Entretenimento
Ray Conniff: nascia há 109 anos o maestro que teve no Brasil uma plateia fiel
Nascido em 1916, na pequena cidade de Attleboro, no estado americano de Massachusetts, Joseph Raymond Conniff se transformou em um dos artistas mais populares da música instrumental do século 20. Foto: Reprodução do Facebook RAY CONNIFF - Discografia
Ele foi um símbolo do estilo easy listening - uma vertente que combinava melodias suaves, arranjos sofisticados e vocais harmoniosos. Foto: Reprodução do Facebook RAY CONNIFF - Discografia
Após servir o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, Conniff se mudou para Nova York, onde iniciou a carreira como arranjador e instrumentista em orquestras de jazz e big bands. Foto: Reprodução de Youtube
Ele trabalhou com nomes importantes como Bunny Berigan, Artie Shaw e Harry James, experiência que lapidou sua habilidade para combinar precisão técnica e sensibilidade melódica - duas marcas de sua obra futura. Foto: Reprodução do Facebook RAY CONNIFF - Discografia
Na década de 1950, Conniff foi contratado pela Columbia Records, uma das principais gravadoras dos Estados Unidos. Foto: Reprodução do Facebook RAY CONNIFF - Discografia
Na gravadora, destacou-se como arranjador de estúdio, colaborando com artistas consagrados como Frank Sinatra, Johnny Mathis, Marty Robbins e Mitch Miller. Foto: Reprodução do Facebook RAY CONNIFF - Discografia
Em 1956, ganhou a oportunidade de lançar seu primeiro álbum como solista, “S’Wonderful!”, um sucesso instantâneo que apresentou ao mundo seu estilo característico: instrumentais exuberantes acompanhados por coros que cantavam sílabas e fonemas em vez de palavras. Foto: Reprodução de Youtube
A partir daí, Ray Conniff tornou-se um fenômeno global. Durante as décadas de 1960 e 1970, lançou mais de 100 álbuns, com mais de 70 milhões de cópias vendidas, e foi presença constante nas paradas de sucesso dos Estados Unidos, Europa e América Latina. Foto: Divulgação
Entre seus trabalhos mais emblemÃ¡ticos estÃ£o â??Somewhere My Loveâ? (1966), cuja faixa-tÃtulo, tema do filme â??Doutor Jivagoâ?, lhe rendeu um prÃªmio Grammy -, â??Concert in Rhythmâ?, â??The Happy Sound of Ray Conniffâ? e â??The Ray Conniff Singersâ?. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Youtube
Seu repertório reunia versões orquestradas de grandes sucessos do pop e do jazz, temas de filmes e composições originais de atmosfera romântica. Foto: Reprodução de Youtube
O Brasil teve papel especial na trajetória do maestro. As melodias suaves e os arranjos cheios de coros harmoniosos fizeram de Ray Conniff um ícone popular entre o público brasileiro. Em 1994, ele apresentou-se no programa "Domingão do Faustão", da Globo. Foto: Reprodução de Youtube
Suas músicas embalavam festas familiares, bailes e programas de TV, e seus discos se tornaram presença constante nas estantes e vitrolas das casas do país. Foto: Reprodução de Youtube
O sucesso foi tanto que Conniff se apresentou 12 vezes no Brasil. Em 2000, ele lançou um disco apenas com arranjos para músicas de Roberto Carlos. Foto: Divulgação
Conniff também demonstrou interesse genuíno pela cultura brasileira. Incluiu em seu repertório versões orquestradas de canções nacionais, como Aquarela do Brasil e Tico-Tico no Fubá. Foto: Reprodução de Youtube
Essa conexão com o público latino-americano ajudou a consolidar sua imagem como um maestro internacional. A sua gravação de “Besamo Mucho”, por exemplo, tornou-se muito famosa. Foto: Reprodução do Facebook RAY CONNIFF - Discografia
Mesmo com as transformaÃ§Ãµes da indÃºstria fonogrÃ¡fica, Ray Conniff manteve-se ativo atÃ© o fim da vida. Continuou gravando, se apresentando e revisitando clÃ¡ssicos sempre fiel Ã fÃ³rmula que o consagrou: a harmonia perfeita entre orquestra e coral. Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo Globoplay
Conniff morreu em 12 de outubro de 2002, aos 85 anos, na Califórnia, vítima de um AVC, deixando uma obra vasta e influente que atravessa gerações. Foto: Reprodução de Youtube