Estilo de Vida
Cidade inglesa mantém viva uma tradição pagã do Império Romano
-
Mas um antigo ritual pagão, com mais de dois mil anos, ainda é celebrado em Chester, na Inglaterra. A tradição remonta à Saturnalia romana, marcada por desfiles e fantasias. Foto: Adrian Pingstone/Wikimédia Commons
-
A “Saturnália” tem origem na Roma Antiga e simboliza a alegria e a inversão de papéis sociais. Hoje, sobrevive como uma celebração histórica que relembra a herança romana da Grã-Bretanha. Foto: Roberto Fiadone/Wikimédia Commons
-
Chester, aliás, era conhecida como “Deva Victrix” durante o domínio romano. A cidade servia como importante fortaleza militar e centro administrativo da Britânia romana. Foto: Lukasz Nurczynski /Wikimédia Commons
-
Maior ilha do Reino Unido, que abrange Inglaterra, Escócia e País de Gales, a Grã-Bretanha foi ocupada pelo Império Romano entre os anos 43 e 410 d.C., período que deixou marcas profundas em sua cultura e arquitetura. Foto: Imagem de Dean Moriarty por Pixabay
-
-
A “Saturnália” era um festival dedicado a Saturno, deus romano da agricultura e das colheitas. Tornou-se uma das celebrações mais populares do Império Romano, marcada por festas, presentes e liberdade temporária. Foto: Domínio público
-
Originalmente, a “Saturnália” era celebrada em 17 de dezembro, mas seu sucesso fez com que as comemorações se estendessem até o dia 23. A festa marcava o fim das colheitas e o início do solstício de inverno. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
A “Saturnália” era considerada um evento “democrático”: mesmo em uma sociedade rígida, os escravos participavam das festas. Nesse período, papéis sociais se invertiam e todos podiam celebrar juntos. Foto: Reprodução/Youtube Canal Antiquity for All
-
-
A celebração em honra a Saturno incluía troca de presentes e fartura de comida e bebida. Esses costumes persistiram mesmo após a queda do Império Romano, fundado em 27 a.C. e extinto no século V. Foto: Reprodução/Facebook
-
Localizada no noroeste da Inglaterra, perto de Liverpool, a cidade de Chester foi fundada no ano 79 d.C. e mantém as tradições de "Saturnália" até os tempos modernos. Foto: Leo-seta/Wikimédia Commons
-
Chester surgiu como um forte militar romano erguido durante o governo do imperador Vespasiano. A fortificação, chamada Deva Victrix, abrigava a Legião XX Valeria Victrix, responsável por defender a região. Foto: shakko/Wikimédia Commons
-
-
Entre os marcos de Chester estão suas muralhas romanas, notavelmente bem preservadas. Elas remetem ao tempo em que a cidade, então chamada “Deva Victrix”, era um importante centro militar e civil. Foto: Flickr/sara camici
-
Manter viva a tradição romana em Chester vai além de preservar a história. Durante a Saturnália, moradores e atores se vestem como soldados romanos, recriando o esplendor do antigo império. Foto: Imagem de Wajari Velásquez por Pixabay
-
A procissão da “Saturnália”, que atravessa o antigo anfiteatro romano de Chester, é uma cerimônia oficial. O ponto alto é o tradicional acendimento de tochas, símbolo de luz e renovação. Foto: Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay
-
-
O evento tambÃ©m movimenta a economia local, atraindo multidÃµes de turistas a Chester. Eles assistem aos soldados romanos marchando, acendendo tochas e distribuindo â??presentes de luzesâ? â?? varinhas fluorescentes. Foto: Imagem de Franck Barske por Pixabay
-
Além de homenagear o deus Saturno, a celebração também marcava o descanso dos soldados romanos. Durante a Saturnália, eles ganhavam dias de folga e participavam das festividades com o povo. Foto: Imagem de Claudio Lombardi por Pixabay
-
Embora sejam um marco do Império Romano, as Saturnálias guardam semelhanças com o Natal: casas decoradas com folhagens verdes, velas acesas e a troca de presentes, conhecidos como “Sigilarias”. Foto: Imagem de JamesDeMers por Pixabay
-
-
Durante a procissÃ£o da SaturnÃ¡lia, hÃ¡ um momento dedicado a celebrar o antigo ImpÃ©rio Romano. Um ator interpreta o imperador Domiciano e abre as festividades com um discurso inspirado em sua era, a de Deva Victrix. Foto: Sailko/WikimÃ©dia Commons
-
Em seu discurso, o ator declara: “Não se enganem — nós, romanos, ainda estamos aqui. Em certas épocas do ano, vocês nos verão marchando novamente pelo nosso forte.” Foto: Divulgação
-
Saturno era o deus romano da geração, dissolução, abundância, riqueza, agricultura, renovação e libertação. Com o tempo, passou também a ser associado ao domínio do tempo e dos ciclos da vida. Foto: divulgação
-
-
Os romanos veneravam Saturno por acreditarem que ele estava ligado à origem de Roma. Em sua homenagem, ergueram um templo no Capitólio e consagraram a ele o sábado, o “dia de Saturno”. Foto: Imagem de Stefano por Pixabay