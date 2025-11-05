Religião controversa de Tom Cruise teria motivado fim de relacionamento com Ana de Armas

Assine
    Segundo fontes consultadas pelo site, Cruise acreditava que Ana poderia ser sua parceira ideal pessoal e profissionalmente, mas teria tentado influenciá-la a se envolver na religião.
  "Ele gosta que as coisas sejam feitas de uma certa maneira, e Ana não é alguém que ele poderia moldar", teria dito uma pessoa próxima do ator.
    Ainda de acordo com a fonte, "foi aí que ele percebeu que ela não era a parceira obediente e aprovada pela igreja que ele esperava."
    Os rumores de que os dois estariam se relacionando começaram em fevereiro. Já as notícias de que eles haviam terminado surgiram em meados de outubro.
    Segundo o Radar Online, eles sabiam que o relacionamento não tinha futuro e terminaram de forma amigável.
    Essa não foi a primeira vez que a Cientologia teve um papel importante no fim de uma relação amorosa do astro de "Missão Impossível".
    A Cientologia é uma religião e conjunto de crenças controversas fundada em 1952 pelo autor de ficção científica L. Ron Hubbard.
    Baseia-se em ideias de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual por meio de um conjunto de práticas e cursos.
    Para a doutrina, o ser humano é um espírito imortal chamado "thetan", que teria vivido inúmeras vidas passadas em outros corpos — inclusive em outros planetas.
    O objetivo final é atingir o estado de "Clear" e, posteriormente, níveis mais elevados de consciência chamados "OT – Operating Thetan", em que o indivíduo supostamente libera traumas espirituais e alcança maior controle sobre a própria vida.
    Uma das práticas centrais da Cientologia é a audição, uma espécie de sessão espiritual semelhante à terapia, realizada com um aparelho chamado E-meter.
    A religião enfrenta críticas de ex-integrantes e de especialistas, que a acusam de adotar práticas de controle psicológico e vigilância. A Cientologia também é conhecida por ser avessa à psiquiatria e ao uso de antidepressivos.
    Um ponto de grande controvérsia é a chamada "política de desconexão", que determina que membros devem cortar laços com pessoas que critiquem a igreja ou sejam consideradas influências negativas, incluindo familiares.
    Tom Cruise é o adepto mais famoso da religião. Ele se tornou adepto no fim dos anos 1980, influenciado pela sua então esposa Mimi Rogers, que era membro.
    Rumores dão conta de que seu casamento com Nicole Kidman teria terminado quando a atriz demonstrou resistência à religião. Fontes externas afirmam que a igreja teria considerado a atriz uma influência negativa.
    Após o divórcio, os filhos adotivos do casal permaneceram na Cientologia, e Kidman já declarou publicamente que evita falar do assunto por respeito aos filhos.
    Já o caso de Katie Holmes é ainda mais emblemático. A atriz pediu o divórcio inesperadamente e, segundo reportagens, temia que a filha do casal, Suri, fosse completamente inserida na doutrina.
    Holmes rompeu totalmente com a Cientologia após a separação, e desde então Suri não mantém relação com a igreja. Já Cruise raramente fala do assunto.
