Hello Kitty é gata ou pessoa? Descubra curiosidades da personagem

Uma das artistas foi a designer Ana Carolina Iannaccone, de Santa Catarina. Ela viajou a SÃ£o Paulo, jÃ¡ que as obras estavam concentradas na EstaÃ§Ã£o Barra Funda. "A Hello Kitty fez parte da minha infÃ¢ncia. Corri para participar. Fui selecionada e fiquei feliz demais", disse na ocasiÃ£o. Foto: Instagram @iannacconearts