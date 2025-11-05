Bell Marques exibe lancha de R$ 20 milhões

O CD ao vivo "Chiclete é Festa" foi mais um marco em inovação na carreira da banda. O 1º disco gravado ao vivo transformou-se num dos maiores sucessos. Durante o Carnaval de 97 em Salvador, pela primeira vez foi feita uma gravação em cima de um trio elétrico. Diversos microfones foram instalados nas laterais do trio do Chiclete, para captar assim, a reação do público e o ambiente. Foto: Wikipedia/Ferdomic