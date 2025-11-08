Anthony Hopkins revela como superou vício: ‘Poderia ter matado alguém’

Pouco antes do lançamento de sua autobiografia, o ator galês compartilhou uma jornada marcada por caos, solidão e redenção. O livro, aliás, revela episódios como o afastamento da filha, bullying na infância e sua virada espiritual. Ele reflete sobre o sentido da existência e a improvável sorte que o levou ao estrelato. Foto: Reprodução