Galeria
Erosão ameaça patrimônio histórico na costa da Tunísia
Escavadoras são usadas para restaurar essas áreas, vitais para o turismo, na cidade de Hammamet . Essa situação não é apenas uma questão ambiental, mas um reflexo das dificuldades econômicas do país, onde o turismo representa uma parte significativa do PIB e do emprego. Foto: Wikimedia Commons/Glasreifen
A erosão das praias em Hammamet, um dos principais destinos turísticos da Tunísia, é uma preocupação crescente. Nos últimos anos, muitas praias a localidade desapareceram, afetando a imagem do destino, que está a apenas 65 quilômetros de Túnis, a capital do país. Foto: Wikimedia Commons/Faresbenrayana
As praias do mundo estão sempre em movimento natural, com os mares arrastando e depositando sedimentos. Foto: Wikimedia Commons/ Tchikhov
Entretanto, atividades humanas, como o desenvolvimento de propriedades costeiras e a extração de areia, aceleram a erosão. A construção de barreiras costeiras impede que os sedimentos se movam, resultando em praias desprovidas de material novo. Foto: Wikimedia Commons/Calistemon
A Tunísia recebeu aproximadamente 10,25 milhões de turistas estrangeiros em 2024. E o litoral é um dos pontos mais fortes. Foto: Wikimedia Commons/ Weldon Kennedy
A Tunísia também atrai pela herança histórica, com sítios arqueológicos como Cartago, e experiências culturais em medinas, souks e balneários termais. O Saara e os preços competitivos completam o apelo. Mas o mar é vital, e existem até rotas de navios de cruzeiro que param na Tunísia. Foto: Imagem de Pixi0815 por Pixabay
Com o desemprego acima de 16%, preservar o litoral é vital para o turismo tunisiano. Mais de 90 km já sofreram erosão severa, e cerca de 190 km de áreas de banho correm risco de desaparecer. Foto: Naamsvermelding vereist/Wikimedia Commons
Para situar historicamente: a Tunísia é um pequeno país do norte da África, com uma rica história que remonta aos antigos cartagineses e à colonização francesa. Tem população de cerca de 12 milhões de habitantes. Foto: Wikimedia Commons/USAFRICOM
O país possui uma geografia diversificada, que inclui regiões montanhosas ao norte, planaltos centrais e planícies desérticas ao sul, sendo banhado pelo Mar Mediterrâneo. Foto: Freepik
A dualidade climática da Tunísia se reflete em sua vegetação. No norte, o clima mediterrâneo propicia uma rica flora, enquanto o centro-sul é caracterizado por condições desérticas. Foto: Wikimedia Commons/ Dennis G. Jarvis
A economia tunisiana é diversificada e bem desenvolvida, com setores primário, secundário e terciário. O turismo é um pilar essencial, proporcionando emprego e crescimento econômico. Foto: Wikimedia Commons/Mietek ?
A agricultura é importante, com destaque para a produção de azeitonas, uvas e tâmaras. Além disso, a Tunísia tem relevância regional na extração de petróleo, ferro e fosfato. Foto: Uva - Suco de Uva - Imagem de Matthias Böckel por Pixabay
O país também possui uma infraestrutura moderna de transportes, incluindo rodovias, ferrovias e aeroportos. O Aeroporto Internacional de Túnis-Cartago é um ponto crucial na conexão entre a África e a Europa. Foto: Wikimedia Commons/Mondisso
A cultura tunisiana é fortemente influenciada pela religião, com a maioria da população (98%) sendo muçulmana. O Islamismo é a religião oficial do país. Foto: Wikimedia Commons/ Touzrimounir
As tradições musicais e literárias árabes são predominantes, e a culinária local destaca o uso de especiarias e frutas. Foto: Wikimedia Commons/Wajih Khalfallah