Recuo em tempo recorde de geleira na Antártida preocupa cientistas

Pesquisadores identificaram uma “planície de gelo” sob a geleira — uma base rochosa plana que reduziu o atrito com o solo. Isso permitiu que grandes blocos começassem a flutuar, desencadeando uma desintegração em cadeia. O rompimento do gelo marinho que estabilizava a geleira há uma década também contribuiu. Foto: Imagem de Joe por Pixabay