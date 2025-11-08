Assine
Famosos que têm um pé – ou dois – na cultura árabe

Redação Flipar
  • A atriz mexicana Salma Hayek tem origem libanesa por parte de pai. Daí o Hayek em seu sobrenome. Ela se chama Salma Hayek Jiménez.
    A atriz mexicana Salma Hayek tem origem libanesa por parte de pai. Daí o Hayek em seu sobrenome. Ela se chama Salma Hayek Jiménez. Foto: Reprodução do Instagram @salmahayek
  • O ator canadense-americano Keanu Reeves nasceu em Beirute, capital do Líbano, filho de uma figurinista britânica com um geólogo de origem chinesa.
    O ator canadense-americano Keanu Reeves nasceu em Beirute, capital do Líbano, filho de uma figurinista britânica com um geólogo de origem chinesa. Foto: Reprodução Instagram
  • No Brasil, o Ceará recebeu levas de imigrantes libaneses. O município de Orós foi um dos mais procurados. O pai do cantor Fagner chegou do Líbano e, com a esposa, teve cinco filhos em Orós. Fagner é o caçula.
    No Brasil, o Ceará recebeu levas de imigrantes libaneses. O município de Orós foi um dos mais procurados. O pai do cantor Fagner chegou do Líbano e, com a esposa, teve cinco filhos em Orós. Fagner é o caçula. Foto: Reprodução do Instagram @fagnerraimundo
  • William Bonner - O jornalista paulista se chama William Bonemer Junior. Seu pai, William, falecido em 2016, e sua mãe, Maria Luisa, morta em 2019, eram filhos de imigrantes libaneses.
    William Bonner - O jornalista paulista se chama William Bonemer Junior. Seu pai, William, falecido em 2016, e sua mãe, Maria Luisa, morta em 2019, eram filhos de imigrantes libaneses. Foto: Reprodução/Instagram
  • Malu Mader - A atriz carioca filha de um coronel do Exército brasileiro e de uma assistente social, tem ascendência libanesa.
    Malu Mader - A atriz carioca filha de um coronel do Exército brasileiro e de uma assistente social, tem ascendência libanesa. Foto: reprodução instagram
  • Nanda Costa - A atriz nascida em Paraty, no Sul Fluminense, é neta de uma descendente de libaneses e adora comida árabe. A avó costuma fazer arroz com lentilha que Nanda adora, principalmente se colocar ovo frito em cima.
    Nanda Costa - A atriz nascida em Paraty, no Sul Fluminense, é neta de uma descendente de libaneses e adora comida árabe. A avó costuma fazer arroz com lentilha que Nanda adora, principalmente se colocar ovo frito em cima. Foto: Reprodução do Instagram @nandacosta
  • José Simão - O humorista paulista, que também é jornalista, também tem ascendência árabe. E não se importa de fazer piada com os ancestrais. Todo mundo entra na panela.
    José Simão - O humorista paulista, que também é jornalista, também tem ascendência árabe. E não se importa de fazer piada com os ancestrais. Todo mundo entra na panela. Foto: Reprodução do Instagram @simao.z
  • Frejat - O cantor, compositor e guitarrista carioca tem origem árabe por parte de pai, o advogado e político José Frejat, que está com 98 anos.
    Frejat - O cantor, compositor e guitarrista carioca tem origem árabe por parte de pai, o advogado e político José Frejat, que está com 98 anos. Foto: Reprodução do Instagram @frejatoficial
  • João Bosco - O cantor, compositor e violonista mineiro é filho de libanês. O irmão dele, Tunai, também foi músico e morreu em janeiro de 2020, aos 69 anos.
    João Bosco - O cantor, compositor e violonista mineiro é filho de libanês. O irmão dele, Tunai, também foi músico e morreu em janeiro de 2020, aos 69 anos. Foto: instagram/@joaoboscoreal
  • Maurício Mattar - O ator carioca tem origem libanesa e portuguesa. O sobrenome Mattar é muito comum no Líbano.
    Maurício Mattar - O ator carioca tem origem libanesa e portuguesa. O sobrenome Mattar é muito comum no Líbano. Foto: Reprodução/@mauriciomattar
  • Tania Khalil - A atriz paulista transformou o sobrenome original Calil em Khalil para a carreira artística. Ela é filha de descendentes de sírios e espanhóis.
    Tania Khalil - A atriz paulista transformou o sobrenome original Calil em Khalil para a carreira artística. Ela é filha de descendentes de sírios e espanhóis. Foto: Reprodução do Instagram @taniakhallil
  • Amyr Klink - O navegador paulista tem pai libanês e mãe sueca. Seu nome é Amyr Khan Klink.
    Amyr Klink - O navegador paulista tem pai libanês e mãe sueca. Seu nome é Amyr Khan Klink. Foto: Reprodução do Instagram @amyrklink
  • Tony Kanaan - O piloto baiano campeão de Fórmula Indy, tem um nome que já revela a origem árabe: Antoine Rizkallah Kanaan Filho. Ele é oriundo de família libanesa que segue a Igreja Maronita.
    Tony Kanaan - O piloto baiano campeão de Fórmula Indy, tem um nome que já revela a origem árabe: Antoine Rizkallah Kanaan Filho. Ele é oriundo de família libanesa que segue a Igreja Maronita. Foto: Reprodução do Instagram do @tkanaan
  • Zagallo - O ex-jogador e ex-treinador alagoano campeão pela Seleção Brasileira, tem sobrenome que revela sua origem. Zagallo vem do árabe al-zagal, que significa
    Zagallo - O ex-jogador e ex-treinador alagoano campeão pela Seleção Brasileira, tem sobrenome que revela sua origem. Zagallo vem do árabe al-zagal, que significa "pessoa vigorosa". Ele morreu em 5/1/2024, aos 92 anos. Foto: Valter Campanato Agência Brasil wikimedia commons
  • Xandão - O jogador de futebol paulista se chama Alexandre Luiz Reame e tem ascendência argelina. Mas sua dupla cidadania é italiana.
    Xandão - O jogador de futebol paulista se chama Alexandre Luiz Reame e tem ascendência argelina. Mas sua dupla cidadania é italiana. Foto: Reprodução do Instagram @xandao4oficial
  • Ali Kamel - O ex-diretor de jornalismo da TV Globo, carioca, se chama Ali Ahamad Kamel Ali Harfouche. Ele é descendente de sírios.
    Ali Kamel - O ex-diretor de jornalismo da TV Globo, carioca, se chama Ali Ahamad Kamel Ali Harfouche. Ele é descendente de sírios. Foto: Divulgação/TV Globo
  Beto Carrero - O caubói e empresário paulista, que morreu aos 70 anos deixando um parque temático (Beto Carrero World) em Santa Catarina, era filho de Alexandre Murad. Seu nome verdadeiro era João Batista Sérgio Murad.
    Beto Carrero - O caubói e empresário paulista, que morreu aos 70 anos deixando um parque temático (Beto Carrero World) em Santa Catarina, era filho de Alexandre Murad. Seu nome verdadeiro era João Batista Sérgio Murad. Foto: Ricardo Stuckert/PR - Wikimedia Commons
  • Geraldo Alckmin - O político e médico paulista, vice-presidente do Brasil, descende de uma família de imigrantes árabes cuja grafia original do sobrenome era Alkmin, do político mineiro José Maria Alkmin.
    Geraldo Alckmin - O político e médico paulista, vice-presidente do Brasil, descende de uma família de imigrantes árabes cuja grafia original do sobrenome era Alkmin, do político mineiro José Maria Alkmin. Foto: Reprodução do Twitter @geraldoalckmin
  • Arnaldo Jabor - O cineasta, jornalista e escritor carioca, que morreu em fevereiro de 2022, aos 81 anos, era descendente de sírios.
    Arnaldo Jabor - O cineasta, jornalista e escritor carioca, que morreu em fevereiro de 2022, aos 81 anos, era descendente de sírios. Foto: reprodução TV Globo
  • Michel Temer - O politico paulista é filho de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil na década de 1920 e se estabeleceram no interior paulista.
    Michel Temer - O politico paulista é filho de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil na década de 1920 e se estabeleceram no interior paulista. Foto: Reprodução do Instagram @micheltemer
  • Mouhamed Harfouch - O ator carioca tem um nome que escancara a origem árabe. Sua ascendência síria é por parte de pai. Já a mãe tem ancestrais portugueses.
    Mouhamed Harfouch - O ator carioca tem um nome que escancara a origem árabe. Sua ascendência síria é por parte de pai. Já a mãe tem ancestrais portugueses. Foto: Reprodução do Instagram do @mouhamedh
  • Guilherme Karam - O ator carioca morreu aos 58 anos, vítima de uma doença degenerativa. Seu sobrenome Karam é muito comum no Líbano.
    Guilherme Karam - O ator carioca morreu aos 58 anos, vítima de uma doença degenerativa. Seu sobrenome Karam é muito comum no Líbano. Foto: Reprodução de Foto: TV Globo / Gianne Carvalho
  • Sabrina Sato - A atriz e apresentadora paulista tem ascendência libanesa e japonesa. É filha do empresário Omar Rahal, filho de libanês, e da psicóloga Kika Sato Rahal, filha de japoneses.
    Sabrina Sato - A atriz e apresentadora paulista tem ascendência libanesa e japonesa. É filha do empresário Omar Rahal, filho de libanês, e da psicóloga Kika Sato Rahal, filha de japoneses. Foto: Reprodução do Instagram @sabrinasato
