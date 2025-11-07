Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Técnica inovadora revela consumo de noz psicoativa há 4 mil anos

RF
Redação Flipar
  • Os restos analisados vieram do sítio neolítico Nong Ratchawat, na Tailândia Central.
    Os restos analisados vieram do sítio neolítico Nong Ratchawat, na Tailândia Central. Foto: Flickr woodstock
  • A noz de bétele, também conhecida como noz de areca, tem efeitos psicoativos e é amplamente consumida na Ásia.
    A noz de bétele, também conhecida como noz de areca, tem efeitos psicoativos e é amplamente consumida na Ásia. Foto: Praswin Prakashan/Unsplash
  • A descoberta é a prova bioquímica direta mais antiga do uso dessa substância no sudeste asiático, antecedendo em mil anos as evidências anteriores.
    A descoberta é a prova bioquímica direta mais antiga do uso dessa substância no sudeste asiático, antecedendo em mil anos as evidências anteriores. Foto: Flickr - Colin and Sarah Northway
  • Normalmente, a noz deixa manchas nos dentes, mas os pesquisadores conseguiram detectar seus compostos mesmo em um indivíduo sem essas manchas visíveis.
    Normalmente, a noz deixa manchas nos dentes, mas os pesquisadores conseguiram detectar seus compostos mesmo em um indivíduo sem essas manchas visíveis. Foto: Kim Há Quách/Pixabay
  • O estudo é considerado inovador por sua metodologia, que permitiu identificar o consumo da noz de bétele mesmo em um indivíduo sem a descoloração dental visível.
    O estudo é considerado inovador por sua metodologia, que permitiu identificar o consumo da noz de bétele mesmo em um indivíduo sem a descoloração dental visível. Foto: Bishnu Sarangi/Pixabay
  • Antes, as evidências se baseavam apenas em fragmentos de plantas ou dentes manchados.
    Antes, as evidências se baseavam apenas em fragmentos de plantas ou dentes manchados. Foto: Wikimedia Commons/Wagaung
  • A técnica utilizada (cromatografia líquida-espectrometria de massa) extrai traços químicos de pequenas amostras.
    A técnica utilizada (cromatografia líquida-espectrometria de massa) extrai traços químicos de pequenas amostras. Foto: Wikimedia Commons/Banni Pulikottil
  • Os autores pretendem expandir a pesquisa para mais indivíduos e aplicar a técnica a outros resíduos alimentares e vegetais.
    Os autores pretendem expandir a pesquisa para mais indivíduos e aplicar a técnica a outros resíduos alimentares e vegetais. Foto: Wikimedia Commons/Devilal
  • Hoje em dia, o consumo dessa noz é desencorajado por oferecer riscos à saúde, como câncer bucal.
    Hoje em dia, o consumo dessa noz é desencorajado por oferecer riscos à saúde, como câncer bucal. Foto: Wikimedia Commons/LBM1948
  • Ainda assim, a noz de bétele é a quarta substância psicoativa mais usada no mundo, depois da cafeína, álcool e nicotina.
    Ainda assim, a noz de bétele é a quarta substância psicoativa mais usada no mundo, depois da cafeína, álcool e nicotina. Foto: Wikimedia Commons/Marek ?lusarczyk
  • A noz de bÃ©tele Ã© a semente da palmeira Areca catechu, uma espÃ©cie nativa de regiÃµes tropicais da Ãsia.
    A noz de bÃ©tele Ã© a semente da palmeira Areca catechu, uma espÃ©cie nativa de regiÃµes tropicais da Ãsia. Foto: hartono subagio/Pixabay
  • Geralmente, a noz é mascada em forma de um
    Geralmente, a noz é mascada em forma de um "quid" – uma mistura da noz fatiada com folhas de bétele, cal hidratada e, às vezes, temperos ou tabaco. Foto: Wikimedia Commons/Vyacheslav Argenberg
  • Essa prática tem mais de 2 mil anos e é profundamente enraizada em culturas locais, estando presente em rituais religiosos, celebrações e interações sociais.
    Essa prática tem mais de 2 mil anos e é profundamente enraizada em culturas locais, estando presente em rituais religiosos, celebrações e interações sociais. Foto: Wikimedia Commons/Rolfmueller
  • A noz contém alcaloides, como a arecolina e a arecaína, que produzem efeitos estimulantes e eufóricos semelhantes aos da nicotina.
    A noz contém alcaloides, como a arecolina e a arecaína, que produzem efeitos estimulantes e eufóricos semelhantes aos da nicotina. Foto: Flickr - Forest and Kim Starr
  • O uso dessa noz é tão difundido que, em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Mianmar e partes do sudeste asiático, é comum ver pessoas com os dentes manchados de vermelho (cor resultante da mastigação).
    O uso dessa noz é tão difundido que, em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Mianmar e partes do sudeste asiático, é comum ver pessoas com os dentes manchados de vermelho (cor resultante da mastigação). Foto: Flickr - Frank Starmer
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay