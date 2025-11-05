Assine
overlay
Início Galeria
Galerias

Veja celebridades que foram homenageadas em vida no Carnaval do Rio

LA
Lance
  • Silvio Santos - Tradição 2001: Considerado por muitos como o maior apresentador de TV da história do Brasil, Sílvio recebeu uma justa homenagem da escola de Campinho. O comunicador, morto em 2024, esteve presente, para a alegria de quem esteve na Sapucaí em 2001. A agremiação ficou com o oitavo lugar.
    Silvio Santos - Tradição 2001: Considerado por muitos como o maior apresentador de TV da história do Brasil, Sílvio recebeu uma justa homenagem da escola de Campinho. O comunicador, morto em 2024, esteve presente, para a alegria de quem esteve na Sapucaí em 2001. A agremiação ficou com o oitavo lugar. Foto: Wilton Junior/Wikimédia Commons
  • Elza Soares - Mocidade 2020 - Outra grande cantora brasileira homenageada em vida por sua escola do coração foi Elza, morta em 2022. Símbolo de resistência, a sambista foi enredo da escola de Padre Miguel, que ficou com o terceiro lugar no último desfile antes da pandemia. Na última alegoria, a intérprete emocionou o público.
    Elza Soares - Mocidade 2020 - Outra grande cantora brasileira homenageada em vida por sua escola do coração foi Elza, morta em 2022. Símbolo de resistência, a sambista foi enredo da escola de Padre Miguel, que ficou com o terceiro lugar no último desfile antes da pandemia. Na última alegoria, a intérprete emocionou o público. Foto: Flickr/Riotur
  • Arlindo Cruz - Império Serrano 2023 - A escola de Madureira homenageou um dos maiores artistas e sambistas de sua história. O cantor, que faleceu em 2025, esteve na Sapucaí ao lado dos familiares. Na apuração, a agremiação foi rebaixada com o 12º lugar, em um resultado questionado por seus torcedores. 
    Arlindo Cruz - Império Serrano 2023 - A escola de Madureira homenageou um dos maiores artistas e sambistas de sua história. O cantor, que faleceu em 2025, esteve na Sapucaí ao lado dos familiares. Na apuração, a agremiação foi rebaixada com o 12º lugar, em um resultado questionado por seus torcedores.  Foto: Alex Ferro / Riotur
  • Dorival Caymmi - Mangueira 1986 - Com um dos seus maiores sambas, a Estação Primeira trouxe o enredo sobre a vida e obra do tradicional cantor baiano. O intérprete esteve presente no segundo ano da história da Sapucaí, e a escola da Zona Norte carimbou o título na apuração.
    Dorival Caymmi - Mangueira 1986 - Com um dos seus maiores sambas, a Estação Primeira trouxe o enredo sobre a vida e obra do tradicional cantor baiano. O intérprete esteve presente no segundo ano da história da Sapucaí, e a escola da Zona Norte carimbou o título na apuração. Foto: Reprodução/Revista Manchete
  • Jorge Amado - ImpÃ©rio Serrano 1989 - Sob os olhos graciosos de OxalÃ¡, a escola de Madureira trouxe a religiosidade e obra literÃ¡ria de um dos grandes autores do Brasil. No fim da dÃ©cada de oitenta, a Verde e Branca ficou com o dÃ©cimo lugar.
    Jorge Amado - ImpÃ©rio Serrano 1989 - Sob os olhos graciosos de OxalÃ¡, a escola de Madureira trouxe a religiosidade e obra literÃ¡ria de um dos grandes autores do Brasil. No fim da dÃ©cada de oitenta, a Verde e Branca ficou com o dÃ©cimo lugar. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Youtube
  • Dercy GonÃ§alves - Viradouro 1991 - Em seu primeiro ano na elite do carnaval carioca, a escola de NiterÃ³i surpreendeu o mundo do samba com uma bela homenagem Ã  irreverente atriz. Dercy veio acima da alegoria com os seios Ã  mostra e contagiou a SapucaÃ­. A escola ficou em sÃ©timo.
