Mark Ruffalo sobre ausência de Hulk em ‘Vingadores’: “Era melhor se livrar de mim”:
O ator comentou, durante entrevista ao programa de Jimmy Fallon, de forma bem-humorada, sobre não participar do novo filme da Marvel. Foto: Reprodução Youtube
Em tom de brincadeira, Ruffalo afirmou que o estúdio decidiu “se livrar dele” antes que ele revelasse o final da história. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
A piada faz referência à fama do ator (e também de Tom Holland) por revelar informações antes da hora sobre o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Ruffalo, por exemplo, transmitiu parte da estreia de “Thor: Ragnarok” ao vivo no Instagram sem perceber. Foto: Reprodução de vídeo Adoro Cinema
Apesar da ausência do Hulk, “Vingadores: Doomsday” contará com um elenco de destaque. Florence Pugh retorna como Yelena Belova, Pedro Pascal viverá Reed Richards e Robert Downey Jr. interpretará o vilão Doutor Destino. A direção ficará novamente a cargo de Joe e Anthony Russo, responsáveis por “Guerra Infinita” e “Ultimato”. Foto: Divulgação
Ruffalo foi visto pela última vez no papel em “Mulher-Hulk: Defensora de Heróis”, série do Disney+. Foto: Divulgação
Questionado sobre seu possível retorno em “Homem-Aranha 4”, o ator declarou à ET Online: “Se acontecer, será incrível. Esse personagem mudou minha vida de forma positiva.” Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Mark Alan Ruffalo nasceu em 22 de novembro de 1967, em Kenosha, Wisconsin, nos Estados Unidos. Na infância, enfrentou desafios com dislexia e transtorno de déficit de atenção (TDAH), mas se descreve como “uma criança feliz”. Foto: Reprodução / Instagram
Ele iniciou a carreira no cinema no final dos anos 1980, com participações em produções independentes, e ganhou destaque em 2000 com o filme “You Can Count on Me”. A atuação marcou o início de uma trajetória de sucesso em Hollywood. Foto: instagram @markruffalo
Em 2004, Ruffalo conquistou fama mundial ao protagonizar “De Repente 30”, ao lado de Jennifer Garner. No filme, ele interpretou Matt Flamhaff, o melhor amigo de infância da protagonista, cuja amizade ganha novos rumos após um salto no tempo. A comédia romântica se tornou um clássico do gênero nos anos 2000. Foto: Divulgação
Em 2011, o ator recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por “Minhas Mães e Meu Pai”. Ele interpretou Paul Hatfield, um homem que conhece os filhos concebidos com sua contribuição a um banco de fertilidade e se envolve emocionalmente com a família. Foto: Reprodução Youtube
A segunda indicação ao Oscar veio em 2015, por “Foxcatcher: Uma História que Chocou o Mundo”. No drama baseado em uma história real, Ruffalo viveu o lutador olímpico Dave Schultz, cuja relação com o milionário John du Pont, profissional e pessoal, vivido por Steve Carell, é envolta de tensões. Foto: Divulgação
Em 2016, recebeu sua terceira indicação por “Spotlight: Segredos Revelados”, vencedor do Oscar de Melhor Filme. Ruffalo interpretou o jornalista Mike Rezendes, integrante da equipe investigativa do “Boston Globe” que expôs casos de abuso na Igreja Católica. Foto: Divulgação
Em 2021, conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Minissérie ou Filme para Televisão por “I Know This Much Is True”, da HBO. Ele interpretou os gêmeos Dominick e Thomas Birdsey, entregando duas atuações distintas e intensas em uma trama sobre família e saúde mental. Foto: Divulgação
Em 2024, recebeu sua quarta indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por “Pobres Criaturas”, dirigido por Yorgos Lanthimos. No filme, interpretou Duncan Wedderburn, um advogado excêntrico e carismático, papel que evidenciou seu talento cômico e versatilidade. Foto: Divulgação
Na vida pessoal, Ruffalo é casado desde junho de 2000 com a atriz Sunrise Coigney. O casal tem três filhos: Keen Ruffalo, nascido em 2001; Bella Ruffalo, em 2005; e Odette Ruffalo, em 2007. Foto: Reprodução Instagram /@sunnydigs
Em 2002, o ator foi diagnosticado com um tumor cerebral benigno (schwannoma vestibular) e passou por cirurgia que causou paralisia facial temporária e perda de audição no ouvido esquerdo. Mesmo assim, ele superou o desafio e retomou a carreira com sucesso. Foto: instagram
Além da atuação, Mark Ruffalo é ativista em causas ambientais, direitos civis e igualdade social. Ele defende ações contra a mudança climática, o controle de armas e políticas de proteção às comunidades vulneráveis. Foto: reprodução instagram