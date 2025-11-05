Notícias
As fronteiras do Brasil na América do Sul
-
Um importante e famoso marco de fronteiras fica no encontro de Brasil, Venezuela e Guiana. O monumento da Tríplice Fronteira está no alto do Monte Roraima, no norte do país. Foto: Yosemite wikimedia commons
-
No extremo oposto, o Marco das Três Fronteiras une Brasil, Argentina e Paraguai em Foz do Iguaçu, no Paraná. Foto: divulgação visitefoz
-
Há fronteiras que são marcadas por estradas ou pontes internacionais. Veja as fronteiras do Brasil Foto: Cesar I.Martins wikimedia commons
-
Ligando o Brasil à Guiana, a Ponte do Rio Tacutu, na BR-401, conecta Bonfim, em Roraima, a Lethem, na Guiana, com 230m de extensão. Foto: JodyB wikimedia commons
-
-
Ligando o Brasil à Guiana Francesa, a Ponte Binacional Franco-Brasileira, de 378m de extensão, tem de um lado a cidade de Oiapoque, no Amapá, e do outro o município de Saint Georges de l'Oyapock, na Guiana Francesa. Foto: Rômulo Ferreira - wikimedia commons
-
Ligando Brasil e Argentina, há três vias. A Ponte de Integração conecta São Borja, no Rio Grande do Sul, a Santo Tomé, na Argentina, com 1.400m de extensão sobre o rio Uruguai. Foto: Alexandre Pereira wikimedia commons
-
A Ponte Internacional Getúlio Vargas-Agustín Pedro Justo, é rodoviária e ferroviária sobre o rio Uruguai, fazendo a ligação entre Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e Paso de Los Libres, na Argentina, com 1.419m de extensão. Foto: Dario Alpern wikimedia commons
-
-
A fronteira Brasil-Argentina no ParanÃ¡ fica em Santo AntÃŽnio do Sudoeste e a passagem para o municÃpio de San AntÃŽnio, na Argentina, foi reaberta em fevereiro deste ano (2022), apÃ³s quase dois anos de fechamento por causa da pandemia da Covid. Foto: reproduÃ§Ã£o RPC TV
-
Ligando o Brasil ao Paraguai, a Ponte da Amizade conecta a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ciudad del Este no Paraguai, passando sobre o rio Paraná, com 552m. Foto: Valacir wikimedia commons
-
Ligando o Brasil ao Peru, a Ponte de Integração que atravessa o rio Acre tem, de um lado, a cidade de Assis Brasil, no Acre, e, do outro, Iñapari, no Peru. Foto: agência de notícias do Acre wikimedia commons
-
-
Entre Brasil e Uruguai, a Ponte sobre o rio QuaraÃ faz a ligaÃ§Ã£o entre a cidade de QuaraÃ, no Rio Grande do Sul, e o municÃpio de Artigas, no Uruguai. Foto: MacCatirina wikimedia commons
-
Outra ligação entre Brasil e Uruguai é a Ponte Internacional Barão de Mauá. De um lado, a cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul; de outro, o município de Rio Branco, no Uruguai. Foto: Scheridon wikimedia commons
-
Em Chuí, no Rio Grande do Sul, ponto meridional extremo do Brasil, fica o Arroio Chuí, um canal estreito que tem, no lado oposto, a cidade de Chuy, no Uruguai. Foto: Dantadd wikimedia commons
-
-
E um fato curioso ocorre na cidade de Aceguá, no Brasil. Ela faz fronteira com a homônima Aceguá, no Uruguai. Uma rua separa os dois municípios. E um marco divisório foi instalado no local. Foto: Martim D'Avila Garci wikimedia commons
-
Já a fronteira do Brasil com Suriname não tem uma ligação urbana. A região é isolada, com aldeias indígenas, e a localidade mais próxima no país vizinho é Kwamalasamutu, também uma aldeia de indígenas. Foto: divulgação Conservation International
-
O trabalho de delimitação do Brasil foi concluído no século XIX pela diplomacia brasileira. Nos primeiros anos do século XX, os problemas de limites pendentes foram solucionados pela ação direta do Barão do Rio Branco (foto). Foto: domínio público
-
-
A determinação dos nossos limites territoriais - tanto os que separam internamente os estados, quanto os que marcam a separação do Brasil de seus vizinhos - é definida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) desde 1944. Foto: domínio público
-
A partir de 1991, com a modernização da tecnologia, os limites passaram a ser determinados por satélites de posicionamento, com a criação do GPS (Sistema de Posicionamento Global). Foto: domínio público
-
A extensão total da fronteira do Brasil com os países sul-americanos é de 16.885,7 quilômetros. Na América do Sul, apenas Chile e Equador não se conectam com o Brasil. Foto: TUBS wikimedia commons
-
-
Para finalizar, uma lembrança do monumento que destaca o descobrimento do Brasil, em 22/4/1500. O marco fica em Porto Seguro, a cidade baiana onde a esquadra de Pedro Álvares Cabral atracou após o grito de "Terra à Vista". Foto: divulgação portosegurotur