Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Mulher de Felipe Simas revela que rezou para ele não conseguir certos papéis

RF
Redação Flipar
  • Durante participação no podcast “PodeCrê”, Mariana contou que, em alguns momentos, sentiu necessidade de pedir a Deus que certas oportunidades profissionais do marido não se realizassem.
    Durante participação no podcast “PodeCrê”, Mariana contou que, em alguns momentos, sentiu necessidade de pedir a Deus que certas oportunidades profissionais do marido não se realizassem. Foto: Reprodução Youtube
  • “Já orei para que uma porta se fechasse, e realmente se fechou. Acredito que não era o que Deus queria para ele”, declarou.
    “Já orei para que uma porta se fechasse, e realmente se fechou. Acredito que não era o que Deus queria para ele”, declarou. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
  • Mariana também comentou sobre os desafios de lidar com o trabalho do ator, especialmente no início da relação. Admitiu que já sentiu ciúmes de cenas de beijo, mas aprendeu a encarar tudo com maturidade.
    Mariana também comentou sobre os desafios de lidar com o trabalho do ator, especialmente no início da relação. Admitiu que já sentiu ciúmes de cenas de beijo, mas aprendeu a encarar tudo com maturidade. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
  • “Não são as cenas que amo rever, mas sei que o que temos é sólido e real. O que ele vive ali é trabalho”, disse. Ela ressaltou que o diálogo e o respeito mútuo são fundamentais para o equilíbrio do casamento.
    “Não são as cenas que amo rever, mas sei que o que temos é sólido e real. O que ele vive ali é trabalho”, disse. Ela ressaltou que o diálogo e o respeito mútuo são fundamentais para o equilíbrio do casamento. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
  • O casal buscou fortalecer a relação por meio da fé e chegou a realizar o curso “Casados para Sempre”, que, segundo Mariana, os ajudou a compreender a importância da união espiritual.
    O casal buscou fortalecer a relação por meio da fé e chegou a realizar o curso “Casados para Sempre”, que, segundo Mariana, os ajudou a compreender a importância da união espiritual. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
  • A influenciadora explicou que as decisões profissionais de Felipe são sempre tomadas em conjunto, levando em conta o impacto na rotina familiar e o tempo com os filhos.
    A influenciadora explicou que as decisões profissionais de Felipe são sempre tomadas em conjunto, levando em conta o impacto na rotina familiar e o tempo com os filhos. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
  • “Ele passou nove meses em São Paulo e ficou 45 dias longe das crianças. Isso mexe com todos nós. Então, sempre conversamos antes de cada projeto para ver se estou preparada para essa fase”, contou.
    “Ele passou nove meses em São Paulo e ficou 45 dias longe das crianças. Isso mexe com todos nós. Então, sempre conversamos antes de cada projeto para ver se estou preparada para essa fase”, contou. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
  • Conhecido por ter feito diversas novelas na TV Globo, Felipe Simas nasceu em 26 de janeiro de 1993, no Rio de Janeiro. É filho do capoeirista e mestre de artes marciais Beto Simas e de Ana Paula Sang.
    Conhecido por ter feito diversas novelas na TV Globo, Felipe Simas nasceu em 26 de janeiro de 1993, no Rio de Janeiro. É filho do capoeirista e mestre de artes marciais Beto Simas e de Ana Paula Sang. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
  • Ele é irmão do ator Rodrigo Simas e meio-irmão de Bruno Gissoni. Os três seguiram carreiras de destaque na televisão e mantêm uma relação próxima.
    Ele é irmão do ator Rodrigo Simas e meio-irmão de Bruno Gissoni. Os três seguiram carreiras de destaque na televisão e mantêm uma relação próxima. Foto: Reprodução do site metropoles.com/colunas/pipocando
  • Antes de se tornar ator, Felipe chegou a jogar futebol profissionalmente e assinou contrato com o Nova Iguaçu Futebol Clube. Pouco tempo depois, decidiu seguir o caminho da atuação.
    Antes de se tornar ator, Felipe chegou a jogar futebol profissionalmente e assinou contrato com o Nova Iguaçu Futebol Clube. Pouco tempo depois, decidiu seguir o caminho da atuação. Foto: Reprodução Globoplay
  • Sua estreia na televisão aconteceu em 2013, na novela “Flor do Caribe”, da TV Globo. No ano seguinte, interpretou “Cobra” em “Malhação: Sonhos”.
    Sua estreia na televisão aconteceu em 2013, na novela “Flor do Caribe”, da TV Globo. No ano seguinte, interpretou “Cobra” em “Malhação: Sonhos”. Foto: Divulgação
  • Um dos papéis mais emblemáticos de sua carreira foi o de “Jonatas” na novela “Totalmente Demais”, exibida em 2015, na qual contracenou com Marina Ruy Barbosa, formando um dos casais centrais da trama.
    Um dos papéis mais emblemáticos de sua carreira foi o de “Jonatas” na novela “Totalmente Demais”, exibida em 2015, na qual contracenou com Marina Ruy Barbosa, formando um dos casais centrais da trama. Foto: Divulgação
  • Em 2018, interpretou “Elmo Viégas” em “O Tempo Não Para”, e em 2020 viveu “Téo Santamarina” em “Salve-se Quem Puder”.
    Em 2018, interpretou “Elmo Viégas” em “O Tempo Não Para”, e em 2020 viveu “Téo Santamarina” em “Salve-se Quem Puder”. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
  • Felipe e Marina voltaram a trabalhar juntos em 2023, na novela “Fuzuê”, como o casal de vilões Heitor Montebello e Preciosa.
    Felipe e Marina voltaram a trabalhar juntos em 2023, na novela “Fuzuê”, como o casal de vilões Heitor Montebello e Preciosa. Foto: Divulgação
  • No Prime Video, em 2025, os atores repetiram a parceria na série “Tremembé”, baseada em fatos reais. Felipe interpreta Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane von Richthofen e um dos participantes do assassinato dos pais dela em 2002. Marina interpreta Suzane.
    No Prime Video, em 2025, os atores repetiram a parceria na série “Tremembé”, baseada em fatos reais. Felipe interpreta Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane von Richthofen e um dos participantes do assassinato dos pais dela em 2002. Marina interpreta Suzane. Foto: Reprodução X /@mariruybarbosa
  • No mesmo ano, Felipe também integrou o elenco da novela “Dona de Mim”, escrita por Rosane Svartman, no papel de Danilo.
    No mesmo ano, Felipe também integrou o elenco da novela “Dona de Mim”, escrita por Rosane Svartman, no papel de Danilo. Foto: Divulgação
  • Outro destaque de sua trajetória foi a série “As Aventuras de José e Durval”, da Globoplay, na qual deu vida a José, ao lado do irmão Rodrigo Simas, que interpretou Durval. A serie é sobre a dupla Chitãozinho e Xororó.
    Outro destaque de sua trajetória foi a série “As Aventuras de José e Durval”, da Globoplay, na qual deu vida a José, ao lado do irmão Rodrigo Simas, que interpretou Durval. A serie é sobre a dupla Chitãozinho e Xororó. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay