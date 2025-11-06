Economista premiado com Nobel prevê colapso de bitcoins

“As criptomoedas são um mistério porque elas infringem todas as regras de um meio de troca. Elas não têm um valor estável real. Elas têm um valor realmente variável”, observou o economista americano, que venceu o Nobel ao lado de Peter Hansen e Robert Schiller pelo trabalho pioneiro em identificar as tendências nos mercados financeiros. Foto: Eivind Pedersen/Pixabay