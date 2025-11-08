Animais
Miniaturas de camaleões viram “caça urbana” em Vitória
Feitas com moldes de silicone e materiais variados, como resina e plástico reciclado, apresenta cores e texturas diferentes. Fixadas com ímãs em muros e postes, podem ser retiradas por quem as encontrar. Todas possuem QR code direcionando ao perfil do projeto no Instagram. Foto: Divulgação/Rodrigo Stingnel
A proposta é estimular o olhar atento aos espaços urbanos e promover uma interação lúdica com a cidade. Um mapa digital mostra onde as peças já foram recolhidas e onde ainda há exemplares disponíveis. Foto: Divulgação/Rodrigo Stingnel
Com o poder de se camuflar para evitar outros predadores, o camaleão, aliás, é um réptil que tem o poder de evitar ser notado também para buscar suas presas. Conheça, então, seus traços marcantes, estilo de vida na fauna e habitat natural. Foto:
Camaleão é o nome dado aos animais pertencentes à Família Chamaeleonidae, que possuem cerca de 150 a 160 espécies diferentes. O mais comum é da Chamaeleo chamaeleon, uma das mais conhecidas famílias de lagartos, distribuídos na África, sul da Europa e da Ásia. Foto:
Esses animais apresentam uma cabeça angulosa, onde estão presentes olhos que se movimentam independentemente, e uma língua expandida e coberta por muco. Já o seu corpo é estreito e apresenta uma cauda preênsil (capaz de prender). Foto: de Gleb Korovko por Pixabay
Uma das características desses animais que mais chamam atenção é a sua capacidade de mudar de cor, o que lhes permite camuflar-se no ambiente (mimetismo). A família teve origem há mais de 100 milhões de anos, quando se separou da Agamidae, de acordo com o registro fóssil. Foto: chameleon-384957_1280
Dessa forma, o nome camaleão é derivado das palavras gregas significante a "leão da terra" Chamai (na terra, no chão) e leon (leão). Eles possuem até 60 centímetros de comprimento, com uma língua muito grande para pegar suas presas, como mariposas, besouros e joaninhas. Foto: Imagem de Robert Balog por Pixabay
No momento de seu ataque, tem o costume de movimentar-se com lentidão para não ser notado. Em seguida, com agilidade, consegue estender a língua quase um metro e capturar as presas. Foto: Imagem de Enrique por Pixabay
Os seus olhos podem ser movidos independentemente para qualquer direção, o que lhe confere aparência curiosa. Quando um camaleão vê uma presa, pode fixá-la com um olho e utilizar o outro para verificar se não há predadores nas redondezas. Foto: Imagem de PollyDot por Pixabay
O camaleão é coberto por escamas. Afinal, sua pele possui queratina, o que apresenta uma série de vantagens. como a resistência. Diferentes espécies são capazes de variar a sua coloração por meio de combinações de rosa, azul, vermelho, laranja, verde, preto, etc. Foto: Imagem de Pavan Prasad por Pixabay
O camaleão precisa fazer a "mudança" de pele durante seu crescimento (a pele antiga descama, dando lugar a outra), assim como fazem as serpentes e outros lagartos. Eles têm duas camadas sobrepostas, dentro de sua pele, que controlam a cor e a termorregulação. Foto: Imagem de Krahulic por Pixabay
A maior parte dos camaleões vive na África e em Madagascar, embora algumas espécies também sejam encontradas em Portugal, em Espanha, Sri Lanka, Índia e até na Ásia Menor. Foto: Imagem de ???? ??????? por Pixabay
As diferentes espécies habitam diferentes ambientes, como montanhas, florestas pluviais, savanas e às vezes desertos e estepes. Os camaleões têm como habitat, em sua maior parte, as árvores, porém também são achados em alguns arbustos. Foto: Imagem de Tim Hart por Pixabay
A capacidade dos camaleões de mudar de cor é uma adaptação incrível que lhes permite se camuflar e se proteger de predadores, enganar presas e marcar território. As células de pigmento especializadas na pele deste animal são conhecidas como cromatóforos. Foto: Imagem de ???? ??????? por Pixabay
Eles são animais selvagens e precisam de um ambiente adequado e cuidados especiais. Apesar disso, são mantidos como animais de estimação em alguns lugares. No Brasil, a posse de camaleões como animais de estimação é regulamentada pelo IBAMA. Foto: Imagem de petruchino80 por Pixabay
Para adotar legalmente, no entanto, é necessário obter autorização. Na Amazônia e na Região Nordeste do Brasil, o lagarto conhecido como iguana (Iguana iguana) é por vezes chamado de camaleão, embora pertença a uma família diferente (família Iguanidae). Foto: Imagem de Sabine por Pixabay
Todos os camaleões são animais diurnos, com atividade pela manhã e no entardecer. No entanto, não são caçadores ativos, ficando horas imóveis, esperando uma presa passar por eles. Em cativeiro, também comem frutas, mas essa dieta só é válida para animais adultos. Foto: Imagem de Dan Sudermann por Pixabay
Filhotes são quase exclusivamente insectívoros. Os camaleões vivem a maior parte de suas vidas solitariamente e são bastante agressivos contra outros membros de sua mesma espécie, mesmo que sejam fêmeas. Foto: Hans Bernhard wikimedia commons
O hábito solitário só é abandonado na época de acasalamento, quando o macho desce das árvores à procura de fêmeas. Os camaleões mordem se forem provocados, mas a mordida não causa dores muito fortes. Foto: Imagem de DomenicBlair por Pixabay
Na simbologia de algumas tribos africanas, o camaleão é um animal sagrado. Nunca é morto, e quando é encontrado, tiram-no com medo de maldições. Rango, personagem protagonista de um filme de animação de mesmo nome, dirigido por Gore Verbinski, é um camaleão. Foto: Divulgação