Caranguejos formam ‘tapete’ gigante no fundo do mar; entenda o fenômeno

Redação Flipar
  • Durante uma expedição perto da costa do Chile, em uma área com cânions submarinos e ação tectônica, sedimentos cobrem organismos em decomposição. Com o tempo, formam-se bolsões de metano que escapam por rachaduras e fissuras no fundo do mar.
    Durante uma expedição perto da costa do Chile, em uma área com cânions submarinos e ação tectônica, sedimentos cobrem organismos em decomposição. Com o tempo, formam-se bolsões de metano que escapam por rachaduras e fissuras no fundo do mar.
  • Caranguejos são crustáceos de corpo achatado, cobertos por uma carapaça dura e com cinco pares de patas, sendo o primeiro transformado em pinças.
    Caranguejos são crustáceos de corpo achatado, cobertos por uma carapaça dura e com cinco pares de patas, sendo o primeiro transformado em pinças.
  • Existem cerca de 6.800 espécies de caranguejos no mundo, vivendo em todos os continentes, com maior diversidade em regiões costeiras da Ásia, Américas e África.
    Existem cerca de 6.800 espécies de caranguejos no mundo, vivendo em todos os continentes, com maior diversidade em regiões costeiras da Ásia, Américas e África.
  • Eles estão em diversos habitats aquáticos e terrestres, como oceanos, rios, manguezais e até florestas tropicais. Eles se adaptam a ambientes de água salgada, salobra e doce.
    Eles estão em diversos habitats aquáticos e terrestres, como oceanos, rios, manguezais e até florestas tropicais. Eles se adaptam a ambientes de água salgada, salobra e doce.
  • As pinças dos caranguejos servem para capturar e manipular alimentos, escavar, e defender-se contra predadores. Elas também são usadas em disputas territoriais e para atrair parceiros durante o acasalamento.
    As pinças dos caranguejos servem para capturar e manipular alimentos, escavar, e defender-se contra predadores. Elas também são usadas em disputas territoriais e para atrair parceiros durante o acasalamento.
  • Caranguejos são onívoros, alimentando-se de algas, pequenos peixes, moluscos, insetos, e matéria orgânica em decomposição. Eles adaptam sua dieta ao ambiente, comendo o que está disponível.
    Caranguejos são onívoros, alimentando-se de algas, pequenos peixes, moluscos, insetos, e matéria orgânica em decomposição. Eles adaptam sua dieta ao ambiente, comendo o que está disponível.
  • Aves marinhas, peixes grandes, polvos e lontras frequentemente atacam caranguejos para se alimentar. Outros predadores incluem guaxinins, tartarugas e alguns crustáceos maiores.
    Aves marinhas, peixes grandes, polvos e lontras frequentemente atacam caranguejos para se alimentar. Outros predadores incluem guaxinins, tartarugas e alguns crustáceos maiores.
  • Os caranguejos surgiram há milhões de anos, com registros fósseis do Período Jurássico, cerca de 200 milhões de anos atrás. Eles evoluíram de crustáceos primitivos e se diversificaram em várias espécies adaptadas a ambientes marinhos e de água doce.
    Os caranguejos surgiram há milhões de anos, com registros fósseis do Período Jurássico, cerca de 200 milhões de anos atrás. Eles evoluíram de crustáceos primitivos e se diversificaram em várias espécies adaptadas a ambientes marinhos e de água doce.
  • As espécies de caranguejos mais comuns no Brasil são aquelas que se adaptam mais facilmente ao ecossistema do litoral do país. Veja as principais.
    As espécies de caranguejos mais comuns no Brasil são aquelas que se adaptam mais facilmente ao ecossistema do litoral do país. Veja as principais.
  • Caranguejo-uçá (Ucides cordatus) - Típico de manguezais, conhecido por sua habilidade de escavar tocas. Com carapaça escura e tamanho médio, de 7 a 10 cm de largura, tem pinça desproporcionalmente grande.
    Caranguejo-uçá (Ucides cordatus) - Típico de manguezais, conhecido por sua habilidade de escavar tocas. Com carapaça escura e tamanho médio, de 7 a 10 cm de largura, tem pinça desproporcionalmente grande.
  • Aratu (Goniopsis cruentata) - Tem carapaÃ§a arredondada marrom-escura ou alaranjada, com manchas; pinÃ§as fortes e de tamanho desigual, com a maior para defesa e captura de alimento. Vive em manguezais, estuÃ¡rios e Ã¡reas costeiras. HÃ¡bil para escavar tocas.
    Aratu (Goniopsis cruentata) - Tem carapaÃ§a arredondada marrom-escura ou alaranjada, com manchas; pinÃ§as fortes e de tamanho desigual, com a maior para defesa e captura de alimento. Vive em manguezais, estuÃ¡rios e Ã¡reas costeiras. HÃ¡bil para escavar tocas.
  • Guaiamum (Cardisoma guanhumi) - Tem carapaça robusta e de coloração variada, geralmente cinza ou azulada; porte médio, com pinças grandes e desiguais. Vive em manguezais e áreas costeiras, onde escava tocas profundas. É terrestre, mas vai para a água na época de reprodução.
    Guaiamum (Cardisoma guanhumi) - Tem carapaça robusta e de coloração variada, geralmente cinza ou azulada; porte médio, com pinças grandes e desiguais. Vive em manguezais e áreas costeiras, onde escava tocas profundas. É terrestre, mas vai para a água na época de reprodução.
  • A principal diferença entre siri e caranguejo é que os siris têm o corpo mais achatado e as patas adaptadas para nadar, enquanto os caranguejos têm um corpo mais arredondado e pernas voltadas para caminhar.
    A principal diferença entre siri e caranguejo é que os siris têm o corpo mais achatado e as patas adaptadas para nadar, enquanto os caranguejos têm um corpo mais arredondado e pernas voltadas para caminhar.
  • Além disso, os siris têm uma carapaça mais estreita, enquanto os caranguejos possuem carapaças mais largas.
    Além disso, os siris têm uma carapaça mais estreita, enquanto os caranguejos possuem carapaças mais largas.