    Dercy GonÃ§alves - Viradouro 1991 - Em seu primeiro ano na elite do carnaval carioca, a escola de NiterÃ³i surpreendeu o mundo do samba com uma bela homenagem Ã  irreverente atriz. Dercy veio acima da alegoria com os seios Ã  mostra e contagiou a SapucaÃ­. A escola ficou em sÃ©timo. Foto: Wigder Frota/WikimÃ©dia Commons
  • Bibi Ferreira - Viradouro 2003 - A Vermelho e Branca de NiterÃ³i tem como caracterÃ­stica enredos femininos em sua histÃ³ria. Desta vez, trouxe outra artista marcante na histÃ³ria do Brasil. Bibi esteve presente, com direito a um samba marcante para a agremiaÃ§Ã£o. Na apuraÃ§Ã£o, veio a 6Âª colocaÃ§Ã£o.
    Bibi Ferreira - Viradouro 2003 - A Vermelho e Branca de NiterÃ³i tem como caracterÃ­stica enredos femininos em sua histÃ³ria. Desta vez, trouxe outra artista marcante na histÃ³ria do Brasil. Bibi esteve presente, com direito a um samba marcante para a agremiaÃ§Ã£o. Na apuraÃ§Ã£o, veio a 6Âª colocaÃ§Ã£o. Foto: Andrei Snitko/WikimÃ©dia Commons
  • Betinho - Império Serrano 1996 - Com uma vida voltada a ajudar o próximo e projetos sociais, Betinho recebeu a homenagem da escola de Madureira. O ativista esteve na Sapucaí e encantou com simpatia e sua luta social.
    Betinho - Império Serrano 1996 - Com uma vida voltada a ajudar o próximo e projetos sociais, Betinho recebeu a homenagem da escola de Madureira. O ativista esteve na Sapucaí e encantou com simpatia e sua luta social. Foto: Domingos Peixoto/Wikimédia Commons
  • Paulo Gracindo - Unidos da Ponte 1988 - A escola de São João de Meriti trouxe a vida e obra de um dos maiores atores da história da teledramaturgia brasileira. A agremiação levou à Sapucaí os personagens marcantes de Gracindo e ficou com a 12ª colocação.
    Paulo Gracindo - Unidos da Ponte 1988 - A escola de São João de Meriti trouxe a vida e obra de um dos maiores atores da história da teledramaturgia brasileira. A agremiação levou à Sapucaí os personagens marcantes de Gracindo e ficou com a 12ª colocação. Foto:
  • Braguinha - Mangueira 1984 - Novamente a EstaÃ§Ã£o Primeira trouxe um enredo sobre a vida de obra de um cantor brasileiro. Com direito Ã  presenÃ§a de Braguinha, a Verde e Rosa conquistou mais um tÃ­tulo. Naquele carnaval, o primeiro do SambÃ³dromo, ainda teve a disputa de um supercampeonato nas campeÃ£s, e a agremiaÃ§Ã£o da Zona Norte levou mais uma estrela.
    Braguinha - Mangueira 1984 - Novamente a EstaÃ§Ã£o Primeira trouxe um enredo sobre a vida de obra de um cantor brasileiro. Com direito Ã  presenÃ§a de Braguinha, a Verde e Rosa conquistou mais um tÃ­tulo. Naquele carnaval, o primeiro do SambÃ³dromo, ainda teve a disputa de um supercampeonato nas campeÃ£s, e a agremiaÃ§Ã£o da Zona Norte levou mais uma estrela. Foto: Juca Martins/WikimÃ©dia Commons
  • Tom Jobim - Mangueira 1992 - A Estação Primeira homenageou mais um grande artista brasileiro. Tom marcou uma geração e esteve na Sapucaí para receber os aplausos do público. A Verde e Rosa de Jamelão, Zica e Cartola, ficou com o 6º lugar. Desta vez, a homenagem não gerou um título.
    Tom Jobim - Mangueira 1992 - A Estação Primeira homenageou mais um grande artista brasileiro. Tom marcou uma geração e esteve na Sapucaí para receber os aplausos do público. A Verde e Rosa de Jamelão, Zica e Cartola, ficou com o 6º lugar. Desta vez, a homenagem não gerou um título. Foto: Cezar Loureiro/Wikimédia Commons
  • Beth Carvalho - Alegria da Zona Sul 2017 - Uma das maiores cantoras de samba do Brasil, foi homenageada em vida algumas vezes. A última foi pela escola de Copacabana no acesso, ficando em 13º. Antes disso, já havia sido homenageada pela Cabuçu, que foi campeã no Acesso, então Grupo 1B, em 1984.
