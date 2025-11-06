Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Naja ataca menino de 2 anos, mas é ele que mata a cobra

RF
Redação Flipar
  • Govinda Kumar estava brincando quando a cobra de um metro de comprimento se enrolou nas mãos dele e tentou atacar. O garoto nao gritou nem chorou. Mordeu a cabeça da serpente, que morreu na hora.
    Govinda Kumar estava brincando quando a cobra de um metro de comprimento se enrolou nas mãos dele e tentou atacar. O garoto nao gritou nem chorou. Mordeu a cabeça da serpente, que morreu na hora. Foto: Kamalnv wikimedia commons
  • A criança foi levada para o hospital porque chegou a engolir veneno da cobra. E a naja é bastante perigosa. Mas ele se recuperou bem após receber antídoto. O caso causou perplexidade entre os médicos.
    A criança foi levada para o hospital porque chegou a engolir veneno da cobra. E a naja é bastante perigosa. Mas ele se recuperou bem após receber antídoto. O caso causou perplexidade entre os médicos. Foto: MorphinESTP wikimedia commons
  • O veneno da naja é neurotóxico, ou seja, afeta o sistema nervoso, podendo causar paralisia e falência respiratória. Algumas espécies também produzem citotoxinas que provocam necrose nos tecidos.
    O veneno da naja é neurotóxico, ou seja, afeta o sistema nervoso, podendo causar paralisia e falência respiratória. Algumas espécies também produzem citotoxinas que provocam necrose nos tecidos. Foto: terathopius wikimedia commons
  • Algumas najas possuem a habilidade de
    Algumas najas possuem a habilidade de "cuspir" veneno como forma de defesa. A naja cuspideira projeta o veneno na direção dos olhos do agressor, podendo causar dor intensa e até cegueira. Foto: MorphinESTP - wikimedia commons
  • Antivenenos específicos foram desenvolvidos para neutralizar o efeito tóxico do veneno das najas. O atendimento rápido é essencial para evitar sequelas graves ou óbito.
    Antivenenos específicos foram desenvolvidos para neutralizar o efeito tóxico do veneno das najas. O atendimento rápido é essencial para evitar sequelas graves ou óbito. Foto: Akash M. Deshmukh wikimedia commons
  • A naja é uma serpente pertencente ao gênero Naja, da família Elapidae, famosa por seu capelo expansível. Esse “capuz” é formado por costelas alongadas que se abrem quando o animal se sente ameaçado.
    A naja é uma serpente pertencente ao gênero Naja, da família Elapidae, famosa por seu capelo expansível. Esse “capuz” é formado por costelas alongadas que se abrem quando o animal se sente ameaçado. Foto: MorphinESTP - wikimedia commons
  • Sua origem remonta a milhões de anos, com registros fósseis apontando para linhagens que evoluíram na Ásia e África. As najas são algumas das cobras mais antigas com estratégias defensivas visuais bem desenvolvidas.
    Sua origem remonta a milhões de anos, com registros fósseis apontando para linhagens que evoluíram na Ásia e África. As najas são algumas das cobras mais antigas com estratégias defensivas visuais bem desenvolvidas. Foto: Vasilyan, D.; ?er?anský, A.; Szyndlar, Z.; Mörs, T. wikimedia commons
  • Historicamente, essas serpentes são reverenciadas e temidas em várias culturas. No Egito antigo, a naja era símbolo de proteção e associada à deusa Wadjet, protetora dos faraós.
    Historicamente, essas serpentes são reverenciadas e temidas em várias culturas. No Egito antigo, a naja era símbolo de proteção e associada à deusa Wadjet, protetora dos faraós. Foto: RootOfAllLight - wikimedia commons
  • Atualmente, elas estão presentes em boa parte da África e Ásia. Espécies como a naja-indiana e a naja-egípcia são amplamente conhecidas por sua aparência distinta e comportamento defensivo.
    Atualmente, elas estão presentes em boa parte da África e Ásia. Espécies como a naja-indiana e a naja-egípcia são amplamente conhecidas por sua aparência distinta e comportamento defensivo. Foto: LiCheng Shih wikimedia commons
  • Seu habitat natural varia bastante, incluindo florestas tropicais, savanas, desertos e áreas agrícolas. Adaptam-se bem a ambientes com boa oferta de presas e locais para se esconder.
    Seu habitat natural varia bastante, incluindo florestas tropicais, savanas, desertos e áreas agrícolas. Adaptam-se bem a ambientes com boa oferta de presas e locais para se esconder. Foto: MorphinESTP - wikimedia commons
  • Muitas espécies vivem próximas de áreas urbanas, o que aumenta os encontros com humanos. Em vilas e plantações, essas cobras procuram roedores, sapos e pequenos répteis como alimento.
