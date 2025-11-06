Eternizado na MPB, Almirante Negro fez história na luta contra a opressão

Após o fim das tentativas pacíficas dos marinheiros, eles decidiram que iriam fazer uma sublevação, uma revolta pelo fim do uso da chibata em 25 de novembro de 1910. Isso inclui a audiência de João Cândido no Gabinete do presidente anterior, Nilo Peçanha, e na presença do ministro da Marinha, Alexandrino de Alencar, que de nada adiantou. Foto: Reprodução Youtube Canal Detalhe da Obra