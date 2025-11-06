Assine
Hipódromo romano de 2 mil anos é encontrado debaixo de lixo na Turquia

    Foi em Kayseri, a antiga Cesareia, capital da área metropolitana da Turquia. Foto: Wikimedia Commons/Kerem Delialio?lu
    O nome "Cesareia" foi dado por Tibério em homenagem a César, e era um local vital e influente na província da Capadócia. Foto: Wikimedia Commons/O?uzkaan KAFA
    Especialistas da Prefeitura Metropolitana de Kayseri utilizaram mapas do século 19 e registros de historiadores e viajantes para localizar sítios arqueológicos perdidos. Foto: Divulgação/Prefeitura de Kayseri
    O hipódromo, ou circo em latim, era um recinto em forma de U para corridas de cavalos e bigas. Foto: Imagem gerada por IA
    O circuito completo tem 450 metros de comprimento, sendo uma das maiores estruturas da Capadócia de sua época. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
    Na época, o hipódromo servia como ponto de encontro da elite para entretenimento e eventos imperiais. Foto: Pixabay
    Hipódromos são arenas projetadas para corridas de cavalos ou de carros puxados por cavalos, prática muito popular na Antiguidade. Foto: Jean Louis Tosque/Pixabay
    Historicamente, os hipódromos eram estruturas colossais, como o famoso Hipódromo de Constantinopla (atual Istambul). Foto: Wikimedia Commons/Hbomber
    Hoje, os hipódromos modernos variam em tamanho e formato, mas tipicamente apresentam uma pista oval de areia, grama ou material sintético. Foto: Wikimedia Commons/Marcelo Campi
    Esses locais costumam ter tribunas para espectadores, áreas de apostas e instalações para acomodar os cavalos e jóqueis (ou drivers). Foto: Wikimedia Commons/El Pantera
    Os hipódromos são o palco principal para eventos de turfe, uma indústria global que combina esporte, entretenimento e apostas. Foto: Wikimedia Commons/Wikihamish
    No Brasil, o Jockey Club de São Paulo e o Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, são exemplos famosos de hipódromos que ainda perduram. Foto: Flickr - PortoBay Hotels & Resorts
    Essas estruturas não apenas promovem a competição, mas também servem como centros de criação e treinamento de cavalos. Foto: Henry Saint John/Pixabay
