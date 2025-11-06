Estilo de Vida
Edifício paulista “mal-assombrado” vira entretenimento de terror
O Edifício Rolim tem 13 andares, conta com uma cúpula imponente e foi tombado em 2015. O empresário Facundo Guerra sugeriu ao sócio que comprou o prédio a transformação em uma atração de terror. Inicialmente, o novo proprietário pretendia fazer um hotel no local. Foto: Reprodução/Instagram
Mais de 2 mil ingressos para a aventura horripilante foram vendidos antes da inauguração, no fim de outubro. Por R$ 99, o comprador tem direito de embrenhar-se no edifício em grupos de dez pessoas para ser assustado por atores. O visitante também ouve histórias sobre pessoas que morreram no local e, se alguém fica apavorado, pode dizer uma palavra-chave e abandonar o jogo. Foto: Reprodução/Instagram
O Brasil tem vários lugares com fama de mal-assombrados. Alguns são locais onde ocorreram tragédias, enquanto outros são simplesmente construções que com o passar do tempo ganharam fama de terem fantasmas. Veja alguns: Foto: Jan Mallander por Pixabay
Edifício Copan (São Paulo, SP) - Relatos de ruídos estranhos, vultos e movimentos inesperados vêm alimentando a crença de que existem presenças "sobrenaturais" espalhadas pelo prédio. Inaugurado em 1966, ele tem 1.160 apartamentos onde moram mais de 5 mil pessoas. Foto: Reprodução do site xpecialdesign.com.br/arquitetura
Edifício Joelma (São Paulo) - Uma das maiores tragédias do Brasil ocorreu quando um incêndio se espalhou rapidamente pelo prédio, em 1974. Dos 756 ocupantes do edifício, 187 morreram e mais de 300 ficaram feridos. O prédio foi reformado e, desde então, há relatos de figuras e vozes misteriosas no local. Foto: Junius Domínio Público
Mina da Passagem (Mariana, MG) -Quinze mineiros morreram afogados na mina em 1936. Os túneis subterrâneos, a 12 metros de profundidade, eram usados por filhos de escravos para a caça do ouro. Muitos poços eram estreitos e apenas um corpo pequeno conseguia passar. Foto: Reprodução Divegold
Castelinho do Flamengo (Rio de Janeiro, RJ) - A construção abriga um centro cultural, na zona sul do Rio de Janeiro, mas muitos dizem que os antigos moradores assombram o local. Segundo a crença popular, Avelino Fernandes e sua esposa morreram em um acidente de carro em frente ao edifício, em1932, e a única filha do casal, Maria de Lourdes, foi testemunha da tragédia. Foto: Flickr Rodrigo Soldon
Após o incidente trágico, um tutor teria ficado responsável pela criança, que foi trancafiada numa torre, não suportou o isolamento e se suicidou. O espírito da jovem teria passado a assombrar quem passa pelo lugar. Barulhos e vultos são comuns desde então. Foto: Roberta Smania wikimedia commons
Igreja de Nossa Senhora das Dores - Porto Alegre, Rio Grande do Sul - Construída por quase 100 anos, entre 1807 e 1904, teria sido amaldiçoada no passado. Diz a lenda que um escravo foi condenado à morte em praça pública injustamente. Diante disso, antes do ser enforcado, o homem teria rogado uma praga contra a construção. Foto: wikimedia commons Silfeb
Castelinho da Rua Apa (São Paulo, SP) - Possui uma série de lendas e relatos sobre assombração. Muitos dizem que eventos trágicos, inclusive o suicídio de uma mulher, cuja presença espectral estaria no edifício. Foto: Monica Kaneko e Govêrno do Estado de Sâo Paulo - Wikimédia Commons
Presídio do Ahú (Curitiba, PR) - Era o local onde ficavam os presos mais perigosos, assombrados por um fantasma em forma de palhaço. Foi inaugurado em 1905 e fechado em 2006. A construção contém um calabouço com cinco solitárias no subsolo. Passou a ser utilizada para gravações de cinema e TV. Foto: Divulgação MPPR
Cruz do Patrão - Recife, Pernambuco - Localizada em uma área rural do Porto do Recife, esse monumento do século XIX tornou-se conhecido por causa de histórias envolvendo fantasmas e fenômenos sobrenaturais, como sons de gemidos e correntes. Foto: Lais Castro wikimedia commons
Centro Cultural Martim Cererê - Goiânia, Goiás - Durante a Ditadura Militar (1964-1985), presos foram afogados nas caixas d’água do imóvel - e muita gente afirma que seus espíritos permaneceram ali. Hoje é local de shows e peças de teatro. Foto: Divulgação/Secult de Goiás
Cemitério do Gavião - São Luís, Maranhão - Fundado em 1855, logo após o final da epidemia de varíola que atingiu a população maranhense. Acredita-se que o fantasma de Ana Jansen, influente empresária do século 19 conhecida como a “Rainha do Maranhão”, assombra o local. Foto: Acervo da família wikimedia commons
Casa das Sete Mortes - Salvador, Bahia - Há relatos de que um crime foi cometido em 1755, nunca desvendado e, desde então, outros assassinatos de escravos e suas famílias também aconteceram no lugar. A vizinhança afirma que escuta barulhos inexplicáveis dentro da residência. Foto: Paul R. Burley - wikimedia commons
Cemitério Santa Izabel - Belém, Pará - Foi a casa de Josephina Conte, ou “garota do táxi”, que morreu aos 16 anos. Diz a lenda que ela ganhava todos os anos uma viagem de carro por Belém e, até hoje, na noite do seu aniversário, assombra os taxistas para passear pela cidade e saltar na porta do cemitério. Foto: Secretaria de Urbanismo de Belém