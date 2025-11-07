Galeria
Arqueólogos descobrem naufrágio de 2.500 anos na Sicília
Nas buscas, uma unidade de mergulho da guarda costeira de Messina coletou amostras da madeira do navio para análise e identificação dos materiais utilizados para a construção do barco e a situação ambiental do período. Foto: Reprodução/Soprintendenza del Mare
Com uma técnica avançada, os pesquisadores elaboraram um modelo 3D do naufrágio que será a base para um estudo detalhado das técnicas de construção naval da época. De acordo com a Superintendência do Mar, os restos do naufrágio estavam a seis metros de profundidade e ocorreu entre os séculos 6 a.C. e 5 a.C. . Foto: Reprodução/Soprintendenza del Mare
Cada naufrágio é um mistério esperando pra ser desvendado e os mergulhadores podem encontrar de tudo: desde cargueiros antigos até navios de guerra. Veja agora quais são considerados os 10 melhores locais de mergulho em naufrágios do mundo! Foto: flickr montereydiver
10) USS Saratoga – Atol Bikini, Ilhas Marshall - Originalmente projetado como um cruzador pesado, o USS Saratoga (CV3) foi convertido em porta-aviões em 1927. Após servir durante a 2ª Guerra Mundial, o navio de 268 m foi considerado excessivo às necessidades militares no final da guerra. Foto: wikimedia commons PH3 Bruce W. Moore, U.S. Navy
O USS Saratoga acabou afundando depois de dois testes nucleares. Ele está a 54 metros de profundidade e muitas das suas partes ainda não puderam ser exploradas. O local tornou-se um habitat para diversas espécies marinhas. Foto: reprodução
9) Bianca C – Granada, Caribe - Este navio é único desse ranking que por ter naufragado duas vezes. A primeira foi em 1944, enquanto era rebocado, mas ele acabou sendo "resgatado" e voltou a operar. Depois de operar como um transatlântico de passageiros por 12 anos, o Bianca C pegou fogo e afundou ao largo da costa de Granada. Foto: wikimedia commons
Atualmente, o Bianca C, com 180 metros de comprimento, está a uma profundidade de 30 a 50 metros, entre um sistema de recifes e o oceano aberto. Os mergulhadores costumam visitar a piscina e explor a proa do navio. Foto: reprodução
8) SMS Kronprinz Wilhelm – Scapa Flow, Escócia - Perto do fim da Primeira Guerra Mundial, 74 navios alemães foram afundados perto das Ilhas Orkney, na Escócia, para evitar que fossem capturados pelos britânicos. Foto: wikimedia commons Offical Royal Navy Photographer
Entre 1920 e 1945, foram feitos esforços para recuperar as embarcações, mas sete delas ainda permanecem afundadas em Scapa Flow. O local acabou virando um dos preferidos para mergulhadores de plantão. Foto: reprodução
7) SS Yongala – Queensland, Austrália - Considerado por muitos como um dos melhores mergulhos em naufrágios no Hemisfério Sul, o SS Yongala, na Austrália, foi afundado durante um ciclone em 1911, resultando na morte de todos os 124 ocupantes. Foto: wikimedia commons Allan C. Green
Atualmente, a parte mais alta do navio de passageiros e carga está a apenas 16 metros de profundidade, descendo até 33 metros. Para preservar a impressionante condição do casco, os mergulhadores não são autorizados a entrar no navio Foto: reprodução
6) The Gunilda – Rossport, Canadá - O Gunilda era um luxuoso iate a vapor considerado um dos mais suntuosos do início do século 20. Ele encalhou em um banco de terra em McGarvey’s Shoal, no Canadá. Foto: domínio público
Com aproximadamente 82 m de profundidade, o navio permanece em excelentes condições, mas somente mergulhadores experientes com habilidades em mergulho técnico e uso de equipamentos especiais podem apreciar sua beleza. Foto: reprodução
5) Hilma Hooker – Bonaire, Caribe Neerlandês - Bonaire é um lugar incrível para o mergulho em naufrágios, especialmente por conta dos destroços acessíveis do Hilma Hooker. O cargueiro de 72 metros está deitado de lado a 28 metros de profundidade. Foto: wikimedia commons Purpleshepp
Ele está localizado sobre uma plataforma de areia entre dois sistemas de recifes de coral. Embora a penetração seja limitada, a visibilidade cristalina torna o mergulho no Hilma Hooker inesquecível. Foto: reprodução
4) Fujikawa Maru – Chuuk Lagoon, Estados Federados da Micronésia - Uma operação durante a 2ª Guerra Mundial afundou 12 navios de guerra, 32 navios mercantes e 275 aeronaves nesse local, que era uma importante base naval japonesa. Foto: wikimedia commons Motoki Kurabayashi
O Fujikawa Maru é só um dos 60 naufrágios mais acessíveis por lá. O navio de carga está a apenas 9 metros de profundidade e é fácil de explorar por dentro, onde os mergulhadores podem ver aviões e munições, entre outras coisas. Foto: reprodução
3) SS President Coolidge – Vanuatu - Inicialmente um transatlântico de luxo, o SS President Coolidge foi convertido em navio de tropas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, o navio acabou sendo atingido por minas e naufragou. Foto: wikimedia commons Los Angeles Times
Atualmente, o navio repousa entre 20 e 70 metros de profundidade e é um local de mergulho protegido nacionalmente em Vanuatu. Os mergulhadores podem explorar os diferentes decks e porões, encontrando armas, canhões e tesouros perdidos. Foto: reprodução
2) USAT Liberty – Tulamben, Bali - O USAT Liberty é considerado um dos naufrágios mais acessíveis do mundo, com sua parte superior a apenas 3 metros de profundidade, o que o torna ótimo para a prática do snorkeling. O navio foi torpedeado pelos japoneses na costa de Bali durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942. Foto: wikimedia commons tormentor4555
O navio encalhou e permaneceu na superfície por 30 anos. Em 1963, a embarcação foi movida para águas rasas perto da costa por conta de uma erupção vulcânica. Foto: reprodução
Mergulhadores experientes podem explorar algumas passagens subaquáticas, enquanto os iniciantes conseguem acessar as áreas mais rasas. Por conta disso, o USAT Liberty é considerado um excelente local para quem está começando a mergulhar em naufrágios! Foto: reprodução
1) SS Thistlegorm – Ras Mohammed, Egito - O SS Thistlegorm, afundado em 1941 após um ataque aéreo alemão, é considerado por muitos como o melhor local de mergulho em naufrágio do mundo, localizado na parte norte do Mar Vermelho. Foto: wikimedia commons Yasser ammar
O lugar ficou tão popular que se tornou parada obrigatória de cruzeiros de mergulho que passam por ali. Os mergulhadores têm a oportunidade de investigar a carga do navio, que inclui tanques, caminhões, jipes, motocicletas e até uma locomotiva! Foto: wikimedia commons Woodym555
Normalmente, os mergulhadores precisam fazer até duas viagens para conseguir ver todos os detalhes do navio de 128 metros de comprimento. Foto: wikimedia commons Hagainativ
