar em comunicação, com especialização em produção de rádio e televisão.
  • No fim da década de 1970, Tim Allen passou 28 meses preso por tráfico de drogas após ser flagrado com cocaína. Em seguida, após conquistar a liberdade ele foi morar em Los Angeles e passou a trabalhar no The Comedy Store, clube de comédia local.
  • Porém, foi apenas em 1988 que o ator estreou no cinema, no filme “Tropical Snow”, do diretor colombiano Ciro Durán. Ele fez uma participação especial como um carregador de bagagem.
  • A fama veio para Tim Allen nos anos 1990, com a sitcom “Home Improvement”, da ABC. Na série, um dos maiores sucessos da TV americana no período, ele atuou como o protagonista Tim Taylor e também foi um dos diretores.
  • “Home Improvement” teve oito temporadas - entre 1991 e 1999 - e rendeu a Tim Allen o Globo de Ouro de 1995 na categoria Melhor Ator em Série de TV - Comédia ou Musical.
  • Na mesma época, o ator destacou-se no cinema com o filme “Meu Papai é Noel” , da Walt Disney Pictures. Em 2002, ele voltou ao papel nas sequências - “Meu Papai é Noel 2”, e em “Meu Papai é Noel 3”.
  • Em 1994, ele ainda lançou o livro autobiográfico que liderou a lista de mais vendidos do jornal “The New York Times”.
  • Em 1995, Allen deu voz ao personagem Buzz Lightyear em “Toy Story”, animação blockbuster da Disney/Pixar.
  • Tim Allen voltou a dublar o famoso personagem nos três filmes seguintes da franquia - “Toy Story 2” (1999), “Toy Story 3” (2010) e “Toy Story 4” (2019). E estará no quinto filme, noa cinemas em 2026.
  • "Se eles não tivessem criado um roteiro brilhante, eles não teriam feito isso, e não teriam me chamado nem ao Tom. É realmente inteligente", afirmou Allen em entrevista a respeito de “Toy Story 5”, referindo-se a Tom Hanks, que dá voz ao xerife Woody na animação. Foto: Reprodução do Instagram @unofficial_timallen
  • Tim Allen estrelou diversos outros filmes em sua carreira, como “Heróis Fora de Órbita” (1999), “Soltando os Cachorros” (2006) e “Enlouquecendo com a Liberdade” (2010).
  • Outra habilidade de Allen é na narração de comerciais, tendo participado de campanhas de veículos e da Sopa Campbell.
  • Entre 2011 e 2017, Tim Allen voltou a protagonizar uma sitcom da ABC, “Last Man Standing”, da qual também foi produtor executivo.
  • Em 2004, o comediante ganhou uma estrela na cobiçada Calçada da Fama de Hollywood por suas contribuições à indústria cinematográfica.
  • Tim Allen foi casado entre 1984 e 1999 com Laura Deibel, com quem teve a filha Katherine. Em 2006, ele firmou casamento com a atriz Jane Hajduk, mãe de sua filha Elizabeth, nascida em 2009.
