Mundo
Edifício residencial feito para bilionários em Nova York corre o risco de desabar
-
Lançado em 2015, o edifício tem 426 metros de altura e 96 andares. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
Na época, o arranha-céu atraiu milionários e celebridades com a promessa de exclusividade. Foto: Wikimedia Commons/Epistola8
-
Segundo dados da imobiliária Zillow, o valor da cobertura no 432 Park Avenue pode chegar a US$ 70 milhões (cerca de R$ 377,5 milhões). Foto: Reproduc?a?o/Zillow
-
Embora seja "novo", o prédio já apresenta um alarmante nível de deterioração. Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Edifi?cios de Nova York
-
-
Os moradores ingressaram com ações judiciais que totalizam mais de 165 milhões de dólares em busca de reparação por danos significativos. Foto: Wikimedia Commons/PeterSesar
-
Os problemas recorrentes incluem mais de 20 registros de infiltrações e alagamentos desde 2017, além de defeitos nos 11 elevadores e estrondos vindos do sistema de coleta de lixo. Foto: Wikimedia Commons/Epicgenius
-
Parte da fachada de concreto branco começou a se soltar e já houve queixas de que o edifício chega a balançar com o vento, gerando ruídos comparados aos de um navio em alto-mar. Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Edifi?cios de Nova York
-
-
A escolha do concreto branco para a estrutura externa, aliás, é um dos pontos mais criticados por especialistas. Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Edifi?cios de Nova York
-
Documentos e e-mails internos revelam que arquitetos alertaram as construtoras sobre o risco de rachaduras, mas foram ignorados. Foto: Divulgac?a?o/Departamento de Edifi?cios de Nova York
-
Segundo especialistas ouvidos pelo The New York Times, o prédio "está submetido a um estresse estrutural maior do que o planejado" e pode se tornar “inabitável” se não passar por reparos. Foto: Wikimedia Commons/Sikander Iqbal
-
-
"Não há calçada que vá te proteger dos nacos de concreto se soltando de um prédio de 426 metros de altura", disse o engenheiro estrutural, Steve Bongiorno. Foto: Wikimedia Commons/Kidfly182
-
O valor da reforma necessária para reparar as falhas do prédio está estimada em US$ 160 milhões (aproximadamente R$ 863 milhões). Foto: Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer
-
As empresas responsáveis pelo projeto negam os problemas, afirmando que as acusações são exageradas ou infundadas. Foto: Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer
-
-
Embora autoridades afirmem que o prédio passou em inspeções oficiais, especialistas temem que a situação real seja mais grave do que o registrado. Foto: Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer
-
O prédio oferece uma lista extensa de amenidades dignas de hotel cinco estrelas que vão desde piscina coberta, passando por cinema privado e restaurante exclusivo. Foto: Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer
-
O 432 Park Avenue também conta com casa de shows, academia, salas de massagem, adegas climatizadas, salão de bilhar e estúdio de yoga. Foto: Reproduc?a?o/Zillow
-