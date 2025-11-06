Assine
Desmatamento causa invasão de papagaios em cidade argentina

Redação Flipar
    Esses carismáticos psitacídeos causam transtornos ao morderem cabos elétricos, provocando apagões frequentes. Foto: reprodução de vídeo
    Além disso, enlouquecem os habitantes locais com seus gritos incessantes e a constante "chuva" de excrementos que deixam por todos os lados. Foto: reprodução de vídeo
    Segundo especialistas, o desaparecimento das encostas faz com que os animais busquem comida, abrigo e água em cidades mais próximas. Foto: reprodução de vídeo
    Em setembro de 2024, reportagem da CNN mostrou que Hilario Ascasubi tem, de acordo com estimativas, cerca de dez aves para cada morador Foto: reprodução de vídeo
    Essas aves passaram a buscar abrigo na cidade durante o outono e o inverno nos Ãºltimos anos. No verÃ£o, as aves migram em direÃ§Ã£o Ã s falÃ©sias da PatagÃŽnia, no sul, onde ocorre o perÃ­odo de reproduÃ§Ã£o. Foto: wikimedia commons Shadow Ayush
    Para quem está na cidade, é comum avistar centenas de papagaios pousados sobre cabos elétricos, postes e sobrevoando os céus ao entardecer. Foto: reprodução de vídeo
    Os cenários impressionam e teve gente comparando a situação com o clássico filme de Alfred Hitchcock, "Os Pássaros" lançado em 1963. Foto: reprodução
    Autoridades e especialistas discutem medidas de controle, mas a reprodução rápida das aves dificulta qualquer solução definitiva. Foto: reprodução de vídeo
    Com poucos predadores naturais e clima favorável, os bandos continuavam crescendo e mantendo o problema ativo na região. Foto: reprodução de vídeo
    Os habitantes testaram diversos métodos para espantar os papagaios, como sons altos e lasers, porém nenhum deles surtiu efeito. Foto: reprodução de vídeo
    Os psitacídeos são amplamente distribuídos em regiões tropicais e subtropicais do mundo, sendo encontrados principalmente na América do Sul, Austrália e África. Foto: wikimedia commons Phadke09
    Fazem parte dessa família: papagaios, periquitos, araras, cacatuas, jandaias, maritacas e outros pássaros semelhantes. Foto: wikimedia commons Tisha Mukherjee
    Os psitacídeos são considerados uma das aves mais inteligentes do planeta; contam com um cérebro grande em relação ao tamanho do corpo, o que lhes permite aprender truques, imitar sons e até mesmo resolver problemas simples. Foto: divulgação casa dos pássaros
