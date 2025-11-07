Galeria
Morrissey cancela show no Brasil e suspende turnê pela América Latina
-
Desse modo, a produtora Move Concerts Brasil afirmou que a decisão foi tomada “por motivos de extremo esgotamento do artista”. A empresa explicou não ter qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Foto: Reprodução do Flickr Facundo Gaisler
-
Vale lembrar que Morrissey tem histórico de cancelamentos que envolveu até o próprio Brasil. Em 2013, ele suspendeu uma turnê pelo país, enquanto, dez anos depois, adiou uma excursão nacional para o início de 2024 e depois optou por desmarcá-la de vez. Foto: Reprodução do Flickr Facundo Gaisler
-
Durante o verão no hemisfério norte, ele cancelou seu show em Estocolmo, na Suécia, no próprio dia. Na ocasião, alegou dificuldades em obter apoio da indústria musical para concluir sua turnê europeia. Foto: - Reprodução do Instagram @morrisseyofficial
-
Após a passagem cancelada pela América Latina, Morrissey é esperado dia 12 de dezembro de 2025 na Grécia, para encerrar o ano. Em janeiro, o artista inicia uma série de shows nos Estados Unidos, do dia 3 a 22 do mesmo mês. Foto: Reprodução do Flickr Kathryn Parson
-
-
Steven Patrick Morrissey, conhecido simplesmente como Morrissey, é um icônico cantor, compositor e autor britânico, famoso por seu trabalho como vocalista da banda The Smiths e por sua longa e bem-sucedida carreira solo. Foto: Reprodução do Instagram @morrisseyofficial
-
Morrissey nasceu em 22 de maio de 1959 em Davyhulme, Trafford, Grande Manchester, Inglaterra. Sua infância e adolescência em Manchester tiveram grande influência em suas letras melancólicas e poéticas. Foto: Reprodução do Facebook Morrissey Official
-
Desde muito cedo, Morrissey tornou-se vegetariano e, posteriormente, vegano, sendo um fervoroso ativista dos direitos dos animais. O álbum dos Smiths, "Meat Is Murder", é um exemplo notável de sua posição. Foto: Raph_PH/Wikimédia Commons
-
-
Conhecido por sua natureza franca e opiniões diretas, ele gerou diversas controvérsias ao longo de sua carreira com críticas à família real britânica, políticos e à imigração no Reino Unido. Foto: Reprodução do Facebook Morrissey Official
-
Morrissey formou o The Smiths em 1982 com o guitarrista Johnny Marr. A banda rapidamente se tornou uma das mais influentes do rock independente britânico da década de 1980. Foto: Reprodução do facebook Morrissey Official
-
A banda emplacou vÃ¡rios singles no Top 20 britÃ¢nico e todos os seus Ã¡lbuns de estÃºdio alcanÃ§aram o Top 5 do Reino Unido. O sucesso do The Smiths foi marcado por uma forte presenÃ§a em capas de revistas musicais e sessÃµes de rÃ¡dio com John Peel. Foto: ReproduÃ§Ã£o do facebook Morrissey Official
-
-
A banda continua influenciando artistas e mantendo um status cult, com vendas constantes mesmo após o fim de suas atividades. Foto: Reprodução do Facebook Morrissey Official
-
ApÃ³s o fim dos Smiths, Morrissey embarcou em uma carreira solo de sucesso, lanÃ§ando seu primeiro Ã¡lbum, "Viva Hate", em 1988, que foi aclamado pela crÃtica. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
A carreira solo de Morrissey ajudou a manter o grupo em evidência, pois garantiu um status "cult" e vendas constantes de discos. Ele já estava trabalhando em seu primeiro álbum solo, Viva Hate, enquanto o The Smiths ainda estava ativo. Foto: Reprodução do Instagram @morrisseyofficial
-
-
Ele já soltou o verbo contra Madonna, Elton John, Robert Smith e George Michael. Além disso, já contou que em 2006 foi interrogado pelo FBI e pela inteligência britânica por causa de comentários maldosos contra os governos dos Estados Unidos e Reino Unido. Foto: Reprodução do Facebook Morrissey Official
-
Suas letras expressam desdém por muitos elementos da sociedade britânica, que incluem o governo, a igreja, o sistema educacional, a família real, o consumo de carne, o dinheiro, o gênero, as discotecas, a fama e os relacionamentos Foto: Alexander/Wikimédia Commons
-
Por fim, Morrissey já visitou o Brasil quatro vezes, nos anos de 2000, 2012, 2015 e 2018. Ele é conhecido por ser uma pessoa extremamente reservada em relação à sua vida pessoal, não tendo filhos ou sendo casado. Foto: Reprodução do Instagram @morrisseyofficial
-
-
Em sua autobiografia, ele descreveu um relacionamento significativo com um homem, o fotógrafo Jake Walters, e mencionou ter considerado a possibilidade de ter um filho com uma amiga anglo-iraniana chamada Tina Dehghani Foto: - mrmatt /Wikimédia Commons