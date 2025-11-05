Assine
overlay
Início Galeria
Mundo

Edifício residencial feito para bilionários em Nova York corre o risco de desabar

RF
Redação Flipar
  • Lançado em 2015, o edifício tem 426 metros de altura e 96 andares.
    Lançado em 2015, o edifício tem 426 metros de altura e 96 andares. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Na época, o arranha-céu atraiu milionários e celebridades com a promessa de exclusividade.
    Na época, o arranha-céu atraiu milionários e celebridades com a promessa de exclusividade. Foto: Wikimedia Commons/Epistola8
  • Segundo dados da imobiliária Zillow, o valor da cobertura no 432 Park Avenue pode chegar a US$ 70 milhões (cerca de R$ 377,5 milhões).
    Segundo dados da imobiliária Zillow, o valor da cobertura no 432 Park Avenue pode chegar a US$ 70 milhões (cerca de R$ 377,5 milhões). Foto: Reproduc?a?o/Zillow
  • Embora seja
    Embora seja "novo", o prédio já apresenta um alarmante nível de deterioração. Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Edifi?cios de Nova York
  • Os moradores ingressaram com ações judiciais que totalizam mais de 165 milhões de dólares em busca de reparação por danos significativos.
    Os moradores ingressaram com ações judiciais que totalizam mais de 165 milhões de dólares em busca de reparação por danos significativos. Foto: Wikimedia Commons/PeterSesar
  • Os problemas recorrentes incluem mais de 20 registros de infiltrações e alagamentos desde 2017, além de defeitos nos 11 elevadores e estrondos vindos do sistema de coleta de lixo.
    Os problemas recorrentes incluem mais de 20 registros de infiltrações e alagamentos desde 2017, além de defeitos nos 11 elevadores e estrondos vindos do sistema de coleta de lixo. Foto: Wikimedia Commons/Epicgenius
  • Parte da fachada de concreto branco começou a se soltar e já houve queixas de que o edifício chega a balançar com o vento, gerando ruídos comparados aos de um navio em alto-mar.
    Parte da fachada de concreto branco começou a se soltar e já houve queixas de que o edifício chega a balançar com o vento, gerando ruídos comparados aos de um navio em alto-mar. Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Edifi?cios de Nova York
  • A escolha do concreto branco para a estrutura externa, aliás, é um dos pontos mais criticados por especialistas.
    A escolha do concreto branco para a estrutura externa, aliás, é um dos pontos mais criticados por especialistas. Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Edifi?cios de Nova York
  • Documentos e e-mails internos revelam que arquitetos alertaram as construtoras sobre o risco de rachaduras, mas foram ignorados.
    Documentos e e-mails internos revelam que arquitetos alertaram as construtoras sobre o risco de rachaduras, mas foram ignorados. Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Edifi?cios de Nova York
  • Segundo especialistas ouvidos pelo The New York Times, o prédio
    Segundo especialistas ouvidos pelo The New York Times, o prédio "está submetido a um estresse estrutural maior do que o planejado" e pode se tornar “inabitável” se não passar por reparos. Foto: Wikimedia Commons/Sikander Iqbal
  • "Não há calçada que vá te proteger dos nacos de concreto se soltando de um prédio de 426 metros de altura", disse o engenheiro estrutural, Steve Bongiorno. Foto: Wikimedia Commons/Kidfly182
  • O valor da reforma necessária para reparar as falhas do prédio está estimada em US$ 160 milhões (aproximadamente R$ 863 milhões).
    O valor da reforma necessária para reparar as falhas do prédio está estimada em US$ 160 milhões (aproximadamente R$ 863 milhões). Foto: Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer
  • As empresas responsáveis pelo projeto negam os problemas, afirmando que as acusações são exageradas ou infundadas.
    As empresas responsáveis pelo projeto negam os problemas, afirmando que as acusações são exageradas ou infundadas. Foto: Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer
  • Embora autoridades afirmem que o prédio passou em inspeções oficiais, especialistas temem que a situação real seja mais grave do que o registrado.
    Embora autoridades afirmem que o prédio passou em inspeções oficiais, especialistas temem que a situação real seja mais grave do que o registrado. Foto: Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer
  • O prédio oferece uma lista extensa de amenidades dignas de hotel cinco estrelas que vão desde piscina coberta, passando por cinema privado e restaurante exclusivo.
    O prédio oferece uma lista extensa de amenidades dignas de hotel cinco estrelas que vão desde piscina coberta, passando por cinema privado e restaurante exclusivo. Foto: Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer
  • O 432 Park Avenue também conta com casa de shows, academia, salas de massagem, adegas climatizadas, salão de bilhar e estúdio de yoga.
    O 432 Park Avenue também conta com casa de shows, academia, salas de massagem, adegas climatizadas, salão de bilhar e estúdio de yoga. Foto: Reproduc?a?o/Zillow
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay