Rir faz bem: Palhaços que marcaram a história

Carequinha - George Savalla (1915-2006) - Filho de trapezistas, criou o Carequinha aos 5 anos e aos 12 já era o palhaço oficial do circo do padrasto. Com o tempo, o personagem se popularizou na TV e ficou famoso. Nos anos 80, teve programa na Rede Manchete. Foto: Divulgação Funarte