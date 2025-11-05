Estilo de Vida
‘Videntes’ famosos: farsa ou dom da premonição?
-
Nostradamus (1503-1566) - Nostradamus foi um astrólogo e vidente francês que escreveu previsões enigmáticas em versos, publicadas no livro Les Prophéties. Foto: César de Notre-Dame/Wikimedia Commons
-
Suas profecias, embora interpretadas de várias maneiras, são creditadas por muitos como previsões de eventos históricos, incluindo a Revolução Francesa (foto), a Segunda Guerra Mundial e até a morte recente do Papa Francisco. Foto: Domínio público
-
Edgar Cayce (1877-1945) - Conhecido como o "Profeta Adormecido", Edgar Cayce era um vidente americano que afirmava ter visões enquanto estava em estado de transe. Foto: domínio público
-
Ele ganhou fama por suas leituras sobre saúde e por previsões de eventos, como a queda da bolsa de 1929 (foto) e a Segunda Guerra Mundial. Foto: National Archives Photo - wikimedia commons
-
-
Baba Vanga (1911-1996) - Vidente búlgara cega, Vangelia Pandeva Dimitrova, conhecida como Baba Vanga, é lembrada por suas previsões detalhadas sobre eventos globais. Foto: wikimedia commons
-
Entre previsões atribuídas a elas, estão o acidente nuclear de Chernobyl (foto), os ataques de 11 de setembro e o tsunami de 2004. Foto: wikimedia commons ArticCynda
-
Jeane Dixon (1904-1997) - Dixon foi uma astróloga e vidente americana famosa por prever a morte do presidente americando John F. Kennedy e o nascimento de líderes influentes. Publicou livros e tornou-se uma personalidade midiática nos EUA, embora também tenha tido previsões imprecisas que atraíram críticas. Foto: Domínio público
-
-
Na edição de 13 de maio de 1956 da Parade Magazine , ela escreveu que a eleição presidencial de 1960 seria "dominada pelo trabalho e vencida por um democrata" que então "seria assassinado ou morreria no cargo, embora não necessariamente em seu primeiro mandato". Aconteceu com Kennedy (foto). Foto:
-
Sylvia Browne (1936-2013) - Americana muito popular, que afirmava ter habilidades psíquicas desde a infância. Era convidada com frequência para entrevistas e também apresentava o seu próprio programa. Porém, apesar de ter muitos seguidores, ela errou tantas vezes que caiu em descrédito com diversos analistas. Foto: Chris Wisner - wikimedia commons
-
Allison DuBois - Médium americana e inspiração para a série de TV Medium. DuBois afirma ter ajudado a polícia em casos criminais, e seu trabalho é focado em comunicação com espíritos, o que atraiu muita atenção da mídia. Foto: Tv Squad Julia wikimedia commons
-
-
José Arigó (1921-1971) - Conhecido como o "Cirurgião do Além", Arigó (à esquerda) era um médium brasileiro que dizia receber o espírito de um médico alemão para realizar cirurgias espirituais. Realizou centenas de "curas" sem anestesia e foi estudado por médicos, embora muitos permaneçam céticos. Foto: autor desconhecido wikimedia commons
-
Inri Cristo - Um vidente brasileiro que afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo. Inri é conhecido por suas previsões e discursos controversos sobre a sociedade, e seu visual característico, imitando a figura de Cristo, o torna uma figura excêntrica e polêmica. Foto: Mépic wikimedia commons
-
William Lilly (1602-1681) - Astrólogo inglês do século XVII que previu eventos marcantes na Inglaterra, incluindo o Grande Incêndio de Londres de 1666. Ele é considerado um dos primeiros astrólogos modernos e foi consultado por figuras importantes de sua época. Foto: domínio público
-
-
Tia Neiva (1925-1985) - Fundadora da doutrina espiritual Vale do Amanhecer no Brasil, Tia Neiva é conhecida por suas visões e pela criação de uma comunidade que mistura elementos do Espiritismo e de várias religiões. Ela afirmava ter visões que a orientaram. Foto: Reprodução Twitter
-
Alguns atores e atrizes interpretaram videntes no cinema. O tema costuma ter uma linha de suspense e investigação. Veja alguns artistas que tiveram esse tipo de papel. Foto: nuraghies por freepik
-
Whoopi Goldberg - O Sexto Sentido (1999) - Encarna Oda Mae Brown, uma médium excêntrica que ajuda o espírito de um homem assassinado a se comunicar com sua namorada. A atuação de Whoopi foi icônica e lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: divulgação do filme
-
-
Cate Blanchett - O Dom da Premonição (2000) - Interpreta Annie Wilson, uma vidente em uma pequena cidade que usa seus poderes para ajudar a polícia em um caso de assassinato. Ela é uma das poucas pessoas da cidade com habilidades psíquicas e enfrenta ceticismo e preconceito. Foto: Divulgação
-
Nicolas Cage interpretou um vidente no filme "Next" (2007). Ele Ã© Cris Johnson, homem com a habilidade de ver alguns minutos no futuro. Cris trabalha como mÃ¡gico em Las Vegas, mas esconde seu dom para evitar a atenÃ§Ã£o do governo. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Mas ele é descoberto e recrutado pelo FBI para impedir um ataque terrorista. No Brasil, o filme se chama "O Vidente". Foto: Divulgação
-