De Vale Tudo ao Afropunk: Lucas Leto vira apresentador na Globo

Redação Flipar
  • A transmissão ao vivo acontecerá no Multishow e no canal Bis, enquanto os melhores momentos serão exibidos na Globo nos dias 8 e 9 de novembro.
    A transmissão ao vivo acontecerá no Multishow e no canal Bis, enquanto os melhores momentos serão exibidos na Globo nos dias 8 e 9 de novembro. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
  • Lucas vem se destacando na emissora, após sua participação no Dança dos Famosos e o sucesso em Vale Tudo. O convite reforça sua ascensão e conexão com a diversidade cultural representada pelo festival.
    Lucas vem se destacando na emissora, após sua participação no Dança dos Famosos e o sucesso em Vale Tudo. O convite reforça sua ascensão e conexão com a diversidade cultural representada pelo festival. Foto: Divulgação/Manoella Mello/Globo
  • Ele simplesmente conquistou o público com sua interpretação de Sardinha, assistente de direção em uma agência de influenciadores, no remake da novela - sucesso em todo o país.
    Ele simplesmente conquistou o público com sua interpretação de Sardinha, assistente de direção em uma agência de influenciadores, no remake da novela - sucesso em todo o país. Foto: Lucas Leto. ator brasileiro - Divulgação
  • Na trama, Leto se destacou como um dos poucos personagens a atrair um público jovem, tradicionalmente menos interessado em novelas.
    Na trama, Leto se destacou como um dos poucos personagens a atrair um público jovem, tradicionalmente menos interessado em novelas. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
  • Recentemente, em entrevista à coluna “Veja Gente”, ele se autodenominou
    Recentemente, em entrevista à coluna “Veja Gente”, ele se autodenominou "amuleto da sorte" da produção, refletindo a importância de seu papel no elenco. Leto ainda compartilhou os desafios impostos pela rotina intensa de gravações, que limitou seu tempo livre. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
  • "Gosto de pedalar, ir à praia, dar uns rolês, mas o ritmo frenético não deixa", revelou. Apesar disso, ele afirma que está satisfeito com a experiência. "Está valendo. Vale tudo, não é?", completou, de forma descontraída. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
  • Em participação no “Domingão do Huck”, em 24 de agosto, Lucas Leto causou desconforto ao mencionar um grupo privado do elenco da novela, o
    Em participação no “Domingão do Huck”, em 24 de agosto, Lucas Leto causou desconforto ao mencionar um grupo privado do elenco da novela, o "Vale Nada", sem incluir o nome de Cauã Reymond, que estava ao seu lado no programa. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
  • Apesar do tom descontraído de Leto, o público percebeu o
    Apesar do tom descontraído de Leto, o público percebeu o "climão" entre os dois. Cauã, que interpretou César na trama, já esteve envolvido em polêmicas nos bastidores da novela, incluindo rumores de desentendimentos com Bella Campos e Humberto Carrão. Foto: Reprodução/Instagram
  • Leto enfrentou uma rotina intensa para conciliar sua participação no quadro Dança dos Famosos, do “Domingão com Huck”, com as gravações da novela “Vale Tudo”.
    Leto enfrentou uma rotina intensa para conciliar sua participação no quadro Dança dos Famosos, do “Domingão com Huck”, com as gravações da novela “Vale Tudo”. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
  • Em entrevista ao “Splash”, do portal UOL, Leto contou que em um dia típico chegava aos estúdios da Globo por volta das 9h e só retornava para casa após as 22h30, somando mais de 13 horas de trabalho.
    Em entrevista ao “Splash”, do portal UOL, Leto contou que em um dia típico chegava aos estúdios da Globo por volta das 9h e só retornava para casa após as 22h30, somando mais de 13 horas de trabalho. Foto: - Reprodução do Instagram @lucasleto
  • Em uma ocasião, ele precisou interromper um ensaio para gravar cenas da novela, retornando em seguida para continuar os preparativos para o programa de dança.
    Em uma ocasião, ele precisou interromper um ensaio para gravar cenas da novela, retornando em seguida para continuar os preparativos para o programa de dança. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
  • Apesar da sobrecarga, o jovem ator expressa satisfação com a experiência.
    Apesar da sobrecarga, o jovem ator expressa satisfação com a experiência. "Percebi a loucura que é fazer dois produtos grandes ao mesmo tempo, mas tô muito feliz", afirmou. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
  • Lucas Leto nasceu em Salvador no dia 13 de janeiro de 1999. Ele iniciou sua trajetória artística na adolescência, participando de peças teatrais e realizando experiências no cinema.
    Lucas Leto nasceu em Salvador no dia 13 de janeiro de 1999. Ele iniciou sua trajetória artística na adolescência, participando de peças teatrais e realizando experiências no cinema. Foto:
  • Antes de conquistar espaço na televisão, ele já contou em entrevistas que trabalhou como entregador de panfletos, monitor de escola e assistente de câmera.
    Antes de conquistar espaço na televisão, ele já contou em entrevistas que trabalhou como entregador de panfletos, monitor de escola e assistente de câmera. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
  • Em 2018, ele se mudou o Rio de Janeiro para integrar o elenco do musical
    Em 2018, ele se mudou o Rio de Janeiro para integrar o elenco do musical "Dona Ivone Lara – Um Sorriso Negro". O destaque na peça rendeu o convite para sua primeira novela, “Bom Sucesso”, de 2019, onde interpretou Waguinho. Foto: Lucas Leto. ator brasileiro - Divulgação
  • Sua performance chamou a atenção e, em 2022, foi escalado para o remake de “Pantanal”, vivendo Marcelo, filho de Tenório, personagem de Murilo Benício.
    Sua performance chamou a atenção e, em 2022, foi escalado para o remake de “Pantanal”, vivendo Marcelo, filho de Tenório, personagem de Murilo Benício. Foto: Divulgação
  • No cinema, estreou na produção “Vizinhos”, em 2022, ao lado do humorista Leandro Hassum. No ano seguinte, fez parte do elenco de “Um Ano Inesquecível - Outono”, com direção de Lázaro Ramos.
    No cinema, estreou na produção “Vizinhos”, em 2022, ao lado do humorista Leandro Hassum. No ano seguinte, fez parte do elenco de “Um Ano Inesquecível - Outono”, com direção de Lázaro Ramos. Foto: Divulgação
  • Agora, Leto alçou voos mais altos na teledramaturgia com sua performance em
    Agora, Leto alçou voos mais altos na teledramaturgia com sua performance em "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, um remake do sucesso de 1988. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
