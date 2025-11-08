Estilo de Vida
Hambúrgueres em mini caixões viram fenômeno no Rio Grande do Sul
-
Criada em 2020 por Matheus Bittencourt em Gravataí (RS), a marca foi comprada dois anos depois por Felipe Fraga Santos, ex-cliente que viu potencial no conceito. Santos ampliou o horário de funcionamento e profissionalizou a gestão, o que fez as vendas dispararem. Foto: Reprodução/Instagram/@mortodefomeburger
-
Com nomes criativos nos combos e embalagens que chamam atenção, o negócio se tornou um case de marketing inusitado. O crescimento levou à abertura de uma segunda unidade em Cachoeirinha e há previsão de expansão para Porto Alegre. Foto: Reprodução/Instagram/@mortodefomeburger
-
Recentemente, aliás, a "Burgerdudes" fez a lista das melhores hamburguerias do mundo e incluiu duas brasileiras. O site é especializado no assunto desde 2014, e os profissionais viajam pelos países para encontrar o melhor lanche. Confira a lista! Foto: Reprodução/@burgerdudes
-
10. Taverna Red Hook: Localizada no Brooklyn, Nova York, é uma ramificação do aclamado local para churrasco, Hometown Bar-B-Que, inspirado nos clássicos bistrôs americanos de esquina. Possuem um hambúrguer grosso de carne seca, queijo, cebola e um pão de gergelim servido com picles e fatias de batata. Foto: Divulgação/Burgerdudes
-
-
9. Amboy Classic: É um restaurante recentemente estabelecido na Chinatown de Los Angeles que foi fundado pelo especialista em hambúrgueres Alvin Cailan - conhecido por apresentar o The Burger Show no canal do YouTube do First We Feast. Foto: Divulgação/Burgerdudes
-
8. Pastis: Um bistrô francês localizado no badalado Meatpacking District de Nova York. É um local gastronômico popular tanto para celebridades quanto para moradores locais. O restaurante sempre popular exige que você garanta uma reserva com bastante antecedência para evitar decepções. Foto: Divulgação/Burgerdudes
-
7. Funky Chicken Food Truck: Presente nos arredores do centro de Estocolmo, tem sido um dos favoritos no cenário dos food trucks da Suécia.Localizados em Nacka Strand e servindo hambúrgueres na hora do almoço, eles se tornaram o destino preferido dos amantes de carne. Foto: Divulgação/Burgerdudes
-
-
6. Burger and Beyond: Um estabelecimento de hambúrgueres que se expandiu para vários restaurantes no centro de Londres e até um serviço de entrega em Manchester. Oferecem um cardápio diversificado, além de deliciosos acompanhamentos e shakes. Foto: Divulgação/Burgerdudes
-
5. Holy Burger: Premiada lanchonete de São Paulo, oferece um ambiente aconchegante que lembra um antigo clube de jazz de Nova York. Seu extenso cardápio conta com 13 hambúrgueres, sendo que o “Pony Line” possui carne maturada, cheddar, melaço de cana e bacon. Foto: Divulgação/Burgerdudes
-
O pão fofo e marrom-dourado contém alguns ingredientes perfeitamente equilibrados, e o incrivelmente suculento hambúrguer de carne seca envelhecido do Spazio Lab oferece sabores profundos de carne e uma textura deliciosa e arejada. Foto: Reprodução/@holyburgersp
-
-
4. Au Cheval: Localizado em Chicago, oferece o clássico Double Cheeseburger com cheddar americano, picles, cebola e dijonnaise. A experiência oferece um sabor excepcionalmente carnudo, complementado pelo cremoso cheddar, dijonnaise bem balanceada e picles crocantes. Foto: Divulgação/Burgerdudes
-
3. Bleecker Burger: Com vários restaurantes elegantemente decorados no centro de Londres, é conhecido por seu design minimalista, deixando brilhar a qualidade da carne. Seu cardápio apresenta diversos hambúrgueres, acompanhamentos e milkshakes, todos elaborados para destacar a excelência da carne. Foto: Divulgação/Burgerdudes
-
2. Hundred Burger: Com algumas unidades em Valência e agora também em Madrid, possui uma decoração inspirada na biblioteca universitária e oferece onze opções de hambúrgueres de carne bovina. Foto: Divulgação/Burgerdudes
-
-
Oferece um hambúrguer exclusivo, com carne bovina maturada por 60-90 dias, queijo cheddar, bacon, cebola caramelizada, molho de churrasco e creme de camembert é repleto de sabores. Foto: Reprodução/@hundredburgers_
-
1: Pizza Loves Emily: Tem lojas em West Village e Brooklyn, e possui The Emmy Double Stack Burger, com dois produtos envelhecidos a seco. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Burgerdudes
-
Além de hambúrgueres de carne, queijo, cebola frita, picles e molho Emmy em um pão de pretzel. A sua riqueza e discreto picante combinam perfeitamente com os restantes ingredientes, criando uma perfeita harmonia de texturas e sabores. Foto: Reprodução/@pizzalovesemily
-
-
19. Encarnado Burger: Lanchonete mais comentada do Rio de Janeiro, do bairro de Ipanema,traz um cardápio reduzido, com seis opções de hambúrguer. O equilíbrio no tamanho, especialmente com o substancial hambúrguer de carne, e as proporções bem proporcionadas tornam-no super especial. Foto: Divulgação/Burgerdudes