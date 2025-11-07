Assine
Conheça a estrada na China que foi construída por moradores locais em penhasco de 200 metros de altura

  • Ela fica nas montanhas remotas de Guizhou, na China, e foi construÃ­da por moradores locais na dÃ©cada de 1970.
    Ela fica nas montanhas remotas de Guizhou, na China, e foi construÃ­da por moradores locais na dÃ©cada de 1970. Foto: Xiaoyang Ou/Unsplash
  • A estrada nasceu da necessidade urgente de levar água das montanhas para as plantações e conectar vilas isoladas.
    A estrada nasceu da necessidade urgente de levar água das montanhas para as plantações e conectar vilas isoladas. Foto: Joshua Fernandez/Unsplash
  • Sem acesso a máquinas ou tecnologia, os habitantes utilizaram apenas martelos, formões e cordas.
    Sem acesso a máquinas ou tecnologia, os habitantes utilizaram apenas martelos, formões e cordas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Eles abriram um estreito canal direto na rocha que tambÃ©m funcionava como trilha e chegavam a trabalhar por horas suspensos sobre o abismo.
    Eles abriram um estreito canal direto na rocha que tambÃ©m funcionava como trilha e chegavam a trabalhar por horas suspensos sobre o abismo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A obra Ã© considerada um feito da engenharia popular que desafia a gravidade, com trechos que tem impressionantes 40 cm de largura!
    A obra Ã© considerada um feito da engenharia popular que desafia a gravidade, com trechos que tem impressionantes 40 cm de largura! Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Como a região tem um relevo extremamente acidentado, o caminho improvisado tornou-se vital para a sobrevivência da comunidade.
    Como a região tem um relevo extremamente acidentado, o caminho improvisado tornou-se vital para a sobrevivência da comunidade. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Hoje em dia, a estrada Ã© considerada um patrimÃŽnio histÃ³rico e um sÃ­mbolo de coragem e persistÃªncia dos moradores.
    Hoje em dia, a estrada Ã© considerada um patrimÃŽnio histÃ³rico e um sÃ­mbolo de coragem e persistÃªncia dos moradores. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Além disso, a engenhosidade demonstra a inteligência adaptativa e a precisão milimétrica de uma comunidade sem recursos técnicos.
    Além disso, a engenhosidade demonstra a inteligência adaptativa e a precisão milimétrica de uma comunidade sem recursos técnicos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Apesar de ter perdido a função original de irrigação para tubulações modernas, a estrutura ainda resiste ao tempo.
    Apesar de ter perdido a função original de irrigação para tubulações modernas, a estrutura ainda resiste ao tempo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • O lugar se tornou um polo de visitação e um testemunho do poder da adaptação humana diante da natureza extrema.
    O lugar se tornou um polo de visitação e um testemunho do poder da adaptação humana diante da natureza extrema. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A província está localizada no sudoeste da China e tem uma população de cerca de 38,6 milhões habitantes.
    A província está localizada no sudoeste da China e tem uma população de cerca de 38,6 milhões habitantes. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A área é predominantemente montanhosa (cerca de 92,5% do território), caracterizada por vales profundos e cavernas de calcário.
    A área é predominantemente montanhosa (cerca de 92,5% do território), caracterizada por vales profundos e cavernas de calcário. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A região é habitada por diversas minorias étnicas — como Miao e Dong — que preservam tradições, festivais e arquitetura em madeira.
    A região é habitada por diversas minorias étnicas — como Miao e Dong — que preservam tradições, festivais e arquitetura em madeira. Foto: Wikimedia Commons/Hhhh2
  • Nessas aldeias, a vida é comunitária e baseada na agricultura, no cultivo de arroz em terraços e na criação de gado.
    Nessas aldeias, a vida é comunitária e baseada na agricultura, no cultivo de arroz em terraços e na criação de gado. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Nos últimos anos, o governo tem investido em infraestrutura, como a construção de pontes e rodovias, para acelerar o desenvolvimento regional Guizhou.
    Nos últimos anos, o governo tem investido em infraestrutura, como a construção de pontes e rodovias, para acelerar o desenvolvimento regional Guizhou. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
