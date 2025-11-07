Assine
Carlinhos de Jesus consegue sambar pela primeira vez desde início do tratamento

Redação Flipar
    Há cinco meses, Carlinhos perdeu parte dos movimentos devido a uma doença autoimune que afetou sua locomoção. O dançarino enfrenta um tratamento após ser diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos. Foto: Reprodução de vídeo Instagram
    No video, com a ajuda de um profissional, Carlinhos conseguiu ficar de pé e dar alguns passos de samba. Ainda discretos e tímidos. Mas muito importantes para sua recuperação. A fisioterapeuta contou que foi uma grande alegria para todos. Foto: Reprodução de vídeo Instagram
  • Durante o evento Mirante Dançante, realizado em Recife, Carlinhos já tinha surpreendido o público ao se levantar da cadeira de rodas, emocionando a todos.
    Durante o evento Mirante Dançante, realizado em Recife, Carlinhos já tinha surpreendido o público ao se levantar da cadeira de rodas, emocionando a todos. Foto: Reprodução/Instagram @giroblog
  • ApÃ³s conseguir dar alguns passos e mostrar sua paixÃ£o pela danÃ§a, Carlinhos declarou sua gratidÃ£o Ã  cidade: â??Recife Ã© a capital da cultura popular brasileira. Se eu tivesse que escolher uma cidade para voltar a andar, seria Recifeâ?.
    ApÃ³s conseguir dar alguns passos e mostrar sua paixÃ£o pela danÃ§a, Carlinhos declarou sua gratidÃ£o Ã  cidade: â??Recife Ã© a capital da cultura popular brasileira. Se eu tivesse que escolher uma cidade para voltar a andar, seria Recifeâ?. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram @giroblog
  • Recentemente, Jesus compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que mostrava trechos do seu tratamento de reabilitação e fisioterapia.
    Recentemente, Jesus compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que mostrava trechos do seu tratamento de reabilitação e fisioterapia. Foto: Reprodução/Instagram carlinhosdejesus
  • A condição do coreógrafo, um dos jurados do programa
    A condição do coreógrafo, um dos jurados do programa "Dança dos Famosos", tem exigido cuidados especiais. Foto: Reprodução/Instagram carlinhosdejesus
  • Carlinhos tem usado muletas e cadeira de rodas dependendo da situação. Ele relatou que, durante uma viagem ao Rio Grande do Sul em junho, sentiu dores tão intensas que não conseguia colocar o pé no chão e caiu. Precisou de morfina para aliviar a dor e dormir.
    Carlinhos tem usado muletas e cadeira de rodas dependendo da situação. Ele relatou que, durante uma viagem ao Rio Grande do Sul em junho, sentiu dores tão intensas que não conseguia colocar o pé no chão e caiu. Precisou de morfina para aliviar a dor e dormir. Foto: Divulgação/@alvimfotografia
  • O tratamento de Carlinhos inclui imunoterapia, musculação, exercícios funcionais e fisioterapia. Apesar do cuidado e da disciplina, Carlinhos disse que, ao acordar e olhar para suas pernas, sentia medo do futuro.
    O tratamento de Carlinhos inclui imunoterapia, musculação, exercícios funcionais e fisioterapia. Apesar do cuidado e da disciplina, Carlinhos disse que, ao acordar e olhar para suas pernas, sentia medo do futuro. Foto: Divulgação/@alvimfotografia
  • Carlinhos agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho.
    Carlinhos agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho. "Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza", disse. Foto: Montagem/Reprodução @carlinhosdejesus
  • Carlinhos de Jesus é um ícone da dança de salão no Brasil, com mais de 40 anos de carreira dedicados à valorização e profissionalização do gênero.
    Carlinhos de Jesus é um ícone da dança de salão no Brasil, com mais de 40 anos de carreira dedicados à valorização e profissionalização do gênero. Foto: Divulgação/Portela
  • Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, ele cresceu no bairro de Marechal Hermes, subúrbio carioca.
    Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, ele cresceu no bairro de Marechal Hermes, subúrbio carioca. Foto: Divulgação
  • Ainda bem jovem, Carlinhos demonstrou interesse pela música e pela dança, principalmente ritmos populares brasileiros como o samba, o bolero e o forró.
    Ainda bem jovem, Carlinhos demonstrou interesse pela música e pela dança, principalmente ritmos populares brasileiros como o samba, o bolero e o forró. Foto: Divulgação/Globo/Zé Paulo Cardeal
  • Reconhecido como o
    Reconhecido como o "Fred Astaire brasileiro", ele começou a dançar aos 4 anos e formou-se em Pedagogia, aplicando seus conhecimentos para ensinar e inspirar. Foto: Reprodução/@carlinhosdejesus
  • Como coreógrafo, Carlinhos de Jesus assinou trabalhos para diversos espetáculos, shows e produções televisivas.
    Como coreógrafo, Carlinhos de Jesus assinou trabalhos para diversos espetáculos, shows e produções televisivas. Foto: Reprodução/@carlinhosdejesus
  • Fundou a
    Fundou a "Casa de Dança Carlinhos de Jesus", com unidades no Rio de Janeiro e São Paulo, onde formou milhares de alunos. Foto: Divulgação
  • Carlinhos também contribuiu para a popularização da dança de salão entre diferentes gerações.
    Carlinhos também contribuiu para a popularização da dança de salão entre diferentes gerações. Foto: Divulgação
  • No carnaval carioca, foi coreÃ³grafo da comissÃ£o de frente da Mangueira de 1998 a 2008. TambÃ©m trabalhou na Beija-Flor de NilÃ³polis, no ImpÃ©rio Serrano, Portela e foi diretor artÃ­stico na Unidos de Vila Isabel.
    No carnaval carioca, foi coreÃ³grafo da comissÃ£o de frente da Mangueira de 1998 a 2008. TambÃ©m trabalhou na Beija-Flor de NilÃ³polis, no ImpÃ©rio Serrano, Portela e foi diretor artÃ­stico na Unidos de Vila Isabel. Foto: Raphael David/AgÃªncia Brasil
  • Em 1991, fundou o bloco “Dois Pra Lá, Dois Pra Cá”, que desfila por Copacabana e Botafogo.
    Em 1991, fundou o bloco “Dois Pra Lá, Dois Pra Cá”, que desfila por Copacabana e Botafogo. Foto: Divulgação/Tainah Vieira
  • Desde 2022, atua como jurado técnico no
    Desde 2022, atua como jurado técnico no "Dança dos Famosos", do programa "Domingão com Huck". Foto: MANOELLA MELLO/TV GLOBO
  • Ele também atua como palestrante, promovendo temas como superação e motivação por meio da dança.
    Ele também atua como palestrante, promovendo temas como superação e motivação por meio da dança. Foto: Divulgação/Globo/Manoella Mello
  • Além disso, comanda o programa
    Além disso, comanda o programa "Samba Social Clube" na Rádio Tupi, difundindo a importância da música brasileira. Foto: Reprodução
