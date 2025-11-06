Entretenimento
De Vale Tudo ao Afropunk: Lucas Leto vira apresentador na Globo
A transmissão ao vivo acontecerá no Multishow e no canal Bis, enquanto os melhores momentos serão exibidos na Globo nos dias 8 e 9 de novembro. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
Lucas vem se destacando na emissora, após sua participação no Dança dos Famosos e o sucesso em Vale Tudo. O convite reforça sua ascensão e conexão com a diversidade cultural representada pelo festival. Foto: Divulgação/Manoella Mello/Globo
Ele simplesmente conquistou o público com sua interpretação de Sardinha, assistente de direção em uma agência de influenciadores, no remake da novela - sucesso em todo o país. Foto: Lucas Leto. ator brasileiro - Divulgação
Na trama, Leto se destacou como um dos poucos personagens a atrair um público jovem, tradicionalmente menos interessado em novelas. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
Recentemente, em entrevista à coluna “Veja Gente”, ele se autodenominou "amuleto da sorte" da produção, refletindo a importância de seu papel no elenco. Leto ainda compartilhou os desafios impostos pela rotina intensa de gravações, que limitou seu tempo livre. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
"Gosto de pedalar, ir à praia, dar uns rolês, mas o ritmo frenético não deixa", revelou. Apesar disso, ele afirma que está satisfeito com a experiência. "Está valendo. Vale tudo, não é?", completou, de forma descontraída. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
Em participação no “Domingão do Huck”, em 24 de agosto, Lucas Leto causou desconforto ao mencionar um grupo privado do elenco da novela, o "Vale Nada", sem incluir o nome de Cauã Reymond, que estava ao seu lado no programa. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
Apesar do tom descontraído de Leto, o público percebeu o "climão" entre os dois. Cauã, que interpretou César na trama, já esteve envolvido em polêmicas nos bastidores da novela, incluindo rumores de desentendimentos com Bella Campos e Humberto Carrão. Foto: Reprodução/Instagram
Leto enfrentou uma rotina intensa para conciliar sua participação no quadro Dança dos Famosos, do “Domingão com Huck”, com as gravações da novela “Vale Tudo”. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
Em entrevista ao “Splash”, do portal UOL, Leto contou que em um dia típico chegava aos estúdios da Globo por volta das 9h e só retornava para casa após as 22h30, somando mais de 13 horas de trabalho. Foto: - Reprodução do Instagram @lucasleto
Em uma ocasião, ele precisou interromper um ensaio para gravar cenas da novela, retornando em seguida para continuar os preparativos para o programa de dança. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
Apesar da sobrecarga, o jovem ator expressa satisfação com a experiência. "Percebi a loucura que é fazer dois produtos grandes ao mesmo tempo, mas tô muito feliz", afirmou. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
Lucas Leto nasceu em Salvador no dia 13 de janeiro de 1999. Ele iniciou sua trajetória artística na adolescência, participando de peças teatrais e realizando experiências no cinema. Foto:
Antes de conquistar espaço na televisão, ele já contou em entrevistas que trabalhou como entregador de panfletos, monitor de escola e assistente de câmera. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto
Em 2018, ele se mudou o Rio de Janeiro para integrar o elenco do musical "Dona Ivone Lara – Um Sorriso Negro". O destaque na peça rendeu o convite para sua primeira novela, “Bom Sucesso”, de 2019, onde interpretou Waguinho. Foto: Lucas Leto. ator brasileiro - Divulgação
Sua performance chamou a atenção e, em 2022, foi escalado para o remake de “Pantanal”, vivendo Marcelo, filho de Tenório, personagem de Murilo Benício. Foto: Divulgação
No cinema, estreou na produção “Vizinhos”, em 2022, ao lado do humorista Leandro Hassum. No ano seguinte, fez parte do elenco de “Um Ano Inesquecível - Outono”, com direção de Lázaro Ramos. Foto: Divulgação
Agora, Leto alçou voos mais altos na teledramaturgia com sua performance em "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, um remake do sucesso de 1988. Foto: Reprodução do Instagram @lucasleto