    Muitas espécies vivem próximas de áreas urbanas, o que aumenta os encontros com humanos. Em vilas e plantações, essas cobras procuram roedores, sapos e pequenos répteis como alimento. Foto: Musthaq Nazeer por Pixabay
  • A alimentação das najas é carnívora, baseada em presas pequenas e fáceis de engolir. Usam o veneno para imobilizar a presa antes de engoli-la por inteiro, como todas as serpentes.
    A alimentação das najas é carnívora, baseada em presas pequenas e fáceis de engolir. Usam o veneno para imobilizar a presa antes de engoli-la por inteiro, como todas as serpentes. Foto: Tontanthailand wikimedia commons
  • Embora perigosas, as najas não atacam sem provocação. Geralmente, fogem do confronto e só erguem o capelo e sibilam quando se sentem encurraladas ou ameaçadas.
    Embora perigosas, as najas não atacam sem provocação. Geralmente, fogem do confronto e só erguem o capelo e sibilam quando se sentem encurraladas ou ameaçadas. Foto: Department of Sustainability & Environment wikkimedia commons
  • Essas serpentes podem atingir até 2,5 metros de comprimento, dependendo da espécie. Seu corpo é delgado, e as cores variam entre marrom, preto, cinza ou amarelado.
    Essas serpentes podem atingir até 2,5 metros de comprimento, dependendo da espécie. Seu corpo é delgado, e as cores variam entre marrom, preto, cinza ou amarelado. Foto: rasenior wikimedia commons
  • A expectativa de vida das najas em ambiente natural gira em torno de 15 a 20 anos. Em cativeiro, com menos riscos e alimentação controlada, algumas vivem ainda mais.
    A expectativa de vida das najas em ambiente natural gira em torno de 15 a 20 anos. Em cativeiro, com menos riscos e alimentação controlada, algumas vivem ainda mais. Foto: Ricardo Lima wikimedia commons
  • A reprodução é ovípara, com a fêmea colocando entre 10 e 30 ovos por ninhada. Os filhotes nascem totalmente formados e já possuem veneno ativo desde o nascimento.
    A reprodução é ovípara, com a fêmea colocando entre 10 e 30 ovos por ninhada. Os filhotes nascem totalmente formados e já possuem veneno ativo desde o nascimento. Foto: Biswarup Ganguly wikimedia commons
  • O comportamento das najas é geralmente solitário, sendo mais ativas durante o crepúsculo ou à noite. Passam o dia escondidas sob troncos, pedras ou em tocas abandonadas.
    O comportamento das najas é geralmente solitário, sendo mais ativas durante o crepúsculo ou à noite. Passam o dia escondidas sob troncos, pedras ou em tocas abandonadas. Foto: Dawson wikimedia commons
  • Muitos países com incidência de najas promovem campanhas educativas para reduzir acidentes. Orientações incluem não se aproximar, manter o ambiente limpo e procurar ajuda médica em caso de mordida.
    Muitos países com incidência de najas promovem campanhas educativas para reduzir acidentes. Orientações incluem não se aproximar, manter o ambiente limpo e procurar ajuda médica em caso de mordida. Foto: JonRichfield - wikimedia commons
  • Apesar de perigosas, as najas desempenham papel importante no equilÃ­brio ecolÃ³gico. Ao controlar populaÃ§Ãµes de roedores, contribuem para o controle de pragas agrÃ­colas.
    Apesar de perigosas, as najas desempenham papel importante no equilÃ­brio ecolÃ³gico. Ao controlar populaÃ§Ãµes de roedores, contribuem para o controle de pragas agrÃ­colas. Foto: Danny S wikimedia commons
  • Além do impacto médico, a naja exerce fascínio cultural e simbólico em várias sociedades. É comum vê-la representada em danças, tatuagens, esculturas e filmes, inclusive com os chamados
    Além do impacto médico, a naja exerce fascínio cultural e simbólico em várias sociedades. É comum vê-la representada em danças, tatuagens, esculturas e filmes, inclusive com os chamados "encantadores de serpentes", que tocam para que a cobra se erga numa espécie de dança. Foto: Ktorrespr - wikimedia commons
  • Preservar seu habitat e evitar confrontos desnecessários são formas de convivência equilibrada. Conhecer sua biologia e comportamento é essencial para respeitar e proteger essa espécie fascinante.
    Preservar seu habitat e evitar confrontos desnecessários são formas de convivência equilibrada. Conhecer sua biologia e comportamento é essencial para respeitar e proteger essa espécie fascinante. Foto: Oxus4 - wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay