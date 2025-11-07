Assine
Celulares no Brasil que não aceitam WhatsApp : cuidado na hora da compra

RF
Redação Flipar
  • A empresa, responsável pelo aplicativo, alegou o objetivo de manter a segurança, eficiência e desempenho da plataforma, priorizando dispositivos que ainda recebem atualizações dos sistemas operacionais.
  • Começando pela Samsung: foram afetados os modelos Galaxy S3 e Galaxy Note 2. Já da Motorola, o aplicativo deixou de funcionar no Moto G de primeira geração e no Razr HD.
  • A LG tem os modelos Optimus G e Nexus 4 fora da lista de compatibilidade. No caso da Sony, os aparelhos Xperia Z e Xperia SP também são impactados. A HTC tem os modelos One X e Desire 500 descontinuados.
  • Os iPhones 5 e 5c também perderam o suporte ao aplicativo do WhatsApp. Esses aparelhos não conseguem mais acompanhar as exigências mínimas de segurança e desempenho
  • Com isso, os usuários que ainda utilizam esses modelos precisam atualizar seus dispositivos para continuarem utilizando o aplicativo.
  • A explicação é simples: para seguir utilizando o WhatsApp, os dispositivos precisam rodar versões mais recentes de seus sistemas operacionais.
  • O WhatsApp requer Android 5.0 ou superior e, no caso dos iPhones, iOS 15.1 ou posterior. Versões anteriores, como o iOS 12, já não têm mais suporte oficial.
  • Além disso, é necessário manter espaço suficiente de armazenamento interno para que o app possa receber atualizações, incluindo novos recursos de segurança e comunicação.
  • Para verificar a versão do sistema operacional, o caminho é simples. No Android: vá em
  • Já no iPhone, acesse
  • A política de atualização do WhatsApp segue uma lógica técnica e estratégica. A empresa realiza revisões periódicas nos sistemas operacionais e aparelhos que continuam recebendo suporte dos fabricantes.
  • Dispositivos que não recebem mais atualizações ou cujas funcionalidades estão defasadas passam a ser excluídos da lista de compatibilidade.
  • Esse processo garante que o aplicativo continue funcionando com agilidade e, sobretudo, segurança. Celulares desatualizados podem representar brechas para invasões, fraudes ou falhas de desempenho, colocando em risco os dados dos usuários.
  • Além disso, manter o suporte a sistemas antigos exige um custo elevado de manutenção, o que deixa de ser viável à medida que a base de usuários desses aparelhos diminui.
  • De acordo com a edição de março de 2024 da pesquisa Mobile Time/Opinion Box, o WhatsApp está instalado em 98% dos smartphones no Brasil.
  • Lançado em 2009, nos Estados Unidos, por Brian Acton e Jan Koum, o WhatsApp surgiu como uma alternativa moderna ao SMS, permitindo a troca de mensagens pela internet sem tarifas adicionais.
  • O app cresceu rapidamente, principalmente em países onde o envio de SMS era pago - como no Brasil. O crescimento exponencial chamou a atenção da Meta (antigo Facebook), que adquiriu o WhatsApp em 2014, por US$ 19 bilhões.
  • Segundo dados recentes, o WhatsApp ultrapassou 3 bilhões de usuários ativos mensais em maio de 2025. Dessa forma, o número já é bem maior do que os “cerca de 600 milhões” iniciais que o app tinha em seus primeiros anos.
