Edifício paulista “mal-assombrado” vira entretenimento de terror

Mais de 2 mil ingressos para a aventura horripilante foram vendidos antes da inauguração, no fim de outubro. Por R$ 99, o comprador tem direito de embrenhar-se no edifício em grupos de dez pessoas para ser assustado por atores. O visitante também ouve histórias sobre pessoas que morreram no local e, se alguém fica apavorado, pode dizer uma palavra-chave e abandonar o jogo. Foto: Reprodução/Instagram