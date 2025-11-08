Estilo de Vida
A vida num motorhome: Casal funda empresa de luxo no Brasil
Ana e Glauber planejavam vivajar o mundo a bordo de um motorhome, mas a pandemia acabou adiando a aventura. Foto: Divulgação
Com o sucesso na internet, eles decidiram fundar a Up! Motorhome, empresa especializada em motorhomes personalizados, com design sofisticado e alto padrão de conforto. Foto: Reprodução/@up_motorhome
A empresa utiliza furgões como base (Mercedes-Benz Sprinter ou Ford Transit), com preços a partir de R$ 265 mil, oferecendo sistemas completos, isolamento térmico e eletrodomésticos. Foto: Reprodução/@up_motorhome
A empresa também iniciou a produção de modelos maiores com chassi, acomodando até seis pessoas, com valores a partir de R$ 570 mil. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
Os veículos podem levar de quatro a cinco meses para ficar prontos, a depender do pedido. Foto: Reprodução/@up_motorhome
A empresa brasileira já entregou 15 veículos e planeja dobrar esse número até 2026, com meta de faturamento de R$ 5,5 milhões. Foto: Reprodução/@up_motorhome
Os motorhomes, também conhecidos como RVs (Recreational Vehicles) são símbolos de liberdade, mobilidade e uma filosofia de vida que valoriza o contato direto com a natureza. Foto: Pexels/Erik Schereder
A palavra "motorhome" é uma abreviação de "motorized home" (casa motorizada, em inglês), e descreve veículos projetados para oferecer estrutura habitacional completa: cama, cozinha, banheiro etc. Foto: Anna Lisa/Pixabay
A cultura do motorhome se originou nos Estados Unidos no início do século 20, ganhando popularidade nas décadas de 1960 e 1970. Foto: Wikimedia Commons/NPS Photo
Existem diferentes tipos de motorhomes, desde os compactos tipo campervan até os luxuosos modelos integrados, que mais parecem verdadeiros apartamentos sobre rodas. Foto: Domínio Público
Hoje, além dos EUA, a cultura do motorhome também é forte em países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em alguns lugares da Europa. Foto: Freepik
Diferente do turismo tradicional, onde hotéis e itinerários fixos predominam, os viajantes de motorhome podem acordar com uma vista para as montanhas, passar a tarde à beira de um lago e dormir sob as estrelas num deserto. Foto: Fabian/Unsplash
Essa flexibilidade atrai desde aposentados em busca de novas experiências até jovens nômades digitais que trabalham remotamente. Foto: Pexels/Kampus Production
Além da independência, há um forte senso de comunidade. Parques de motorhomes (RV parks) e acampamentos se tornam pontos de encontro onde as pessoas compartilham histórias, dicas de viagem e até mesmo refeições. Foto: Wikimedia Commons/Andrew Cattoir
Nos EUA, por exemplo, o conceito de "RV living" (vida em veÃculos recreativos) Ã© tÃ£o difundido que muitas famÃlias vendem suas casas e passam a viver permanentemente na estrada. Foto: Pexels/Kampus Production
Apesar das vantagens, a vida em um motorhome exige adaptaÃ§Ã£o. EspaÃ§o limitado, manutenÃ§Ã£o do veÃculo e logÃstica (como abastecimento de Ã¡gua e energia) sÃ£o desafios constantes. Foto: Pexels/Lukas Kloeppel
Muitos adotam o minimalismo, levando apenas o essencial, e investem em tecnologias sustentáveis, como painéis solares e sistemas de reciclagem de água. Foto: Lindsy Williams/Pixabay
Além disso, regulamentações variam conforme o país—enquanto nos EUA e Europa há infraestrutura consolidada (como acampamentos com eletricidade e esgoto), em outros lugares, como o Brasil, a cultura ainda está em crescimento, exigindo mais planejamento. Foto: Freepik
A cultura motorhome já inspirou filmes como "Nomadland" (2020), que retrata a vida de pessoas que vivem em RVs, e séries como "Breaking Bad" (2008-2013), na qual um desses veículos é cenário central. Foto: Reprodução
