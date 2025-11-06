Animais
Ficou na história: Papagaio ‘desafia’ a Ciência e vive 120 anos!
O animal, que virou uma lenda na Austrália, morreu em 1916. O papagaio chegou a dar a volta ao mundo pelo menos sete vezes, já que seu dono era capitão de navio. Foto: reprodução/Biblioteca Sutherland Shire
Uma outra história inusitada envolvendo papagaios aconteceu na Turquia, em maio de 2024. Isso porque duas dessas aves foram "ouvidas" como testemunhas num processo de divórcio. Foto: Amy Irizarry por Pixabay
Na ocasião, o jornal "Today" divulgou que as aves revelaram a infidelidade da mulher. Com isso, o marido pediu a separação e entrou na justiça. Os papagaios, então, foram levados para o tribunal. Foto: Tomas Orth por Pixabay
Não é de hoje que papagaios chamam atenção pela capacidade de imitar sons humanos e pela inteligência, o que os coloca na lista dos animais mais espertos do planeta. Foto: GIANNIZZZERO wikimedia commons
Pesquisadores analisam formas de desenvolver tablets adequados par a interação de papagaios. Em junho de 2025, segundo uma reportagem no AAHA, um estudo de vídeo-chamadas entre papagaios chamado “Birds of a Feather Video Flock Together” mostrou que as aves podiam provocar chamadas entre si via tela. Foto: Pixabay
Em uma pesquisa, estudiosos perceberam que, ao projetarem um jogo de estourar balões, os papagaios usaram a língua e o bico para executar as tarefas. Mas eles ficaram com os olhos muito perto da tela. Foto: Divulgação Rebecca Kleinberger, pesquisadora
Pagagaios atraem estudos em diversas universidades. Em abril de 2023, pesquisadores da Northeastern University, nos Estados Unidos, ensinaram alguns a chamarem uns aos outros e a interagirem em chamadas de vídeos. Foto: Divulgação / Reprodução de vídeo / Northeastern University
Os resultados foram surpreendentes. Dos 18 selecionados, 15 completaram o teste, com 147 "conversas". Foto: Divulgação / Matthew Modoono/ Northeastern University
Em julho de 2022, ocorreu um fato curioso nos Estados Unidos. Um casal "acusou" o papagaio de soltar o canguru de estimação da família, na Louisiana. Foto: reprodução youtube
O marsupial, chamado Baxter, foi visto andando pelas ruas e acabou sendo recuperado e levado de volta para casa. O fato acabou chamando atenção das autoridades já que um canguru que não pode ser criado em ambiente doméstico nos Estados Unidos. Foto: reprodução youtube
A dor de cabeça dos tutores começou quando um dos papagaios da casa, chamado Thor, aprendeu a abrir fechaduras. Foto: reprodução youtube
Veja algumas espécies de papagaios bastante inteligentes. E de periquitos que também demonstram elevada capacidade de interação. Foto: reprodução youtube
Periquito-de-colar indiano: Tem cores vibrantes e uma plumagem no pescoço que dá impressão de colar. Mede cerca de 40 cm. A envergadura das asas pode chegar a 50 cm. Vive até 60 anos. Foto: divulgação casa dos pássaros
Ele consegue articular cerca de 250 palavras e tem uma voz bastante estridente que o diferencia das outras aves. Sua capacidade de imitação é notável. Foto: Guilherme F. Lima wikimedia commons
Papagaio-ecletus: Nativo da Nova Guiné, tem dimorfismo, ou seja, os machos são diferentes das fêmeas. Machos verdes e fêmeas vermelhas. Vive entre 30 e 50 anos. Foto: Doug Janson wikimedia commons
Eles aprendem as palavras faladas ao redor e, em alguns casos, decoram músicas inteiras. Eles ainda enganam os próprios donos com vozes cheias de melodia! Foto: divulgação casa dos pássaros
Papagaio-de-nuca-amarela - PÃ¡ssaro comum na AmazÃŽnia , tambÃ©m Ã© encontrado no MÃ©xico e na AmÃ©rica Central. Pode viver atÃ© 60 anos. Foto: Whiskymac flick r wikimedia commons
Sua capacidade de aprender palavras e expressá-las é impressionante, mas ele se restringe à imitação do dono. É um pássaro que se inspira apenas na "família". Foto: Matt Edmonds wikimedia commons
Periquito-australiano: Esta espécie tem cerca de 18 cm. Vive entre 5 e 10 anos. Ele é muito sociável, é capaz de identificar e distinguir pessoas e depende dessa convivência para seu bem-estar. Foto: Benjamin444 wikimedia commons
Papagaio-cinzento: Nativo da África abaixo do Saara, está ameaçado de extinção. Mede cerca de 33 cm e tem expectativa de 40 a 60 anos em cativeiro, mas, quando solto, vive em média 23 anos. Foto: L.Miguel Bugallo Sánchez wikimedia commons
Esses papagaios conseguem imitar com precisão diversos sons do ambiente, além de vozes dos mais variados timbres. Tal aptidão pode se explicar pela emissão de sons variados que servem de alarme quando estão na natureza. Foto: Papooga wikimedia commons