    Beth Carvalho - Alegria da Zona Sul 2017 - Uma das maiores cantoras de samba do Brasil, foi homenageada em vida algumas vezes. A última foi pela escola de Copacabana no acesso, ficando em 13º. Antes disso, já havia sido homenageada pela Cabuçu, que foi campeã no Acesso, então Grupo 1B, em 1984. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Nilton Santos - Unidos de Vila Isabel 2002 - A agremiação da terra de Noel Rosa fez uma justa homenagem a uma dos maiores jogadores de todos os tempos. A Enciclopédia do futebol esteve na Sapucaí e se emocionou. Na apuração, a escola ficou em segundo lugar no grupo de acesso - a então segunda divisão -, porém não retornou à elite.
    Nilton Santos - Unidos de Vila Isabel 2002 - A agremiação da terra de Noel Rosa fez uma justa homenagem a uma dos maiores jogadores de todos os tempos. A Enciclopédia do futebol esteve na Sapucaí e se emocionou. Na apuração, a escola ficou em segundo lugar no grupo de acesso - a então segunda divisão -, porém não retornou à elite. Foto: Reprodução/Cana RMarçal
  • Bidu Sayão - Beija-Flor 1995 - A agremiação de Nilópolis contou a saga da grande lírica brasileira. Coube ao carnavalesco Milton Cunha retratar a vida e obra da artista na Sapucaí. Na apuração, a Azul e Branco ficou em terceiro lugar.
    Bidu Sayão - Beija-Flor 1995 - A agremiação de Nilópolis contou a saga da grande lírica brasileira. Coube ao carnavalesco Milton Cunha retratar a vida e obra da artista na Sapucaí. Na apuração, a Azul e Branco ficou em terceiro lugar. Foto: cpdoc@jb.com.br
  • Ruth de Souza - Acadêmicos de Santa Cruz 2019 - As homenagens não são feitas apenas pelas escolas do Grupo Especial. No acesso, tradicionais agremiações também já contaram a história de muitos artistas brasileiros. A Verde e Branca trouxe a vida e obra de uma das maiores atrizes do país, símbolo de resistência, ficando na quinta colocação.
    Ruth de Souza - Acadêmicos de Santa Cruz 2019 - As homenagens não são feitas apenas pelas escolas do Grupo Especial. No acesso, tradicionais agremiações também já contaram a história de muitos artistas brasileiros. A Verde e Branca trouxe a vida e obra de uma das maiores atrizes do país, símbolo de resistência, ficando na quinta colocação. Foto: Reprodução/Youtube
  • Ivone Lara - Império Serrano 2012 - Outra baluarte da escola de Madureira que também foi homenageada em vida. A cantora esteve na Sapucaí e recebeu os aplausos do público. Na apuração, a Serrinha ficou com o vice-campeonato da então Série A - segunda divisão -, e não retornou à elite na ocasião.
    Ivone Lara - Império Serrano 2012 - Outra baluarte da escola de Madureira que também foi homenageada em vida. A cantora esteve na Sapucaí e recebeu os aplausos do público. Na apuração, a Serrinha ficou com o vice-campeonato da então Série A - segunda divisão -, e não retornou à elite na ocasião. Foto: Divulgação/Riotur
  • Carlos Drummond de Andrade - Mangueira 1987 - A Verde e Rosa foi bicampeã do carnaval com um enredo sobre um dos maiores poetas de sua geração. O homenageado, porém, não pode comparecer - proibido pelos médicos. Drummond acompanhou o desfile de seu apartamento.
    Carlos Drummond de Andrade - Mangueira 1987 - A Verde e Rosa foi bicampeã do carnaval com um enredo sobre um dos maiores poetas de sua geração. O homenageado, porém, não pode comparecer - proibido pelos médicos. Drummond acompanhou o desfile de seu apartamento. Foto: João Cordeiro Jr/Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay