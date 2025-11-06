Notícias
Gene Hackman tem coleção de arte leiloada em tributo ao seu legado
O acervo reúne pinturas, livros, pôsteres e até troféus do Globo de Ouro. Entre as obras, destacam-se Figure on the Jetty, de Milton Avery, avaliada em até 700 mil dólares, e Green, de Richard Diebenkorn, estimada em até 500 mil. Foto: reprodução/globonews
Hackman, que faleceu aos 95 anos, em fevereiro de 2025, era apaixonado pelas artes e atuou como patrono cultural em Santa Fe. O leilão homenageia sua trajetória e o legado que deixou como artista e colecionador. Foto: reprodução
A distribuição dos bens milionários de Gene Hackman e sua esposa Betsy Arakawa, aliás, pode ser definida pelo intervalo na morte do casal. As investigações policiais apontam que o ator teria morrido uma semana depois de Arakawa. Foto: Reprodução/Instagram
De acordo com o jornal “Daily Mail”, se a legislação americana for cumprida à risca toda a herança do casal irá para os três filhos que Gene Hackman teve em seu primeiro casamento: Christopher, Elizabeth e Leslie. Isso porque o ator teria herdado os bens da esposa e, ao vir a óbito uma semana depois, os valores totais ficariam integralmente para seus filhos. Foto: reprodução/globonews
Caso as mortes de Hackman e Arakawa fossem declaradas simultâneas, os familiares da esposa do ator herdariam o seu patrimônio. Pela lei americana, para isso os óbitos deveriam ter intervalo máximo de 120 horas. O casal deixou uma mansão avaliada em 3,8 milhões de dólares e fundos que totalizaram 80 milhões de dólares. Foto: Alexander Grey Unsplash
Gene Hackman, de 95 anos, e Betsy Arakawa, 63, foram encontrados sem vida no dia 27/02 na residência onde moravam, no estado do Novo México (EUA). Foto: flickr - Trish Overton
Segundo as suspeitas da polícia, Betsy teria morrido no dia 11/02 em decorrência de hantavirose, doença viral causada por roedores. Já Gene Hackman, que estava com a saúde debilitada e sofria de alzheimer em estágio avançado, veio a óbito em 18/02. Foto: Scott Rodgerson/Unsplash
Após deixar o serviço militar, ele estudou atuação na Pasadena Playhouse, na Califórnia. Apesar de inicialmente ser desencorajado por um instrutor que disse que ele não tinha futuro na atuação, Hackman persistiu e acabou se mudando para Nova York, onde começou a trabalhar em teatro e televisão. Foto: reprodução/globonews
Sua grande chance no cinema veio em 1967, quando ele foi escalado para o filme "Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas". A atuação rendeu a ele sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, consolidando-o como um talento a ser observado. Foto: reprodução
Dois anos depois, Hackman foi mais uma vez indicado ao Oscar, dessa vez como Melhor Ator Coadjuvante, por "Meu Pai, um Estranho" (1970). Hackman continuou a impressionar a crítica e o público com papéis memoráveis em filmes como "Operação França" (1971), pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator. Foto: divulgação/warner
O filme, dirigido por William Friedkin ("O Exorcista", 1973), tornou-se um clássico do cinema policial e destacou o talento de Hackman para interpretar personagens intensos e realistas. Foto: reprodução
Outros papÃ©is marcantes dessa dÃ©cada incluem "O Destino do Poseidon" (1972) e "Espantalho" (1974), alÃ©m do aclamado "A ConversaÃ§Ã£o" (1974 - foto), de Francis Ford Coppola, no qual entregou uma de suas performances mais sutis e introspectivas. Foto: reproduÃ§Ã£o
Nos anos 1980 e 1990, Hackman continuou a brilhar em papÃ©is de destaque, incluindo sua interpretaÃ§Ã£o como o vilÃ£o Lex Luthor na franquia Superman ao lado de Christopher Reeve. Em 1993, ganhou seu segundo Oscar, desta vez como Melhor Ator Coadjuvante no faroeste "Os ImperdoÃ¡veis" (1992). Foto: divulgaÃ§Ã£o/warner bros.
Alguns outros sucessos estrelados por Hackman fora: "Mississippi em Chamas" (1988) - pelo qual recebeu mais uma indicação ao Oscar de Melhor Ator -, "Maré Vermelha" (1995) e "Inimigo do Estado" (1998). Foto: reprodução
No início dos anos 2000, Hackman continuou atuando (na foto em "Os Excêntricos Tenenbaums", 2001), mas decidiu se aposentar oficialmente após "Uma Eleição Muito Atrapalhada" (2004). Foto: reprodução
"Nos últimos anos, me disseram para não dizer isso, caso surgisse algum papel realmente maravilhoso, mas eu realmente não quero mais fazer isso", comunicou em 2004. Foto: reprodução
Além de sua carreira no cinema, Hackman também se aventurou como escritor e chegou a lançar diversos romances. Na vida amorosa, Hackman se casou duas vezes e teve três filhos. Ele e a pianista Betsy Arakawa (foto) começaram a se relacionar ainda nos anos 1980 e eram casados desde 1991. Foto: reprodução/youtube