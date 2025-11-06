Dan Brown, autor de ‘O Código Da Vinci’, lança romance que encerra saga de Robert Langdon

Dan Brown foi casado por mais de duas décadas com a especialista em arte Blythe Brown. A separação, em 2019, foi marcada por tensões. A ex-esposa entrou com um processo judicial alegando que o escritor teria ocultado parte de seu patrimônio e mantido relacionamentos extraconjugais. Brown negou as acusações, e o caso terminou em um acordo confidencial. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown