Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

‘Maldição’ do Atuk: Filme nunca saiu do papel porque os protagonistas sempre morrem na vida real

LA
Lance
  • A ideia surgiu na década de 1970, quando produtores em Hollywood planejaram transformar o livro
    A ideia surgiu na década de 1970, quando produtores em Hollywood planejaram transformar o livro "The Incomparable Atuk", do canadense Mordecai Richler, em filme. Foto: Reprodução IMDb
  • No enredo, o incomparável Atuk é o protagonista, que se sente um peixe fora d'água. Ele pertence à etnia Inuit (chamada de esquimó), deixa sua terra natal totalmente rural, e vai em direção a Toronto, no Canadá.
    No enredo, o incomparável Atuk é o protagonista, que se sente um peixe fora d'água. Ele pertence à etnia Inuit (chamada de esquimó), deixa sua terra natal totalmente rural, e vai em direção a Toronto, no Canadá. Foto: Wikimedia Commons
  • Por lá, Atuk encontra personagens e cenários que mexem com sua vida. Era retratada a presença de um esquimó em uma metrópole e todo contexto que essa contradição poderia acarretar. O filme seria retratado através da sátira. Uma comédia.
    Por lá, Atuk encontra personagens e cenários que mexem com sua vida. Era retratada a presença de um esquimó em uma metrópole e todo contexto que essa contradição poderia acarretar. O filme seria retratado através da sátira. Uma comédia. Foto: Imagem de Rosy Nguyen por Pixabay
  • Autor da obra, Mordecai Richler (1931-2001) foi indicado ao Oscar em 1975, pelo roteiro de
    Autor da obra, Mordecai Richler (1931-2001) foi indicado ao Oscar em 1975, pelo roteiro de "O grande vigarista". Em 1977, foi responsável por escrever "Adivinhe Quem vem para Roubar", que foi refilmado em 2005 com Jim Carrey no papel principal e um novo título: "As Loucuras de Dick & Jane". Foto: Wikimedia Commons
  • Os atores chamados para aasumir o protagonismo do filme foram morrendo um a um: John Belushi, Sam Kinison, John Candy e Chris Farley. Todos estavam no auge da carreira.
    Os atores chamados para aasumir o protagonismo do filme foram morrendo um a um: John Belushi, Sam Kinison, John Candy e Chris Farley. Todos estavam no auge da carreira. Foto: Wikimedia Commons
  • John Belushi, que já era conhecido por papéis no programa
    John Belushi, que já era conhecido por papéis no programa "Saturday Night Live" e em filmes como "Clube dos Cafajestes" (1978), foi escolhido para viver o protagonista Atuk no cinema e as gravações teriam início em 1982. Foto: Divulgação
  • Contudo, o ator morreu no dia 5 de março de 1982, aos 33 anos, em virtude de uma overdose no hotel Chateau Marmont, em Los Angeles.
    Contudo, o ator morreu no dia 5 de março de 1982, aos 33 anos, em virtude de uma overdose no hotel Chateau Marmont, em Los Angeles. Foto: Wikimedia Commons
  • Seis anos depois, outro comediante se interessou pela história. Sam Kinison, revelado em shows de stand-up, participou de alguns dias da filmagem.
    Seis anos depois, outro comediante se interessou pela história. Sam Kinison, revelado em shows de stand-up, participou de alguns dias da filmagem. Foto: Wikimedia Commons
  • Conhecido por seu humor intenso e politicamente incorreto, Sam Kinison foi visto como sucessor de John Belushi, porém morreu em um acidente automobilístico em 1992.
    Conhecido por seu humor intenso e politicamente incorreto, Sam Kinison foi visto como sucessor de John Belushi, porém morreu em um acidente automobilístico em 1992. Foto: Wikimedia Commons
  • Ao ser questionado sobre as trágicas coincidências, em entrevista ao
    Ao ser questionado sobre as trágicas coincidências, em entrevista ao "Los Angeles Time", o roteirista Tod Carroll disse: "Não sou uma pessoa supersticiosa e isso não tem significado para mim. Com o ator e o tom certos, pode ser um bom filme." Foto: Sohrob Tahmasebi por Pixabay
  • Mesmo o projeto sendo considerado amaldiçoado, o texto chamou a atenção de outro famoso humorista: John Candy.
    Mesmo o projeto sendo considerado amaldiçoado, o texto chamou a atenção de outro famoso humorista: John Candy. Foto: Reprodução IMDb
  • No dia 4 de março de 1994, entretanto, o ator de clássicos da comédia sofreu um ataque cardíaco em Durango, no México, durante as gravações do filme 'Dois Contra o Oeste'.
    No dia 4 de março de 1994, entretanto, o ator de clássicos da comédia sofreu um ataque cardíaco em Durango, no México, durante as gravações do filme 'Dois Contra o Oeste'. Foto: Mike F Campbell - Wikimédia Commons
  • Depois de mais uma morte, o nome de Chris Farley foi ventilado para viver o protagonista de Atuk, o Incomparável, nos cinemas.
    Depois de mais uma morte, o nome de Chris Farley foi ventilado para viver o protagonista de Atuk, o Incomparável, nos cinemas. Foto: Divulgação
  • Farley faleceu em circunstâncias semelhantes a John Belushi. O ator morreu em dezembro de 1997, por causa de uma overdose em Chicago.
    Farley faleceu em circunstâncias semelhantes a John Belushi. O ator morreu em dezembro de 1997, por causa de uma overdose em Chicago. Foto: Divulgação
  • No momento, o roteiro segue abandonado em Hollywood em virtude de uma série de coincidências. Quase todos os possíveis protagonistas tinham problemas com drogas ou com sobrepeso, e as mortes deixaram uma carga negativa à comédia.
    No momento, o roteiro segue abandonado em Hollywood em virtude de uma série de coincidências. Quase todos os possíveis protagonistas tinham problemas com drogas ou com sobrepeso, e as mortes deixaram uma carga negativa à comédia. Foto: Divulgação / Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay