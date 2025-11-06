Plumas espetaculares: aves que chamam atenção pela beleza

Pato-Mandarim- Reverenciado na China e no leste da Ásia como símbolo de amor e fidelidade, é conhecido por sua plumagem única e colorida, que parece pintura - com tons de laranja, dourado, azul e verde - que se torna ainda mais intensa na época de reprodução. Essa ave é monogâmica e os machos fazem exibições para atrair as fêmeas. Foto: Imagem de O V por Pixabay