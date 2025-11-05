Assine
Estátua humana de 12 mil anos fincada em parede intriga pesquisadores na Turquia

LA
Lance
    Esse santuário monumental é considerado o mais antigo do mundo e é Patrimônio da UNESCO. Foto: Wikimedia Commons/Teomancimit
    O achado surpreendeu os pesquisadores por ter sido deliberadamente posicionado na horizontal. Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
    O Ministro da Cultura e Turismo da Turquia, Mehmet Nuri Ersoy, sugeriu que a estátua é provavelmente parte de algum tipo de cerimônia ritualística. Foto: Reprodução/YouTube
    A hipótese endossa a tese de que Göbeklitepe era um centro de rituais no qual representações antropomórficas tinham uma função central. Foto: Wikimedia Commons/Rolfcosar
    “Esta nova descoberta em Göbeklitepe lançará luz sobre os rituais e sistemas de crenças do Neolítico”, afirmou Ersoy. Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
    A descoberta faz parte do "Projeto Legado para o Futuro", que combina escavação e a preservação das estruturas do sítio. Foto: JR Harris/Unsplash
    Este projeto já implementou várias ações significativas, como a reconstrução de pilares maciços de toneladas. Foto: Wikimedia Commons/Klaus-Peter Simon
    Também já promoveram o reforço das paredes usando argamassa misturada com pelo de cabra e o transplante de aproximadamente mil oliveiras para preservar o cenário histórico. Foto: Nika Benedictova/Unsplash
    Além da proteção das estruturas, o plano prevê melhorias para receber visitantes, como a construção de um centro de apoio e a implementação de trilhas de acesso. Foto: Wikimedia Commons/Hamdigumus
    “Nosso objetivo é administrar o interesse global em Göbeklitepe de forma sustentável, garantindo que o local permaneça protegido e, ao mesmo tempo, permitindo que as pessoas vivenciem sua herança única”, disse Ersoy. Foto: Wikimedia Commons/Beytullah eles
    Descoberto em 1994, o sítio arqueológico Göbeklitepe, datado do período neolítico, fica próximo à cidade de ?anl?urfa, na Turquia. Foto: Wikimedia Commons/Hamdigumus
    Muitos desses pilares exibem esculturas de animais, símbolos abstratos e figuras humanas estilizadas, indicando um avançado nível artístico e simbólico. Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
    O mais surpreendente é que tudo foi construído por comunidades de caçadores-coletores, o que desafia a ideia de que grandes construções só surgiram após a agricultura. Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
