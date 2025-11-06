Entretenimento
Dan Brown, autor de ‘O Código Da Vinci’, lança romance que encerra saga de Robert Langdon
A obra chegou às livrarias no dia 9 de setembro de 2025, em um lançamento simultâneo em 16 idiomas, e marca o retorno do autor após oito anos de intervalo desde sua última publicação, “Origem”. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
Com mais de 800 páginas, o livro é apresentado por Brown como “o mais ambicioso e intrincado” de sua carreira. O título encerra a trajetória de Robert Langdon, professor de simbologia que protagonizou os maiores sucessos do autor. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
Para garantir sigilo absoluto antes do lançamento, editoras, gráficas e tradutores trabalharam sob contratos de confidencialidade e medidas de segurança incomuns, um esforço que lembra o clima de mistério das próprias histórias do autor. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
Brown iniciou em Nova York uma turnê internacional que se estendeu por 12 países ao longo de um mês, apresentando pessoalmente a nova obra. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
Nascido em 22 de junho de 1964, na cidade de Exeter, no estado americano de New Hampshire, Dan Brown cresceu em um ambiente que misturava ciência, religião e arte - temas que mais tarde se tornariam a base de sua literatura. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
Seu pai, Richard Brown, era professor de matemática e autor de livros didáticos, enquanto a mãe, Connie Brown, atuava como musicista e regente de coral. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
Antes de alcançar fama mundial, Brown levou uma vida bastante comum. Formou-se em Literatura e História da Arte pelo Amherst College, onde também se envolveu com a música. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
Após a graduação, ele chegou a tentar carreira como cantor e compositor, gravando discos de forma independente, mas logo percebeu que seu caminho estava na escrita. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
Seu primeiro livro, “Fortaleza Digital” (1998), abordou o universo da criptografia e da espionagem eletrônica, mas teve recepção modesta. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
Os livros seguintes, porém, já indicavam o estilo que se tornaria sua marca: tramas rápidas, cheias de reviravoltas e referências históricas e científicas. Foto: Divulgação
O ponto de virada na carreira ocorreu em 2003, com o lançamento de "O Código Da Vinci". O livro transformou Dan Brown em um fenômeno global, vendendo dezenas de milhões de exemplares e despertando intensos debates sobre religião, arte e história. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
A mistura de suspense, símbolos e enigmas fez de Robert Langdon, o protagonista, um dos personagens mais reconhecidos da literatura contemporânea. Foto: -Reprodução do Instagram @authordanbrown
A adaptação cinematográfica dirigida por Ron Howard e estrelada por Tom Hanks consolidou o sucesso e ampliou ainda mais sua popularidade. Foto: Divulgação
Ao longo dos anos, Brown publicou outros títulos protagonizados por Langdon, entre eles “O Símbolo Perdido” e “Origem”, todos com o mesmo equilíbrio entre mistério, ciência e questionamentos filosóficos. Foto: -Reprodução do Instagram @authordanbrown
Embora frequentemente criticado por estudiosos por eventuais imprecisões históricas, ele é amplamente reconhecido por sua habilidade de transformar temas complexos em narrativas acessíveis e envolventes. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
Dan Brown foi casado por mais de duas décadas com a especialista em arte Blythe Brown. A separação, em 2019, foi marcada por tensões. A ex-esposa entrou com um processo judicial alegando que o escritor teria ocultado parte de seu patrimônio e mantido relacionamentos extraconjugais. Brown negou as acusações, e o caso terminou em um acordo confidencial. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
Em setembro de 2025, Dan Brown ficou noivo da treinadora de cavalos holandesa Judith Pietersen. Segundo o “Daily Mirror”, o relacionamento teria se consolidado alguns anos após o divórcio do escritor, em 2019. Brown, porém, não comentou publicamente sobre o noivado. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown