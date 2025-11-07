Desenho animado
Wolverine, 51 anos: personagem dos quadrinhos ganhou o telão e uma legião de fãs
-
O personagem estreou na revista Incrível Hulk #181, em 1974, e ganhou destaque na segunda fase dos X-Men, em 1975. Foto: reprodução Marvel Comics
-
Wolverine foi uma criação de Len Wein, John Romita, Roy Thomas e Herb Trimpe. Foto: reprodução Marvel Comics
-
Nascido no final do século XIX no Canadá, Logan - que será Wolverine - tem sua história marcada por tragédias pessoais, memórias perdidas e constantes lutas internas para controlar sua natureza selvagem. Foto: reprodução Marvel Comics
-
Originalmente, o personagem foi inspirado no carcaju (também chamado de wolverine, glutão ou urso-gambá), um animal encontrado em regiões frias da América do Norte e da Eurásia. Foto: Manfred Antranias Zimmer por Pixabay
-
-
Embora fisicamente diferente do personagem, o carcaju compartilha traços como força, agressividade e a habilidade de enfrentar adversários maiores da natureza. Foto: Manfred Werner/Wikimédia Commons
-
Já o personagem possui poderes mutantes que incluem um fator de cura regenerativo, sentidos aguçados e garras retráteis feitas de osso. Foto: reprodução Marvel Comics
-
Posteriormente, Wolverine foi submetido a experimentos científicos extremos, que culminaram na cobertura de seu esqueleto com adamantium, um metal quase indestrutível. Foto: reprodução Marvel Comics
-
-
Wolverine integrou diversas equipes ao longo de sua trajetória, sendo mais conhecido como membro dos X-Men, onde desempenhou papéis de liderança e mentor para jovens mutantes. Foto: Divulgação
-
Em outros momentos, ele também fez parte de outras equipes como os Vingadores e X-Force. Foto: reprodução Marvel Comics
-
Algumas das histórias mais marcantes do personagem nos quadrinhos incluem "Arma X", que detalha como ele foi submetido a experimentos que implantaram o adamantium em seu corpo. Foto: reprodução Marvel Collection
-
-
E "Velho Logan", que apresenta uma versão envelhecida do herói em um futuro distópico. Foto: reprodução Marvel Collection
-
A popularidade de Wolverine o levou a aparecer em diversas adaptações para outros meios, como filmes, séries de animação e videogames. Foto: Reprodução
-
Nos cinemas, Wolverine ganhou ainda mais popularidade com a interpretação de Hugh Jackman, que deu vida ao personagem em vários filmes da franquia X-Men, começando em "X-Men: O Filme" (2000). Foto: Divulgação
-
-
Depois do sucesso imediato, o ator interpretou o personagem em "X-Men 2" (2003), "X-Men: O Confronto Final" (2006), "X-Men Origens: Wolverine" (2009 - foto) e "Wolverine: Imortal" (2013). Foto: - Divulgação
-
Em 2017, o ator voltou para se despedir do herói em "Logan", que explorou uma versão mais velha e cansada do personagem. Foto: Divulgação
-
No entanto, sete anos depois, Jackman acabou voltando a interpretar Wolverine em "Deadpool e Wolverine" (2024) de forma triunfal, vestindo seu clássico uniforme amarelo. Foto: divulgação / marvel studios
-
-
No Brasil, a voz mais marcante do Wolverine é a do dublador Isaac Bardavid, que interpretou o personagem por mais de duas décadas em filmes, séries e animações. Reconhecido pelo timbre grave e intenso, ele faleceu em 2022, deixando um legado admirado pelos fãs da Marvel. Foto: Instagram @isaacbardavidoficial