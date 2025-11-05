Galeria
Caranguejos formam ‘tapete’ gigante no fundo do mar; entenda o fenômeno
Durante uma expedição perto da costa do Chile, em uma área com cânions submarinos e ação tectônica, sedimentos cobrem organismos em decomposição. Com o tempo, formam-se bolsões de metano que escapam por rachaduras e fissuras no fundo do mar. Foto: Divulgação Schmidt Ocean Institute
Caranguejos são crustáceos de corpo achatado, cobertos por uma carapaça dura e com cinco pares de patas, sendo o primeiro transformado em pinças. Foto: Flickr Tom Sabbadini
Existem cerca de 6.800 espécies de caranguejos no mundo, vivendo em todos os continentes, com maior diversidade em regiões costeiras da Ásia, Américas e África. Foto: Imagens Pixabay
Eles estão em diversos habitats aquáticos e terrestres, como oceanos, rios, manguezais e até florestas tropicais. Eles se adaptam a ambientes de água salgada, salobra e doce. Foto: Flickr David in the Lowcountry
As pinças dos caranguejos servem para capturar e manipular alimentos, escavar, e defender-se contra predadores. Elas também são usadas em disputas territoriais e para atrair parceiros durante o acasalamento. Foto: Flickr Bi Weiler
Caranguejos são onívoros, alimentando-se de algas, pequenos peixes, moluscos, insetos, e matéria orgânica em decomposição. Eles adaptam sua dieta ao ambiente, comendo o que está disponível. Foto: Reprodução de vídeo Creative Commons
Aves marinhas, peixes grandes, polvos e lontras frequentemente atacam caranguejos para se alimentar. Outros predadores incluem guaxinins, tartarugas e alguns crustáceos maiores. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
Os caranguejos surgiram há milhões de anos, com registros fósseis do Período Jurássico, cerca de 200 milhões de anos atrás. Eles evoluíram de crustáceos primitivos e se diversificaram em várias espécies adaptadas a ambientes marinhos e de água doce. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
As espécies de caranguejos mais comuns no Brasil são aquelas que se adaptam mais facilmente ao ecossistema do litoral do país. Veja as principais. Foto: Flickr pete gimmie
Caranguejo-uçá (Ucides cordatus) - Típico de manguezais, conhecido por sua habilidade de escavar tocas. Com carapaça escura e tamanho médio, de 7 a 10 cm de largura, tem pinça desproporcionalmente grande. Foto: Pancrat/Wikimédia Commons
Guaiamum (Cardisoma guanhumi) - Tem carapaça robusta e de coloração variada, geralmente cinza ou azulada; porte médio, com pinças grandes e desiguais. Vive em manguezais e áreas costeiras, onde escava tocas profundas. É terrestre, mas vai para a água na época de reprodução. Foto: Flickr Robson Cotait Lopes
A principal diferença entre siri e caranguejo é que os siris têm o corpo mais achatado e as patas adaptadas para nadar, enquanto os caranguejos têm um corpo mais arredondado e pernas voltadas para caminhar. Foto: Youtube Canal Conversando sobre Educação Ambiental
Além disso, os siris têm uma carapaça mais estreita, enquanto os caranguejos possuem carapaças mais largas. Foto: - Flickr Melina Menendez